'Rata za struju mi je narasla za 40 posto!': Splićani šokirani ogromnim računima, HEP priznao grešku

Šok je blaga riječ za situaciju u kojoj su se našli brojni naši sugrađani kojima su ovih dana na kućne adrese napokon stigle dugo očekivane uplatnice za struju za predstojeće šestomjesečno razdoblje.



Iznosi mjesečnih rata nekima su povećani od 10 pa do čak 40 posto u odnosu na svote s uplatnica za isto (proljetno) obračunsko razdoblje prošle godine. Potrošači su vidjeli i napomenu uz poslane komplete "računa" u kojoj se prvi put iz zagrebačkog sjedišta državne tvrtke "HEP Elektra", a ne više iz "Elektrodalmacije", navodi da su iznosi formirani na temelju prosječne prošlojesenske potrošnje, što je izazvalo dodatnu sablazan i zbunjenost.



Također, građane je ogorčila i činjenica da su im uplatnice stigle najmanje dva dana nakon datuma dospijeća plaćanja, a nekima i po pet dana, pa mnogi strahuju da će im na sljedećem obračunu ni krivima ni dužnima biti naplaćene i kamate.



– Jesenski mjesečni iznosi na uplatnicama, čak i u zbroju s razlikom za uplatu za to razdoblje (kod onih koji su je imali, op.a.) nisu ni pet posto veći od prošlojesenskih rata, a sada su iznosi na uplatnicama drastično veći. Kako se to moglo dogoditi? – pitaju se naši čitatelji, dajući nam i primjere svojih apsurdnih računa.



Jesenske rate za jednu tročlanu kaštelansku obitelj iznosile su po 600 kuna, čemu treba pridodati i "friško" pristiglu im razliku od 100 kuna za uplatu, dok na novim proljetnim uplatnicama stoji iznos od – 830 kuna. Splitsko tročlano kućanstvo lani je od veljače do kolovoza plaćalo po 390 kuna mjesečno, a sada bi trebali 520, što je za trećinu više.



Priči tu nije kraj, jer su na adrese nekih naših čitatelja stigli i do 40 posto viši iznosi, a svi potrošači u svojim obraćanjima redom napominju kako za "vlastite potrebe" vode evidenciju i bilježe stanje na mjerilima, koje u pravilu vrlo malo odstupa od potrošnje tijekom jeseni 2016. godine.



Odgovore i objašnjenja potražili smo u HEP-ovoj direkciji, gdje nam je rečeno da su "dijelu kupaca dostavljene neispravno izračunate akontacijske rate", za što je, kako kažu, kriva informatička pogreška.



– U tijeku je utvrđivanje koliko ima takvih slučajeva. Svim kupcima će najkasnije idućeg tjedna biti dostavljene ispravljene akontacijske rate. Uplatnice za veljaču kupci mogu platiti do 15. ožujka, neovisno o datumu dospijeća navedenom na poslanoj uplatnici. Napominjemo kako se na kasnije plaćanje navedene akontacijske rate, u odnosu na naznačeni datum dospijeća, ne obračunavaju kamate – navodi se u njihovu službenom odgovoru.



Inače, u državnoj elektrodistribucijskoj tvrtki u posljednje vrijeme stvari ne teku baš glatko. Nedavno su nam se obratili pojedini zabrinuti čitatelji jer su im danima kasnile navedene uplatnice za novo polugodišnje razdoblje. Tada nam je iz HEP-a rečeno kako se potrošači ne trebaju brinuti jer su rokovi za plaćanje spomenutih računa prilagođeni datumu njihova slanja, kako bi kupci imali dovoljno vremena za podmirivanje te režijske obveze.