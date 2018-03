Imaju najskuplje kvadrate, ali nemaju kanalizaciju, igralište, parking ni javnu rasvjetu: evo kako zaista izgleda život u 'elitnom' splitskom kvartu

Kvaliteta života 4

Kad idete u goste, red je najaviti se.



Za ovu "kvartovsku inspekciju" nazvali smo ured Kotara Meje, broj naveden na službenim internetskim stranicama Grada. Nije nam se nitko javljao. "Okrenuli" smo ih onda opet, u utorak. U 11.03, pa u 11.20.



I kako bi rekao Bajaga, zbog čijeg nastupa na Sustipanu je predsjednik Kotara svojedobno oštro protestirao – a s druge strane žice, i brate da mi vidiš lice... Opet ništa.



Planirali smo im se javiti na Facebook stranicu Kotara. Ali, koju? Ima ih četiri-pet. Ne bilo nam teško, spustili smo se Marjanskim tunelom bez uporabne dozvole, parkirali pokraj knjižnice i izišli da vidimo zašto administrativni tajnik plaćen iz proračuna Grada ne diže slušalicu.



Odmah na vratima dobili smo odgovor. Jasno piše, "uredovno vrijeme" od 8.00 do 11.30, pa onda od 12 do 13 sati. (Svako)dnevni obilazak Meja je od 13 do 15.30, a da kvartovski tajnici takvim uredbama postaju komunalni redari, već smo pisali.



No, prijeđimo sada na sitnije probleme stanovnika Meja, kotara koji nosi naziv "elitni". Tijekom blagdana, kad se ljubazne prodavačice malih dućana odmaraju, Željko Kerum ima na izbor – da brašno za palačinke posudi ili od susjeda Ive Baldasara ili Andre Krstulovića Opare. Aktualnom gradonačelniku adresa je bliža rubu Varoša, ali svejedno, Meje su splitska Bijela kuća.

Osim poznatih imena, poznat je i vječni problem parkirališta.



Spomenuti, doduše, konjske snage spremaju u garaže, no većina ostalih, oko četiri tisuće stanovnika, snalazi se kako znaju. Nemaju ni dječja igrališta. Usporedbe radi, Kacunar broji dvjesto žitelja više i računajući "street work out" park, ima četiri rekreacijske zone. Hoće li proći ijedan "kvartovski đir", a da ne spomenemo sveprisutne teretane na otvorenom?



Šuška se da će i na Zvončacu nastati nešto slično.



Valjda će imati sve papire jer Meje su kolijevka sintagme "bespravni objekti". Dio kotara čak nema ni kanalizaciju. Autobusi bi mogli češće navraćati. U ljetnim mjesecima, kažu nam, trebalo bi pojačati odvoz smeća, što je boljka mnogih kotara.



Ono po čemu se Meje razlikuju jest da imaju, pazite ovaj oksimoron, trodnevni Dan kotara! Spiskali su prošle godine 32 tisuće kuna na feštu, ali o tome ćemo više drugom prigodom. Od smislenih troškova u 2017. godini, postavljali su rukohvate, financirali projektnu dokumentaciju za izgradnju stubišta na spoju Supilove i Čiovske ulice. Radi se, kažu nam, projekt sanacije Mihanovićeve. Postavljat će se rasvjeta na parkiralištu sa sjeverne strane Zvončaca, projektna dokumentacija izrađena je decentraliziranim sredstvima. Uvršteno je to u proračun Grada, a košta 300 tisuća kuna.



Ideje na papiru izgledaju lijepo, no kakvi su veći zahvati Mejama potrebni, pitali smo kotarske vijećnike Gorana Jugovića i Mislava Gulina.



– Elitni smo kvart, a trećina kuća nema kanalizaciju. Kad smo ušli u EU, Grad je bio dužan svima je uvesti. Nisu. Isto kao što "Čistoća" nije odradila zelene otoke. Mi moramo birat di će bit kontejneri, a ne znamo koje parcele su uopće gradske. Škola je problem. Nijedno igralište u kotaru nemamo. Bilo je. Ravnateljica je otpilala branke pa su napravili parking. Koliko god smo površinski veliki, nemamo osnovno. Rasvjeta – nikakva, pa ni nogostupa nema, turisti hodaju po cesti, radnici "Čistoće" idu samo do Vile Dalmacije... – nabraja revno Jugović.



Zbog školskog igrališta već se prosvjedovalo. Parcela danas nije ni parking ni sigurno mjesto za igru. Članovi školskog odbora smjenjuju se ko frizerke na praksi, hodnicima, kažu nam, šetaju inspekcije.



– Vjerojatno će opet bit prosvjed. Nema dijaloga s ravnateljicon. Tražili smo da sidnemo zajedno, ponudili da od kotarskih sredstava kupimo atestiranu opremu za dječje igralište. Ni tu nismo naišli na suglasnost. Ona je tila parking – govori Jugović. Nema to smisla, kaže. Do parkirališta bi se moralo voziti kroz pješačku zonu i preko nogostupa.



Vijećnik Gulin na to se javlja za riječ.



– Nije na nama kao na kotaru da se petljamo u rad škole. Ali, potrošili su novac na devet idejnih projekata da se napravi riješenje koje bi obuhvatilo i parking i igralište – tvrdi Gulin.



Uskoro im dolaze prvi turisti, a jedna od ljepših plaža u potpunom je kaosu. Organizira se peticija za sanaciju Obojene. Glavnu riječ vode iznajmljivači.



– Mi kao kotar dat ćemo ruke da se to sredi. Sada nije bitno tko je kriv, gori nam pod nogama – složni su vijećnici.



U istom smjeru, prema uništenom pomorskom dobru, razmišlja i njihov kotarski kolega, SDP-ovac Goran Jurić.



– Ne ulazeći u pravnu problematiku, činjenica je da Grad i ostala tijela vlasti nisu poduzeli ništa u vezi s plažom Kaštelet. I gdje smo sada? Okupit ćemo kritičnu masu, protestom pokušati potaknuti nadležne da se to sanira. Mi smo prosvjedna država i očito jedino otvaranje vrata nogom ima učinka – zaključuje Jurić. Svjestan gore navedenih kotarskih problema, nudi rješenja. Već smo ih čuli, stoput o njima pisali, ali zašto se ne provode, samo Banovina zna.



– Dislociranjem gradske uprave, ureda Mirovinskog i Zdravstvenog smanjio bi se pritisak na parkinge. Evo, nemamo problem otvoreno reći da je nebriga i premalo ulaganja stručne pažnje u park-šumu Marjan uzrokovalo da ćemo kroz koju godinu ostati bez pluća grada. Problem je legalizacija objekata. Neka riješe ljudima životno pitanje ili dovedu bagere i sruše. Za status elitnog kvarta treba puno više nego što sada imamo, hotel "Marjan", ma, kad bi sve nabrajali... – inspirirao se i Jurić.



Ne sviđa mu se ni kako gradski odjeli rade.



Sjete ih se, kaže, samo prije izbora, a i to što naprave odradi se na brzinu, paušalno.



Muči ga smisao gradskih kotara.



– Da ne bude kako samo upiremo prstom, napravili smo Program rada i svoje viđenje funkcioniranja Gradskog kotara, koji ćemo uskoro, kao stranka, i javno prezentirati. Ovako kako danas funkcioniraju kotari, kao posrednici između građana i Grada, ne može biti osnovni smisao postojanja – poentira Jurić.

Reanimiranje Melodija hrvatskog Jadrana

Kotarski vijećnik Goran Jurić (SDP) najavljuje da kao stranka pokušavaju reanimirati slavne Melodije hrvatskog Jadrana.



– Umjesto da napore ulažemo u dovođenje dodatnih sadržaja, mi kroz medije vodimo polemiku je li određena lokacija primjerena ili ne za održavanje manifestacija. Smatram primjerenim da se San Sustipanske noći održava na Sustipanu. Nemam problem s tim, kao vjernika me ne vrijeđa.



Sjetit ćete se Melodija hrvatskog Jadrana, glazbenog festivala koji se na "Jadranovu" bazenu na Zvončacu održavao od 1993. do 2000. godine i u to vrijeme je bio najznačajniji u Hrvatskoj. Na dobrom smo putu i nadam se da ćemo ga uspjeti vratiti na istu lokaciju – najavljuje Jurić.