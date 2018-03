'Slobodna' u inspekciji na istoku grada: pozicija bogom dana, no fale nogostup, kanalizacija, dvorana...

Nisu stari Grci bezveze naselili Stobreč prije Meja! - poentira Ivica Katić, predsjednik spomenutog, elitnijeg dijela grada. Možda je ovo i prva "Kvartovska inspekcija" da smo nekom kotaru u kategoriji "okoliš, lokacija" dali peticu.



I sad ćete se grohotom nasmijati zamišljajući Stobreč samo kao šumu krovova, neplanski razasutih trokatnica po periferiji. Istina, ima ovdje divlje gradnje, zato smo pod "urbanizam" dali skromnije bodove.



Ma evo, sami se uvjerite - prošetajte drevnim Epetionom. Mitskim Stobrečom. Bio je on Salona prije Salone. Nepravedno zaboravljen, a spominje ga i antički pisac Polibije. Sreća pa o njemu ne pišu previše današnji marketinški stručnjaci iz turističkih zajednica i agencija.



Niz je tu kamenih kućica s konobama i baštama, smještenim iznad stijena o koje neumorno tuku valovi. Mogla je Epetioncima, za početak, gradska turistička zajednica unaprijediti internetsku stranicu informativnog centra s dizajnom iz "Painta".

200 tisuća noćenja prošle sezone

Kako god, Stobreč je uspio ostvariti, kaže nam ponosni čelnik Katić, čak 200 tisuća noćenja prošle sezone. Kao Žrnovnica u more, slijeva se tu privatni kapital. Neumorno ljudi ulažu u ugostiteljstvo i smještajne kapacitete pa bi onda bio svakako red da Grad odriješi kesu, jer:



- Fekalne vode ulaze u stobrečku valu. Ljeti kad padne kiša WC papir ispliva po pješčanoj plaži. A nemamo, evo, nogostup do škole, duž glavne ulice. Ni sportsku dvoranu. A ni pravu Rivu, dok Split ima još Istočnu i Zapadnu obalu. Dvadeset posto kuća je bez kanalizacije, to je dio Ivankove i stari dio Stobreča. Tražit ćemo Hrvatske vode da ulože - najavljuje odlučni Katić. Sjetimo se usporedbe o Mejama s početka teksta, i u njih je, tako, dvadesetak posto. Tko je ono 'elitniji'?



- Mi smo poznati po ugostiteljstvu, imamo više od 15 restorana i pizzerija, od vrhunskih ribljih do onih za svačiji džep. Tu je sedam, osam kafića i mislim da imaju najbolju kavu u čitavom gradu. Mogli bi imati još jedan luksuzni objekt, ali, imovinsko-prav... - dobro, dobro, stanite.

Prekidamo čovjeka usred rečenice. Ispucat ćemo upravo u ovom članku prvi put termin "imovinsko-pravni problemi", što nije mala stvar, jer znači da smo točno na pola teksta. Sad čekamo da se spomene "street work out park", jer očito su ta dva izraza okosnica svih boljki i planova u gradskim kotarima. Gdje smo stali?



-...ni problemi, znate. Stari restoran u centru mjesta. Da ne ulazim sad u to, kako je propala "Union Dalmacija", pa došla privatizacija, pretvorba, tako to, nije riješeno do kraja, uglavnom mi smo stava - najbolje da se njega sruši! - zaključi Katić.



I Kruno Žaper, dopredsjednik mjesnog odbra ima stav o derutnom zdanju:

- Opasan je. Ne samo jer će se nešto urušiti. Dobra je lokacija, bojimo se drogaša. Sada ih nema, ali nikad se ne zna - preventivno će Žaper.



Govore i kako im je problem slavna streljana. Možda da se premjesti?

Idemo dalje. Evo što kaže Katić:



- Tu se puca! A blizu je škola, kuće, ljudima smetaju pucnjevi, vrcaju naokolo meci, bude ostataka olova. Iz JU "Športski objekti" kazali su nam "pa ljudi su znali da je tu streljana kad su kuće gradili", ali ne bi se složio. To je prema GUP-u i UPU mješovita građevina zona. Tražili smo, i mislimo da je najbolje, kad bi se streljana natkrila. Nismo za to da se zatvara. Bolje i ona, nego opet neki hotel. Sve ima svojih mana - složno će vijećnici odbora koji godišnje raspolaže s od 150 do 160 tisuća kuna.



Za razliku od nekih drugih "kotaraca", ne troše ni na sebe ni na gluposti, i nastoje prebaciti sredstva da sve što može na kraju ode za manje komunalne zahvate.

Radovi na potpornom zidu

Najradije bi oni opet, da mogu, na "ho-ruk" dotjerali rivu. To im je ružna razglednica.



- Samoinicijativno su prije 30 ili 40 godina mještani napravili suhozid. Kasnije je to asfaltirano, od tada i vrijedi ova regulacija prometa. Kažemo, voljeli bismo da se to uredi. Ne možemo sami. A baš sad planiramo početak radova na potpornom zidu između Mornarske i Ulice svetog Lovre. Teški su više od 300 tisuća kuna, to mora Grad. Isto kao i rekonstrukciju kanalizacije i asfaltnoga sloja u Zagrebačkoj ulici – najavljuje Katić. Za spomenuti zid iz proračuna su platili projektnu dokumentaciju.

- Sad smo dobili narudžbenicu za vanjsko vježb... - krene čelnik, opet ga prekinemo. Aha. Eto ga.



-...balište. "Street work out park", znate. Stobrečani su izrazili želju, naručili smo projekt. Firma ta ima referencije, cijena s geodezijom i PDV-om je manje nešto od 10 tisuća kuna. Za projekt.



A sprave, podloga?

- Ovisi šta izaberemo. Idemo u gradsku službu za sport, vidit ćemo koliko su spremni izdvojit. Ne možemo mi to sami, pokraj nedostatka javne rasvjete i nogostupa da kotarska proračunska sredstva trošimo u "street work out" nije opravdano - mudro će Katić.



Stobreč i jest sportski kraj. Tu je popularna ženska teretana, ima teniske i golfske terene, nogometni klub "Primorac", streljanu, klub ribiča, rafting, kajaci, evo, Velimir Perasović je odavde, Ivan Gudelj tu ima kuću.

S kulturnim i drugim javnim sadržajima slabo stoje, kotarske prostorije su im minijaturne, pa ne mogu organizirati ni ozbiljnije radionice.



- Loše, praktički prostor ni nemamo. Nekad je bio u starom restoranu, sada je on sramota grada. Kako se počeo urušavat, preselili su nas pored streljane. A oko društvenih aktivnosti, na njih po Pravilniku Grada treba otpadati ne više od 20 posto sredstava, no mi ih ni ne potrošimo. Bude proslava Svetog Lovre i ribarska večer, ali u pravilu nam je cilj glavninu utrošiti u manje komunalne zahvate. To je potrebnije. Puno posla ima na detaljima, sitnicama, radimo dosta, gradska poduzeća su troma, grad je velik, proračun je mali... – nabraja Katić.



Velika potpora su im, kaže, stanovnici i udruga Naš Stobreč. Oni su među prvima radili jaslice na otvorenom.

A međukomorska suradnja očituje se kroz susjede sa Žnjana. Prošle godine zajedno su uredili javnu rasvjetu na Putu Orišca, a sad će u dogovore da se biciklistička staza i šetnica osvijetle do kraja.

Male stvari puno znače.