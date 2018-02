Jesu li Splićani previše ozbiljno shvatili upozorenje o dolasku polarnog vala? Pokupovali su brikete, termo deke, hranu... Trgovci kažu da nema nestašice, a meteorolozi poručuju: Bez panike! 

Upozorenje o nadolazećem hladnom valu mnogi Splićani su očito možda i preozbiljno shvatili. Naime, kako su nam javili naši čitatelji, u pojedinim trgovinama nestalo je mliječnih proizvoda, jaja i vode.



Trgovci su, kako saznajemo, naručili nove količine, ali zbog snijega na kontinentu kamioni se slabo probijaju do Dalmacije.



- Ljudi pojačano kupuju, a i dostava nam je otežana zbog snijega, ali stanje se normalizira i kupci će doći do traženih artikala - odgovorila je prodavačica u jednom splitskom trgovačkom centru koju smo kao zabrinuti kupac upitali zbog čega su im pojedine police prazne.



Koliko smo primijetili, nedostaje sira, jogurta i mliječnih proizvoda, i jaja su bila pri kraju. No police će uskoro biti pune, kaže ljubazna prodavačica jer se jedan kamion ipak uspješno probio do Splita i donio prijeko potrebne namirnice.



Osim što se pojačano kupuje hrana, velika je potražnja i za grijalicama, pa su spretni trgovci čim su čuli da dolazi 'val iz Sibira' nabavili dodatne količine radijatora i drugih grijaćih tijela.



- Iako već lagano u Dalmaciji dolazi kraj sezone prodaje grijaćih aparata, evo ovaj polarni val, koji bi valjda trebao stići, nam je povećao promet i potražnju za radijatorima, a prodaju se pojačano i briketi za peći. Traže se čak i termo deke kojih nemamo u asortimanu, a ljudi se žale da ih ne mogu kupiti jer su se i one rasprodale - kaže pak drugi prodavač, ipak malo čudeći se zbog čega ovolika navala.



- Bura ko bura, a sniga sumnjam da će biti jer ritko kada pada u velikim količinama s burom. Par dana će biti hladnije i gotovo, ne vidim zbog čega su ljudi zabrinuti, možda zbog medija i najave da nam dolazi Sibir. Mah, sve je to bespotrebna panika, ali barem trgovcima dobro ide - uključio se u naš razgovor s prodavačem jedna postariji gospodin.



U jednom drugom, malom kvartovskom dućanu prodavačica nam kaže:



- Prodaje ide malo bolje nego proteklih dana, kao recimo za neki praznik, ali nema navale. Što se tiče robe, u skladištu ima svega, nema nikakve priče o nestašici zbog velikog leda u Lici i Gorskom kotaru, sve je normalno.

No, da se nije šaliti s nadolazećim valom, poručio je na svojoj facebook stranici Ivan Šolić, poznat i kao Mali Vakula koji godinama strastveno prati meteo prilike.



- Pokažimo još jednom odgovornost i brigu za one koji nas trebaju, obiđimo starije i nemoćne susjede, upozorimo ih na nadolazeću hladnoću i uvjerimo se da imaju dovoljne zalihe hrane i pitke vode za nekoliko dana - napisao je Šolić na svojoj facebook stranici 'O vrimenu i vremenskoj prognozi', a što su očito mnogi shvatili i ozbiljno.



- Htjela sam kupiti brikete, ali sve se pokupovalo. Uspila sam nać šest paketa briketa, sve smo pretražili, dobro su se ljudi pripali i pripremili - napisala je jedna gospođa kao komentar na post od Šolića, dok druga cura dodaje da nitko ne mari za Šolićevo upozorenje da ljudi "smanje euforiju" i strah, pa, eto, spremaju spizu za 10 dana.



Došli smo i do dva prognostičara, kako bi nam oni rastumačili najnovije podatke o vremenu, međutim, pošto nemaju ovlasti za javno iznošenje informacija, a dozvolu u vrijeme pisanja ovog teksta nisu mogli ni dobiti, samo su nam neslužbeno naveli da se još ne zna hoće li u Splitu uopće biti snijega, ali su potvrdili da će temperatura ići ispod nule i da će biti hladno, ali da razdoblje ledenog vremena neće potrajati dugo.

Jedan od meteorologa kaže i da se bespotrebno stvara panika, te da nije potrebno stvarati nikakve zalihe hrane. Pitali smo ga i da nam da konkretnu, najnoviju prognozu za područje Splita.



- Biti će prilično intenzivno. Prije svega bura koja će biti jaka i olujna, pa i s orkanskim udarima, a slabjet će u utorak. Od nedjelje idu i vrlo niske temperature, ta kombinacija može stvoriti dosta problema, i u prometu i s infrastrukturom. Ljudi bi trebali paziti kod izlazaka van. Kao što sam rekao, ne treba paničariti, ali ovakvo vrijeme doista nije nešto što se često viđa. Ja ne bih ljudima preporučio da izlaze ako nije potrebno. Uz tu buru osjet hladnoće bi mogao ići i do -10, pa oni osjetljivijeg zdravlja neka ostanu u toplome - kaže nam taj meteorolog.