Splićanka se našla na sto muka jer je izgubila takujin, otkazala sve kartice, prijavila policiji, a onda joj je na vrata pozvonila nepoznata žena…

Jeste li i vi koji put, sjedajući u auto ili plaćajući parking takujin stavili u krilo, misleći kako ćete ga spremiti poslije!?

Poslije ste izišli iz auta i... zaboravili.



To se prije nekoliko dana upravo dogodilo jednoj našoj sugrađanki. Nakon parkiranja u gradu, izašla je iz automobila u Washingtonovoj i ne misleći... produžila. Iduće jutro shvatila je da takujina - nema.



Sve je pretražila po kući, u autu... Na kraju je otišla i na policiju prijaviti, vidjeti da nije slučajno netko pronašao i donio njima. Otkazala je i sve kartice koje su bile u novčaniku i shvatila da mora praviti i novu osobnu iskaznicu.



Sve je to lako, ali trebalo je proživjeti sate razmišljajući i razbijajući glavu pitanjem kako joj se to moglo dogoditi!?



Cijeli joj se dan preokrenuo naglavačke, a oni kojima se slično dogodilo znaju kakve su to muke.



I u tim mukama je žena i zaboravila koliko ima dobrih ljudi dok se oko podneva nije oglasilo zvono na vratima. Kad tamo, stoji nepoznata žena i drži toliko traženi takujin.



Kaže joj da nije mogla doći do broja njezina telefona i nije joj preostalo drugo nego je sjela u svoj auto i donijela pronađeno. Nije izdržala, jer zna kako je onom tko izgubi novčanik. Nije se htjela zadržavati, ručak joj se kuha, sve je ostavila da bi došla.



Gospođa iz Washingtonove kaže da je njezin sin 17-godišnjak krenuo na trening, pa se vratio i mami dobacio takujin, neka ona vidi čiji je jer on žuri.



Nije to prvi put da je na ulici pronašao takujin, i tada ga je donio mami da ga vrati vlasnicima. Naravno da je teško opisati sreću i olakšanje vlasnice izgubljene lisnice, ali lako je prenijeti njezino oduševljenje tim mladićem koji je, naglasimo, odgojen da bude pošten i odgovoran.



Čestitke mami i tati, a nama svima na radost što svijet nije tako crn kako se ponekad čini. Imamo mladost koja vrijedi i koja se nije izgubila u ovim ludim vremenima u kojima kao da su sve vrijednosti srušene.



Mladiću iz Washingtonove 5, ponosni smo na tebe!