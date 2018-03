HDZ i HGS ne odustaju od 'kuhinje' oko Bena: usprkos milijunskom dugu i očitom sukobu interesa, atraktivna plaža na Marjanu ostaje u Kerumovoj obitelji!

Ukupni dug tvrtke "Uvala Bene", koju su prije vodili Željko Kerum, pa Saša Horvat, a danas njihov stranački kolega Tomislav Režić, iznosi 923.000 kuna.



I dok se dug bivšega koncesionara prema Županiji, u kojoj koalicijsku vlast čine HDZ i Kerumov HGS, uvećava svaki dan za zatezne kamate, a kompanija s Režićem na čelu je i dalje u posjedu poznate marjanske plaže, pred regionalne vijećnike u ponedjeljak stiže odluka da se na idućih 15 godina Bene predaju na upravljanje tvrtki "National" Igora Sapunara, nećaka HGS-ova čelnika i sina Petroslava Sapunara koji predsjedava tim istim tijelom.



Ako se dogodi očekivani rasplet na sjednici, izabrani koncesionar trebao bi u regionalnu blagajnu uplaćivati 220.000 kuna godišnje, te tri posto od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem ugostiteljskih djelatnosti i jedan i pol posto od novca utrženog od turističkih, trgovačkih i ostalih usluga. Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iznosi oko četiri milijuna kuna.



Prvi su na nastalu situaciju reagirali iz stranke Pametno, čiji županijski vijećnik Ante Renić nije skrivao ogorčenost.



– Oštro osuđujemo cijeli niz spornih poteza koji su doveli do činjenice da će Željko Kerum svojom novom tvrtkom, preko nećaka, i nakon milijun kuna duga, ponovno vladati Benama. No, tu bezobrazluku iz kuhinje HDZ-HGS nije kraj. Na naš prijedlog u nove ugovore uvršten je uvjet da vlasnik tvrtke kojoj se povjerava upravljanje za plaćanje koncesijskih obveza jamči i svojom imovinom, a sve kako bismo izbjegli slučajeve kao s "Uvalom Bene", da tvrtka ode u stečaj, a potraživanje ostane nenaplativo. Na sjednici će se naći gotovo 50 ugovora s tim jamstvom, ali upravo u jednom to nedostaje. Pogađate, to je ugovor o koncesiji za Bene. Samo u tom slučaju vlasnik tvrtke ne odgovara svojom imovinom – otkriva Renić i dodaje:



– Na vidjelo je izišao sav jad HDZ-a, koji je spreman na javno sramoćenje samo da se održi na vlasti. Nije važan prijašnji dug "Uvale Bene", nije važan sukob interesa Petroslava Sapunara, nije važno što tvrtka nema zaposlenih ni prometa i što je to jedini ugovor o koncesiji bez osobnog jamstva vlasnika tvrtke – zaključio je vijećnik Pametnog.



Velika većina članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru dala je zeleno svjetlo takvoj odluci, uključujući i splitskoga dogradonačelniika Nina Velu (koji se ni u srijedu nije javljao na naše pozive, op.a.), a prema našim infomacijama jedini protiv bio je mostovac Ante Čikotić.



Za "Nationalovu" ponudu ruku je digao i Marko Bertolino, predstavnik civilnog sektora, koji je u Stručnom tijelu kandidiran od strane "Pokreta otoka".



– Dug prijašnjeg koncesionara malo je manji od milijun kuna, te postoji opasnost od odlaska te tvrtke u stečaj, čime dug ostaje nenaplativ. Osim toga, prilikom terenskog obilaska Bena ukazano mi je na veliki problem za javno zdravlje zbog septičke jame koja propušta u more. Ta dva problema su evidentirana kao vrlo važna za podržati ili neodabir novog koncesionara, nakon što je očitovanjem Ministarstva pomorstva potvrđeno kako je prethodni natječaj proveden uredno.



Budući da se građevinska inspekcija nije očitovala o svom izvidu i eventualnim postupcima, te da je budući koncesionar odlučio ugovorno jamčiti za dugovanje, sanirati septičku jamu u roku od 60 dana, ali i ukloniti eventualne nepravilnosti oko sportskih naprava u roku od 30 dana, time su ispunjeni svi uvjeti koje su postavili Javna ustanova za upravljanje Marjanom i Ministarstvo zaštite okoliša. Dakle, nije postojao ni jedan valjan razlog zbog kojeg bih drukčije glasovao, jer ispunjeni su svi traženi uvjeti, pa osim "ne sviđa mi se" razloga, nema ni jednog stručnog radi kojeg bi se natječaj poništio. Poništavanjem natječaja otvara se i put za eventualnu tužbu zbog nadoknade štete, a dug od milijun kuna vjerojatno bi otišao u zaborav. Zadatak stručnog tijela nije politizirati, nego natjerati strane u postupku da se drže zakona i nametnuti visoke standarde. Ni meni nije drag zakon jer je nedorečen, čudan i loš, ali je takav. Još opasnije je kad bi se odlučivalo na temelju osobne simpatije – ustvrdio je Bertolino.



Skandal s dodjelom koncesije na plažu bez svih propisanih papira odjeknuo je širom Hrvatske i stajao je "glave" bivšeg HDZ-ova župana Zlatka Ževrnju, kojeg se premijer i stranački čelnik Andrej Plenković odrekao nakon prosvjeda građana u jeku predizborne kampanje, jer je Zlatni rat isporučio nepoznatoj zagrebačkoj tvrtki bez zaposlenih i iskustva. Nakon obavljenog upravnog nadzora utvrđeno je da u odluci, među ostalim, nedostaje prethodna suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, te je cijela priča poništena.



Gotovo identičan slučaj dogodio se i s "Uvalom Bene", uz dodatan teret kad se otkrio sukob interesa Petroslava Sapunara, no za razliku od slučaja s Brača koji je završio na način da je komunalna tvrtka u vlasništvu Općine Bol (gdje je na snazi tiha koalicija SDP-HDZ, op.a.) nastavila upravljati možda najpoznatijom jadranskom plažom, Grad Split nije iskoristio tu mogućnost kad je pitanju marjanska uvala. Što ti je cijena postizborne koalicije...