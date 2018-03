Posljednjih dana stanari zgrade u Istarskoj 26, a riječ je o mahom starijim osobama, proživljavaju pravu dramu.



"Borba" se vodi oko stana na prvom katu, u kojem je do svoje smrti, u rujnu prije tri godine, živjela 86-godišnja umirovljenica Mirjana Pavić. U tom stanu od 77 četvornih metara sada se nalazi zaštitar tvrtke "Protector Rakela Security" koji ga čuva po nalogu vlasnika, Mirjanina brata Nikše Borovića, a on nam je rekao da je druga strana, viša medicinska sestra V.Č. koja je stan navodno kupila, angažirala ljude da u njega provale.



Prekršajne prijave



Obje su strane od trenutka Mirjanine smrti nekoliko puta nasilno ulazile u stan, provaljivale vrata koja bi stavila suprotna strana, mijenjale brave itd. Tako se i prije dva dana u Istarskoj odvijala "filmska" priča kad je nekoliko mlađih muškaraca macama i brusilicom pokušalo obiti ulazna blindo vrata i ući u stan. Zaštitar je zvao policiju, koja ih je zatekla i privela te napisala prekršajne prijave.



A kako je došlo do svega ovoga? Posljednjih osam godina svoga života Mirjana je, govore nam njezin brat Nikša i njegova supruga Marija, bila teškog zdravstvenog stanja jer je u prosincu 2007. godine imala teški moždani udar od kojega joj je jedna strana tijela bila oduzeta.



– Ovaj stan Mirjana je dobila od djeda, koji joj ga je dao na korištenje jer je bila najstarija u obitelji i prva se udala. Jedva je preživjela moždani udar, bila je skoro dva mjeseca u bolnici, a nakon izlaska bila joj je oduzeta cijela desna strana, nekontrolirano je činila po sebi, bila je dementna – govori nam Marija Borović i objašnjava kako je 2015. godine, 20-ak dana prije Mirjanine smrti, dobila poštom kuvertu u kojoj je bio kupoprodajni ugovor. U njemu je stajalo da je Mirjana medicinskoj sestri V.Č. iz Splita prodala stan u svibnju 2012. godine, i to za 110 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti. U tom ugovoru piše i da je novac isplaćen prodavateljici, a u ugovoru je upisana i tabularna izjava po kojoj je prodavateljica suglasna da kupac uknjiži pravo vlasništva u zemljišnim knjigama.



No, kažu nam Borovići, V.Č. se do danas, a prošlo je skoro šest godina od sklapanja ugovora, nije niti pokušala uknjižiti na stan niti je stavila ikakvu zabilježbu u zemljišnik. Čim su doznali za ugovor, odmah su pokrenuli tužbu za poništenje, no do danas se ništa nije pomaknulo. Isto kao ni sa zahtjevom za osiguranje dokaza, odnosno sa zahtjevom da sud u stanu utvrdi činjenično stanje i popiše što je sve u njemu bilo.



Ostavinska rasprava



U studenom 2016. godine održana je ostavinska rasprava i Nikša Borović je od svoje pokojne sestre, među ostalim, kao zakonski nasljednik dobio stan u Istarskoj. Na osnovi toga Borovići su se i u zemljišnim knjigama uknjižili kao vlasnici, točnije, upisana je Nikšina supruga Marija.



– Moja sestra bila je dementna kad je navodno prodala taj stan, nije prepoznavala ljude, liječila se i od depresije. Za sve postoji medicinska dokumentacija. Pa kako je mogla potpisati ugovor kad joj je desna strana tijela bila oduzeta? Bila je dosta imućna, prije tog moždanog prodala je dvije kuće u Baškoj Vodi i na Šolti i dosta zemlje u Solinu. Kad se razboljela, imala je i žene koje su joj pomagale. Koliko mi znamo, nema ni traga novcu koji je osoba koja je kupila stan navodno isplatila, a gdje je sav drugi novac? – veli Nikša, a supruga mu Marija kaže da do Mirjanine smrti nisu ni znali da V.Č. postoji.



– Na dan pogreba ona je provalila u stan, iz njega je odneseno sve što je bilo unutra, dosta vrijednih stvari, umjetničkih slika, namještaja, zlatnine. Sad je ona unutra, evo vidite da preuređuje stan, a mi imamo vlasnički list i rješenje o nasljeđivanju. Pa kako je to moguće, ima li koga da nas zaštiti? Zašto nije došla kod javnog bilježnika i tražila da se prekine ostavinska rasprava ako je ona vlasnica stana? Zašto mi, ako je ona vlasnica, plaćamo sve račune za režije, a nje nigdje nema? E da, koliko smo uspjeli doznati, ovo nije jedini stan koji ta žena ima i do kojeg je došla na sličan način – govore nam Borovići.



Njihov odvjetnik Teo Tomić kaže da se zbog stana vodi nekoliko postupaka na sudu.



– Gospođa koja se predstavlja kao kupac stana tvrdi da ima ugovor koji je star, evo, skoro šest godina. U zemljišniku nema traga zahtjevu da se provede uknjižba, a ja vas pitam je li to logično, jer ako niste upisani u zemljišnu knjigu, onda niste vlasnik stana – rekao nam je odvjetnik Tomić.



Sve je na sudu



– Trenutno sam na putu, no upoznat sam sa slučajem. Mi smo i prihvatili posao jer su nam stranke priložile vlasnički list koji je dokaz o vlasništvu i rješenje o nasljeđivanju i za nas ništa nije sporno. A ako je netko drugi kupio stan, kako to da se dosad nije uknjižio niti zabilježio? – kazao je Željan Rakela, vlasnik angažirane zaštitarske tvrtke.



Nazvali smo i odvjetnika Željka Lubinu, koji zastupa V.Č., kako bi nam odgovorio na pitanja koja se nameću, no on nam je samo kratko kazao: "Stvar je na sudu, pa kaj bu, bu!"

'Bila je pametna i bistra kad je potpisivala ugovor'

Razgovarali smo i s V.Č., koja nam je rekla da je u cijelosti platila kupoprodajnu cijenu sada pokojnoj Mirjani na ruke u prisutnosti svjedoka i da su taj novac naslijedili baš Borovići, te da je brat pokojnice sve znao. Kako bi "razotkrila" Boroviće kao prevarante, uputila nas je na izvjesnu gospođu iz Omiša koja već 20-ak godina vodi postupak protiv njih za iseljavanje iz njezina stana u kojem žive kao zaštićeni najmoprimci, no ta priča nema baš nikakve veze s ovim slučajem.



Kako ste vi uopće saznali da sada pokojna Mirjana Pavić prodaje stan?

– To morate pitati mojeg odvjetnika.



Je li ona bila dementna kad ste sklapali ugovor?

– Bila je pametna i bistra, a imala je i ženu koja ju je njegovala.



Jeste li vi angažirali ljude da provale u stan?

– To pitajte mojeg odvjetnika. Imam valjani kupoprodajni ugovor, ovjeren kod javnog bilježnika. Sve je sad na sudu.



Zašto se onda niste uknjižili svih ovih godina niti ste to pokušali?

– Pitajte mojeg odvjetnika.



Je li točno da imate još ovakvih situacija, da ovo nije jedini ovakav stan koji ste kupili?

– Pustite vi šta oni govore. Bilo bi dobro da ne pišete ništa dok se to ne riješi na sudu.



Jeste li znali za ostavinsku raspravu i rješenje o nasljeđivanju po kojem je Nikša Borović naslijedio stan?

– Oni su doveli u zabludu javnog bilježnika. I to je na sudu.