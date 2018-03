Iako je prema najavama meteorologa danas trebao biti zadnji dan u kojem će na području grada Splita na snazi biti zimski uvjeti, oko 9 sati počeo je padati snijeg. Oko 11 se počeo i zadržavati na tlu, iako je na Marjanu trenutno temperatura 0.9 stupnjeva iznad nule.



Splitsku snježnu idilu iza podneva je ipak pokvarila kiša zbog koje se snijeg počeo otapati, ali uistinu rijetke prizore bijelih splitskih ulica ubrzo je zamijenila - bljuzgavica.



Snijeg pada i na otocima i uzduž velikog dijela obale, a iza osam sati počeo je padati i u Dalmatinskoj zagori. Zabijelili su se Hvar, Brač i Vis, a snijeg pada i na području od Trogira do Omiša.



Zimski uvjeti na Pelješcu, Korčuli i dijelu Konavala

Nakon kratkotrajnog razvedravanja u srijedu, u četvrtak je na pojedinim predjelima Dubrovačko-neretvanske županije ponovno počeo padati snijeg, javlja Dubrovački vjesnik.

Prema podacima koji su dostavljeni Stožeru za civilnu zaštitu Dubrovačko-neretvanske županije na Pelješcu i Korčuli su proglašeni zimski uvjeti, a na terenu su po dvije ekipe koje obavljaju posipanje ceste sa solju zbog najavljene ledene kiše.

Snijeg pada i u Konavlima no zasada se zadržava samo na Konavoskim brdima gdje su na snazi zimski uvjeti.

U Dubrovniku je posipanje napravljeno jučer, a danas su posute županijske ceste u Dubrovačkom primorju.

Na predjelu Neretve ceste su posute sinoć, a na zbirnim točkama diljem županije čekaju pripremljeni kamioni za daljnje intervencije.

Temperature su se diljem Hrvatske spustile u debele minuse. U Belom Manastiru su jutros u 7 sati izmjerena -23 stupnja, u Bednji je izmjereno -21, u Varaždinu i Koprivnici -19, a u Zagrebu -12 stupnjeva Celzijevih. Metković, Senj i Krk bili su na -2.



Snijeg pada povremeno i mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, dijelu Istre, Hrvatskog primorja i središnje Hrvatske.