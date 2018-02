Splitski stožer civilne zaštite: Očekuje se još snijega i temperature ispod nule, prijeti opasnost od zaleđivanja tla. Stariji i bolesni, ne izlazite vani

U prostorima JVP Grada Splita u nedjelju se sastao Stožer civilne zaštite na kojem je podneseno izvješće o stanju na terenu, poduzetim aktivnostima komunalnih službi te dogovoreno daljnje postupanje u skladu s vremenskom prognozom.



Evo što je zaključeno na sastanku te što se poručuje građanima:



- Danas, noćas i sutra očekuju se snijeg i susnježica. Ne očekuju se veće količine snijega. Temperatura će padati ispod ništice, puhat će jaka i olujna bura, pa će sigurno zalediti tijekom noći, a osjet hladnoće bit će oko -10



- Veća opasnost je zaleđivanje tla nego od količine snijega. Kako ne bi došlo do smrzavanja ceste, ekipe cestara posipale su noćas u dva navrata od 3 i 5 sati (MO Žrnovnica, Sitno, Srinjine), ulice koje su obuhvaćene trasom današnjeg polumatartona te važnije ceste u gradu



Također, tri ekipe posipale su u centru grada kamene površine, a doći će i četvrti tim i proći ulice u Varošu kako ne bi došlo do smrzavanja









S obzirom na prognozu dogovoreno je:



- Komunalne tvrtke i koncesionari će obaviti posipanje sa solju prema dobivenim planovima i zadacima, javnih cesta, nogostupa i javnih površina i to od 15-18 danas i ujutro od 5 do 7 kako bi oni koji dolaze na posao ili u škole mogli nesmetano pristupiti objektima



- Predsjednici, tajnici i vijećnici po GK i MO od 15 sati danas trebaju obići svoje kotareve i mjesne odbore i dostaviti informacije o stanju javnih površina u svom kotaru



- Za sada sve službe funkcioniraju normalno, bude li potrebno intervenirat će se prema dojavi



- Ima starih i nemoćnih kojima će ova hladnoća stvarati probleme pa su osigurana dodatna skloništa za beskućnike te se pozivaju svi onie koji znaju za ljude u takvim potrebama da se obrate na dežurne telefone 112, HGSS-u i Crvenom križu



- Važno je napomenuti da starije i bolesne osobe, ako nemaju potrebe, ne izlaze vani jer će biti sve hladnije sljedeća tri dana



Stožer će se, najavljeno je, sastati opet u 17 sati i bude li novih informacija s njima putem medija obavijestiti javnost, a nakon jutrošnjeg sastanka, novinarima se na Rivi obratio zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Nino Vela.



- Prognoze potvrđuju ono što smo već najavljivali, da ćemo imati više problema s hladnoćom nego sa snijegom. Grad sasvim normalno funkcionira, službe su spremne, i tako će biti i u ponedjeljak, odrasli će normalno moći na posao, a djeca u vrtiće i škole.



Već u noći na nedjelju su se posipale ceste u brdskim dijelovima, a u gradu su tijekom jutra posute dionice po kojima se odvijao polumaraton, zatim kamene površine u samom centru su posute solju jer je kamen skliskiji, a nastavit ćemo s tom praksom i posljepodne i ujutro – kazao je Vela, te najavio nastavak ove prakse i u iduća tri dana, jer se i najhladnije jutro očekuje tek u srijedu.



<!--cke_bookmark_263S--><!--cke_bookmark_263E-->