Podrumske prostorije zgrade na adresi Table 31 izgledaju kao postapokaliptična kulisa za film znanstvene fantastike.



Već devet mjeseci podzemna etaža doslovno pliva u vodi koja doseže čak do prvih stuba. Čim smo ušli u portun, osjetili smo smrad plijesni, a kako smo se spuštali niže, tako smo nailazili na stvari koje su stanari ostavili po stubama i uz zidove budući da su im drvarnice pod vodom. Uzrok poplave, nažalost, još uvijek nije poznat.



Slavenka Čelan, predstavnica suvlasnika zgrade, očajna je zbog situacije koja se mjesecima nije uspjela riješiti, unatoč, kako nam je rekla, angažmanu i djelatnika "Vodovoda i kanalizacije" (ViK) i stanoupraviteljske tvrtke "Tehnoplast".



– Podrum nam pliva već devet mjeseci i još uvijek ne znamo zašto se to događa. Djelatnici "Tehnoplasta" su barem deset puta ispumpavali vodu, ali ona bi se isti dan opet pojavila. Zvali smo i "Vodovod i kanalizaciju", pa su i njihovi radnici došli, provjeravali svoje instalacije, sve šahte ispred zgrade, kanalizaciju, ali nisu našli uzrok plavljenja podruma. Da nam curi negdje u zgradi, to bi se vidjelo na potrošnji vode, međutim, računi su nam svima uobičajeni.



Mislili smo da možda nije problem u poslovnim prostorima u sklopu našeg stambenog objekta, ali nikakav kvar na njihovim instalacijama nije pronađen. Palo nam je na pamet da nisu možda podzemne vode, ali onda bi se višak vode pojavljivao i u ostalim ulazima – žali se gospođa Slavenka.



Nakon što je ispitano sve što bi moglo dovesti do plavljenja spomenutih prostorija, naša sugovornica nam je posvjedočila kako su se i nadležni povukli, te da više ne odgovaraju na njezine pozive.



Tonći Meić Sidi, referent za građevinske poslove u "Tehnoplastu", kazao nam je da je ova tvrtka preko svojih kooperanata detaljno ispitala instalacije zgrade te je utvrđeno da ne propuštaju vodu.



– S obzirom na rezultate ispitivanja, sve je upućivalo na to da se radi o dijelu za koji je odgovorna tvrtka "Vodovod i kanalizacija", međutim ni oni nakon niza provjera nisu našli nikakvo puknuće instalacija. Mi smo sa svoje strane barem deset puta ispumpavali vodu. Suvlasnicima zgrade predložili smo prijelazno rješenje – ugradnju pumpe dok se ne otkrije uzrok poplave. Poslali smo dopis ViK-u kako bismo se dogovorili oko toga tko će je financirati. Smatramo da to ne bi trebalo ići na teret stanara i njihove pričuve, jer nije njihova krivnja – smatra Meić Sidić.



Božidar Čapalija, pomoćnik ViK-ova tehničkog direktora za vodoopskrbu, također nam je potvrdio kako su nakon "Tehnoplastova" poziva učinili sve što se moglo napraviti po pitanju detektiranja uzroka poplave u podrumu na adresi Table 31.

– Obišli smo nekoliko puta sve naše instalacije. Naišli smo na dva sitna kvara koja smo popravili, ali se nikako ne mogu dovesti u vezu s plavljenjem prostorija. Ovo je situacija koja nam se u praksi još nije dogodila. Voda, po svemu sudeći, nadire kroz zid, pa bi možda nakon isušivanja prostorija trebalo vidjeti odakle točno dolazi i taj dio izolirati posebnim dvokomponentnim materijalom – naglasio je Čapalija i najavio kako će se još jednom sastati s predstavnicima stanoupraviteljske tvrtke.

U svakom slučaju, misterij vode do daljnjega će ostati neriješen.