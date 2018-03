'Jesu li homoseksualci božanstva?!': Splićani o Istanbulskoj konvenciji slušali u Nadbiskupskom sjemeništu, zvijezda večeri bio Ladislav Iličić

Kao što je bilo za očekivati, večerašnja tribina pod nazivom "Istina o Istanbulskoj konvenciji" u organizaciji Udruge "Benedikt" i Hrvatske zajednice bračnih susreta, popunila je dvoranu splitskog Nadbiskupskog sjemeništa.



No, čini se da je ova tema pobudila puno veći interes kod osoba srednje ili treće životne dobi, nego mlađih članova našeg društva, koji su u znatno manjem postotku odlučili doznati nešto više o ratifikaciji sporne konvencije.



Građanskoj inicijativi "Istina o Istanbulskoj" neprihvatljivo je što se "pod krinkom zaštite žena od nasilja" uvodi pojam roda i rodne ideologije koja je "znanstveno potpuno neutemeljena".



Prema toj ideologiji, čovjek se rađa kao neutralno biće koje kasnije može odabrati hoće li biti muškarac ili žena, ili "neki drugi od brojnih rodova". Zato su sudionici tribine pokušali pojasniti sve ono što smatraju diskutabilnim.



– Uvela bi se rodna ideologija u obrazovni sustav, društvene odnose, kulturu, šport i zakonodavstvo – ističu organizatori kao glavni cilj Istanbulske konvencije, uz napomenu kako postoji nekolicina zakona koja sprječavaju nasilje nad ženama, ali se ne provode ili "sudstvo ne radi svoj posao", te da konvencija nije ta koja bi sprječavala nasilje.



Život kromosoma



– Naša zajednica nastoji evangelizirati ovo naše suvremeno društvo, pomoći drugima, osobito mladima, otkriti svoj životni san, pripremajući se kroz zaručničke tečajeve ili zaručničke vikende za svoj budući poziv, a to je brak. Zamislite da o jedinom zanimanju i pozivu koji je od presudnog značaja u životu svakog od nas, nemamo nikakva obrazovanja, osim primjera naših roditelja i okoline. I zato duboko vjerujem da uspjeh, odnosno neuspjeh konvencije koja nam se nudi, neće ovisiti o onima koji nju žele, nego o onima koji je ne žele – među ostalim je kazala Anđa Veža, koja je zajedno sa suprugom voditeljica gradskog odbora Hrvatske zajednice bračnih susreta.



Osim nje, nešto više o diskutabilnom odnosu roda i spola pojasnila je Marija Friedrich, predstavnica Udruge za cjeloviti spolni odgoj "Teen Star".



– Spol čovjeka je određen prilikom oplodnje, muška djeca imaju "xy" kromosom, a ženska "xx". Postoje određeni poremećaji, mogućnost viška kromosoma "x", ili suprotno, međutim, u svim tim slučajevima je uvijek jasno je li u pitanju muška ili ženska osoba. Budući da spolnost ima određene dimenzije: tjelesnu, emocionalnu, intelektualnu, duhovnu i društvenu, radi se o tome da se pokušava izvaditi iz konteksta društvena dimenzija i dati joj novo ime – rod – pojašnjava Marija Friedrich.



Najviše se čekalo predstavljanje Ladislava Iličića, predsjednika Udruge "Glas roditelja za djecu – Grozd". Na samom početku predavanja nabrajao je neke od "posljedica rodne ideologije u društvu" kroz ekstremne primjere iz stranih medija i država, no i jedan domaći.



– Kaštelani su spalili sliku slikovnice gay parova. Što da su spalili sliku Franje Tuđmana ili Ive Sanadera..? Pa nisu valjda homoseksualci neka nova božanstva koja se nitko ne smije taknuti – upitao se Iličić.



Ovoga puta nije htio govoriti o "hormonalnim utjecajima" na žene, ali je napomenuo kako konvencija obvezuje stranke potpisnice da svoju kulturu, običaje, vjeru i tradiciju "podčine ciljevima konvencije".



Istakao je da je na javnoj raspravi provedenoj na Vladinoj stranici, čak 80 posto građana izrazilo protivljenje prihvaćanju konvencije.

Gurnu ti svašta ispod žita

– Ideja je rodnu ideologiju ugurati ispod žita u druge dokumente, po mogućnosti što manje sporne, kao što je zaštita žena od nasilja. Dakle, nitko normalan ne bi govorio protiv zaštite žena od nasilja. I onda kada imate tako jednoglasnu situaciju, ekipa uvali rodnu ideologiju. Sada, ako vi kažete nešto protiv, onda ste za nasilje nad ženama. Jeftin trik, ali funkcionira – među ostalim je kazao Iličić.