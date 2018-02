'Slomljeni' od posla: poteštat komunalnim redarima nabio udarnički tempo, trećina ih odmah završila na bolovanju, ostali traže premještaj

Udarnički tempo rada u sektoru komunale koji je svojim dolaskom u Banovinu odmah na početku mandata nametnuo gradonačelnik Andro Krstulović Opara, očito ne mogu svi pratiti.



Naime, iz pouzdanih izvora doznali smo kako je nekolicina komunalnih redara zatražila premještaj na drugo radno mjesto u gradskoj upravi, dok jedan dio njih već duže vrijeme "vuče" bolovanje.



Damir Babić, obnašatelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo, potvrdio nam je da je formalno-pravno do sada samo jedna osoba zatražila premještaj iz službe, dok je četvero komunalnih redara takve svoje želje iskazalo u neslužbenom razgovoru.



- Očito neki od njih nisu više dovoljno motivirani. Godinama se radilo na jedan, rekli bismo lakši način, a budući da smo posljednjih mjeseci pojačali tempo rada, svaka promjena izaziva revolt i ide na živce. Od redara se očekuje da svaki dan obrazlože gdje su bili, što su radili... Ne odgovaraju baš svima ta i slična pitanja - iskren je bio prvi čovjek za mnoge građane najvažnijeg resora u Banovini.



Naš sugovornik napomenuo je kako bi najviše volio kada bi se pristup pojedinih kolega mogao promijeniti, odnosno kada bi uspjeli razviti osjećaj za drugačiji pristup poslu koji bi im u svakom slučaju popravio sadašnji loš imidž, s obzirom da su "komunalci" na društvenim mrežama i u javnom prostoru često percipirani kao predmet poruge i sinonim za neučinkovitost lokalne vlasti.



Vršitelj dužnosti pročelnika istaknuo je kako su nezadovoljstvo i demotivacija redara uvjetovani dijelom i njihovim skromnim i simboličnim ovlastima, što bi ipak uskoro trebao promijeniti novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji se sada nalazi na prvom čitanju saborskih zastupnika.



- Novim zakonskim odredbama omogućio bi im se, uz ostalo, ulazak u privatne prostore ili legitimiranje stranaka, za što sada nisu ovlašteni... Svakako, na ruku im ne ide ni hrpa drugih zakona koji traže njihov dodatni angažman poput Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o zaštiti životinja, Zakona o održivom gospodarenju otpadom... - objasnio je Babić.



Još je jedan problem zbog kojeg pati učinkovitost ove službe, a odnosi se na velik broj bolovanja s obzirom na broj zaposlenih redara. Od 14 zaposlenih u tom sektoru, trenutačno ih je, kako je naveo v.d. pročelnika, čak petero na bolovanju, što znači da je na oko 200.000 stanovnika našega grada i Kamena, Stobreča, Žrnovnice, Srinjina, Gornjeg i Donjeg Sitnog, te Slatina na raspolaganju tek devet "komunalaca".



To znači da u prosjeku samo jedan komunalni redar dolazi na gotovo 30.000 naših sugrađana. Samo za usporedbu, Grad Rijeka, koji je za nekih 20-ak posto manji od Splita, ima 20 komunalnih redara, dok ih Grad Zagreb broji ravno - 60.



Naravno, zanimalo nas je što o namjerama pojedinih kolega da promijene svoje radno okruženje misli Mladen Kokan, sindikalni povjerenik zaposlenika u gradskoj upravi, koji je ujedno i voditelj Pododsjeka za komunalno redarstvo. No, on nam je odgovorio da nam na tu temu ne može ništa komentirati jer o njoj - nema informacija.

Poteštat im nabio tempo, dio posla rade i kotari



Prisjetimo se samo situacije iz prošlogodišnjeg kolovoza kada je poteštatu Krstuloviću Opari "pukao film" te je zbog nereda u centru grada, nekontrolirana bujanja štekata ugostiteljskih objekata i nezakonite uzurpacije javnih površina za "nula kuna" naložio da se komunalni redarima radno vrijeme produži za četiri sata, s 22 sata na 2 sata nakon ponoći. Istovremeno, posao bi komunalcima trebao biti barem malo olakšan nakon što je dio zadataka vezanih uz obilazak grada u ranim poslijepodnevnim satima prebačen na tajnike gradskih kotareva koji su također profesionalci na plaći u Banovini.