Predsjednik splitskog društva arhitekata o Žnjanu, crkvi na Splitu 3 i Opari: Ovo je naš grad, isplati se boriti za njega!

Prošle su nepune dvije godine od kada je mladi arhitekt Dragan Žuvela, sada 33-ogodišnjak, izabran za predsjednika Društva arhitekata Split (DAS), udruge koja će u lipnju napuniti impresivnih 110 godina djelovanja.



Žuvela je došao na čelo DAS-a u vrijeme dok je na čelu urbanistički izmrcvarenog Splita bio Ivo Baldasar, gradonačelnik od kojega se puno očekivalo, a dobilo zacementirani komunalni, prostorni, ideološki i svaki drugi kaos. Tom su kaosu, uz političke strukture, kumovali i brojni drugi lokalni moćnici, pa i oni iz Žuveline branše.



Žuvela je tada govorio kako "lokalna politika bježi od njegove struke kao vrag od tamjana i da Split nije na dobrom putu"..." Primjerice, te je 2016. godine Grad tretirao uređenje Trga Gaje Bulata kao rekonstrukciju "podne površine". Kakav javni arhitektonski natječaj, kakvi bakrači... A tek Žnjan, tamo je kaos doživio epohalne razmjere.



No, nakon što je jesenas simbol bespravne gradnje i uzurpacije javnoga dobra, žnjanski plato, sravnjen sa zemljom, prošlog je tjedna Splićanima predstavljen "Žnjan 3.0", pobjednički rad Arhitektonskog biroa Ante Kuzmanića, koji je tamo "nacrtao" veliki zeleni park sa sportskim terenima, uređenim plažama, šetnicom... Svemu je prethodio transparentni javni natječaj, a u peteročlanim žirijem na čelu s arhitektom Vjekoslavom Ivaniševićem, uz sadašnjeg je gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu, bio i Žuvela. Radilo se danima i odluka je donešena jednoglasno. Žuvela nije krio oduševljenje načinom žiriranja, ni rezultatom.



Kaže da situacija u pogledu suradnje Grada i njegove struke "pomalo postaje obrnuta", da se uviđa važnost javnih natječaja i konstruktivne rasprave o budućnosti prostora grada.



Ističe da je Split što se tiče slučaja Žnjan postao primjer cijeloj državi.



- Da, ovdje se bez fige u džepu pristupilo u kreiranju budućnosti jednog važnog gradskog prostora i rezultati su očiti. Pritom mislim na cijelokupni slučaj žnjanskog platoa – gdje u hrvatskom prostoru imamo ovakav scenarij, da se u tako kratkom roku zapravo manifestno sanirala situacija kroz provođenje zakona pa onda ekspresno i otvoreno pozvana struka da se uključi i formira rješenje? Bez patetike, onog trena kad se žnjanski plato realizira, “slučaj Žnjan” postaje primjer za udžbenike- uvjeren je naš sugovornik.



Vladajuća koalicija HDZ i HGS su to omogućili? Ili samo gradonačelnik Krstulović Opara?



- Kao predsjednik DAS-a nastupam kao politički neutralan akter koji će pomoći ama baš svim političkim čimbenicima dok su im nakane korisne za splitski prostor, građane i arhitektonsku struku. U ovom slučaju sam pozvan od strane gradonačelnika Opare koji mi je vrlo otvoreno i transparetno izložio što je plan i ni korak nije od toga odstupio. S obzirom da bi i na najmanju anomaliju itekako reagirao, time što nisam je zapravo sve jasno – cijelokupno ponašanje i odnos gradonačelnika prema procesima na žnjanskom platou, uključujući i provedeni natječaj, zaslužuju samo poštovanje.



Jesu li realne procjene da "Kuzmanićev Žnjan" košta 30 milijuna kuna i da će biti gotov do idućeg ljeta? Iako su komentari mahom pozitvni, kritizira se nedostatak parking mjesta...



- Ne vidim zašto se ne bi realizirao. Problem je što smo svi iznimno istraumatizirani stanjem u prostoru i nedostatkom ikakvog smislenog planiranja i razvoja u zadnjih par desetljeća, pa smo skeptični na bilo kakav ozbiljniji zahvat. Izabrani rad je upravo izabran jer udovoljava kriterijima postavljenim za predmetni prostor, a jedan od važnijih kriterija je bio izvodivost u realnim okvirima. Nezahvalno je u ovoj fazi govoriti o preciziranim ciframa, mogu samo reći da se radi o jednom od “isplativijih” radova u komparaciji s ostalima.



Broj parking mjesta se zapravo vuče iz studije zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta, koja je bila dio natječajnog programa. Trenutno se transport unutar grada Splita dominantno odvija s osobnim automobilima, ali u budućnosti treba očekivati i neke alternativne oblike transporta ako mislimo biti smislen i održivi grad, inače smo mogli slobodno cijeli plato pretvoriti u parkiralište.



Mogu li se ugraditi i neka dobra rješenja iz ostalih 11 pristiglih radova?



- U osnovi ne – svaki rad je autorsko djelo s vlastitim specifičnim konceptima te su na temelju toga i rangirani. Nije bilo nebuloznih projekata i svi su se autori stvarno postavili kao da stvaraju viziju prostora koji će se zaista realizirati. I svi radovi su bili kvalitetno razrađeni te je bio vidljiv ogroman uloženi trud.



Što se može napraviti po boljem prometnom pristupu žnjanskom platou?



- To je zapravo najveći izazov i najveći prioritet. Promet kao “krvotok” mora biti maksimalno optimiziran i efikasan ako mislimo da taj prostor zapravo zaživi. I u tom kontekstu su radovi nudili neka rješenja, ali prava razrada i ispitivanje mogućnosti tek slijede.



Kako će se rasplesti situacija oko gradnje crkve u Splitu 3? Kakav bi bio idealan scenarij s obzirom na visoke emocije oko te priče?



- Teško da može doći do win-win situacije, s obzirom na različite perspektive u ovoj priči – mi gledamo prostor i zaštitu arhitektonske baštine, koju očito cijeli svijet prepoznaje osim nas. Ove godine je urbanistički potez Splita 3 izložen u Museum of Modern Art u New Yorku... Crkva želi svojim vjernicima izgraditi sakralni objekt i to pravo temelji na važećem planskom dokumentu iz 2008. Građani žele javne prostore koji će im život činiti lakšim i kvalitetnijim. Sve su to pogledi koji se nažalost u dosta aspekata sukobljavaju, tako da to a priori isključuje “pobjedu” baš za sve aktere.



Vidjet ćemo kako će proći izvještaj s javne rasprave s rekordnim brojem primjedbi, to će eventualno pokazati u kojem smjeru će ići razvoj situacije. Po meni bi idealno bilo da se analizom prostora nađe pogodnija lokacija za crkvu. Stvarno me čudi da od 1991. godine, kad je proveden natječaj za crkvu na toj lokaciji, nitko nije javno iskomunicirao je li to baš adekvatna lokacija za takav sakralni objekt. Znači, 27 godina bez reakcija i rasprava... U tom kontekstu razumijem i reakciju Crkve koja se pita zašto sad, kad se de facto smanjuje obuhvat zone u kojoj će objekt biti, a u prostornom su planu više od 10 godina.



Predsjednik DAS-a sam tek nešto više od godinu ipo dana i Izmjene detalnog plana su mi bile legitiman povod za postaviti to pitanje. 1991. sam bio zauzet učenjem abecede u prvom razredu osnovne, a 2008. završavanjem fakulteta tako da sam te "vozove" propustio.



Najavljuje se, u sklopu uređenja Istočna obale, premještanje kolodvora iz Luke u Kopilicu?



- To je gordijski čvor i ključni projekt grada Splita. Trebalo bi mu pristupiti krajnje ozbiljno, stručno i interdisciplinarno, a bilo bi vrlo nezrelo ad hoc naklapati o tome.



Karepovac i razvoj istočnog dijela grada?



- Veliki izazov za arhitektonsku struku i sve razine vlasti – od lokalne do državne. Opća legalizacija nam je napravila medvjeđu uslugu i “pečatirala” prostor, posebno istočnih dijelova grada, dovodeći stanje na razinu nemogućeg. Opća abolicija nas je dovela u praktički nemoguću situaciju.



Bolni podsjetnik na to je bio veliki požar, gdje je prostorni nered itekako pokazao zube. Pri donošenju zakona o legalizaciji arhitektonska struka negodovala, ali je glavni argument tadašnje vlasti bio da će se dijelom sredstava skupljenih od legalizacije sanirati pogođena naselja. Sada to više nitko ne spominje...



To je društveno neodgovorno ponašanje i država je legaliziranjem svih tih građevina na sebe preuzela odgovornost za njih. Ovo pitanje kao DAS želimo pokreniti na primjeru Mejaša u suradnji s kolegama iz drugih društava arhitektata diljem Hrvatske.



Nama u Splitu je posebno važno definirati način urbanističke sanacije jer je jedino područje prirodnog širenja grada istočno, plus što se pod pritiskom turizma i rasta cijena bliže centru te POS-a “mladi Split” seli na istok. Ne možemo očekivati od stanovnika da budu građani ako im ne pružimo uvjete života u gradu.



Nakon uspješne sanacije, možemo od Karepovca napraviti područje koje će dignuti vrijednost i revitalizirati područja u neposrednoj blizini te postaviti smjer smislenog urbanističkog širenja grada.



Može li se uopće zaustaviti daljnja apartmanizacija gradske jezgre?



- To se mora dogoditi. Više nije čak ni samo problem iseljavanja domicilnog stanovništva, iako to direktno “ubija” Palaču, te stihijskog turizma, već činjenice da je Palača infrastrukturno pred totalnim kolapsom. Svi se trebamo hitno osvrnuti na ono što nam oni malobrojni stanovnici Palače stalno ponavljaju – devastiramo je interno, eksterno, infrastrukturno i socijalno. Tome se mora stati na kraj, jer se radi zaista o jedinstvenoj urbanoj cjelini na kugli zemaljskoj.



Efikasan plan upravljanja, ispitivanje i reguliranje namjena unutar Palače uz obvezne poteze van domene prostornog uređenja su nužni. Osim što nemamo snage ni znanja da stvaramo kvalitetne prostore, još uništavamo ono što smo dobili u naslijeđe. Moramo biti odgovorniji.

Kompleksna pozadina Westgatea

Westgate u Kopilici? Nemali broj ljudi navija za najveći neboder u Hrvatskoj, ali čini se da je investitor u problemima...



- Nije problem estetike nebodera, dapače, problem je načina i procedura koje su do ovoga dovele. Stvarno me ljuti da se na ovakve projekte moraju vući svakakvi repovi, da to nije moglo biti proceduralno uredno odrađeno. Mislim da ovo ima dosta kompleksnu pozadinu o kojoj ćemo tek čitati.

'Oparu će se pamtiti po Žnjanu'

Slučaj Žnjan Žuvela uspoređuje s predstavom u tri čina: Devastacija, Sanacija i Kreacija.



- Devastacija nas je probudila, u njenom vrhuncu sam se i osobno uključio.. Sanacija, odnosno uklanjanje nelegalnih objekata, se pokazala kao jako težak čin. Da ništa više nije napravio, gradonačelnik Opara bi ostao upamćen kao netko tko je zaista beskompromisno, pa i manifestno, proveo zakon.



Kreacija, e to je čin koji sam posebno priželjkivao, a koji mi je realno izazivao najveću nervozu. Da su tu stvari krenule krivo, "žnjanska priča" bi bila gotova. No taj prvi, al' ogroman korak, je uspješno napravljen finalizacijom natječaja za žnjanski plato.



Ne trebam ama baš išta govorit o pobjedničkom radu - dovoljno ga je vidjeti. Jedan realan, izvedivi zahvat koji je nakon dugo godina dio prave kompenzacije građanima Splita za sav nered i sav jad što je zadesio tranzicijski splitski prostor - istočni kvartovi ovim dobijaju što im je oduzeto ili što su sami sebi oduzeli, a komunalno opremljeniji kvartovi dobijaju nadopunu sadržaja. Split napokon, nakon više desetljeća zapravo dobija "Prostor", fragment prave, društveno relevantne urbanosti.



Drugi korak Kreacije, a to je realizacija platoa, svojom će realizacijom Split instantno pozicionirati kao primjer upravljanja gradskim prostorima u Hrvatskoj.



kratko, od štrace do face - dio je srčanoga Facebook statusa predsjednika DAS-a, objavljenoga friško nakon predstavljanja budućeg izgleda Žnjana.