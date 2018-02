Mladi arhitekti koji su osmislili novi Žnjan imaju velike planove za neuređeni plato i Duilovo: Važan dio je tunel od City Centera do marine, a parkirališta će biti dovoljno za sve!

Natječaj za Žnjan, Duilovo i Trsteničku uvalu pokazao je da postoje mlađe generacije arhitekata koje su zainteresirane za urbanističko planiranje. Prvu nagradu odnijeli su mladi arhitekti Ivan Jurić, Mirjana Radoš, Marin Kaliterna i Luka Mužinić.

Zanimaju ih “rubni” dijelovi grada koji su godinama predmetom sporova ili nisu artikulirani, kao Lora, sjeverni dio poluotoka, prostor od Zente do Stobreča, Istočni dio Splita…

Razgovarali smo sa Jurićem, Radoševom i Mužinićem, dok je Kaliterna trenutno odsutan iz grada.



Otkrivamo detalje projekta na Žnjanu: u urbanoj šumi bit će igrališta, kafići i bazen, a Papin križ seli na 'mali Sustipan'



Ivan Jurić je imao iznimne rezultate na natječajima. Pobjedio je na natječaju kao student za zapadnu obalu gradske luke, odnio jednu od tri jednakovrijedne nagrade za istočnu obalu. Ali, nisu se dogodile realizacije. Nada se kako će ovaj puta biti drugačije, kaže da mu ova vlast djeluje ozbiljnije od prethodnih u želji da riješi Žnjan.

Na fotografiji: Ivan Juric, Luka Muzinic i Mirjana Rados Foto: Duje Klarić/HANZA MEDIA

- Mene najviše zanima kakav je žiri, a uvom slučaju se uključio DAS pa mi je on izgledao da bi mogao biti korektiv, ako se pojave sumnjive urbanističke prakse da bi to izašlo na vidjelo - kaže Jurić.

- Nadajući se boljem sutra stavili smo po strani, ali nismo zaboravili, neka negativna iskustva iz prošlosti koja su se javljala sa natječajima - dodaje Luka Mužinić.

Predložili ste pošumljavanje obale od Trsteničke uvale do Duilova kako bi se dobila urbana šuma, koja bi vegetacija prevladavala?

- Savjetovali smo se sa kolegicom koja je diplomirala agrikulturu, ona nam je savjetovala sve biljke obzirom na lokaciju koja je izložena vjetru i moru. Tako da su to pretežno mediteranske biljke. Glavne dvije su pinija koja se nalazi uz sjeverni dio šetnice i definira rub šume, a sa južne srane se nalazi palma vašingtonija koja ne podliježe ovoj bolesti koja sada napada palme. Palma usmjerava pješačke putove, fasadu oblikuje pinja, a unutra se vegetacija mijenja. Prevladavaju rogači, bajam, judino drvo i slično, komponirano je po bojama kako bi se tijekom godine dobili različiti ambijenti - objašnjava Mirjana Radoš.

Moglo se čuti na proglašenju pobjednika da vam žiri preporučuje da planirate još parking mjesta, a vi tvrdite da ih ima dovoljno ako se uzme u obzir i prostor Duilova. Kako ste riješili kontaktne zone?

- Duilovo je sada turistička zona, mi smo donji plato pretvorili u javni, a u gornjem dijelu smo turistički dio koncentrirali na područja gdje se već rade neki projekti, a ostatak smo predložili da se pretvori u M3 zonu u koja dopušta balans između stambene i turističke namjene. Važan dio prijedloga je tunel koji bi povezivao prostor od City Centera do marine koja više ne bi bila na Duilovu nego smo je pomaknuli ispod hotela Zagreb - kaže Jurić.

- Trstenička uvala, turističke projekte koji se planiraju smo prihvatili, a ostatak je planiran kao M3 zona u kojoj je moguć zdravstveni turizam i stambeni objekti. Nama je rješenje koncentirano oko pješačkih površina koje smo organizirali, ostatak će se puniti kako investitori, odnosno, Grad to vidi - napominje Jurić.

Što bi mijenjali na nivou GUP-a?

- Ovdje smo naglasili da je južna fronta iznimno veliki kapital grada i zalog za budućnost. Ali, isto tako možemo govoriti o sjevernoj fasadi i novom ulasku u grad. Ostalo je prostora za odreagirati na tu prazninu koja se nalazi neiskorištena na sjevernome dijelu. Siguran sam da će u budućnosti, mijenjanjem mentalne slike prostora kojega sada doživljavamo kao da nije naš, to postati novi “kvart” Splita - smatra Mužinić.

Kako bi se to dogodilo, tako da se privuku investitori u industrijsko poslovnu zonu ili da se mijenja namjena u GUP-u?

- Prije svega, bilo bi dobro provesti natječaj za tu veliku zonu, da se vidi kakvo je razmišljanje ljudi, jer imate ogromnu količinu mladih ljudi, studenata arhitekture i arhitekata koji pucaju od želje da odreagiraju na taj prostor. Da se mene pita, to bi bio međunarodni anketni natječaj, da ispitamo što se sve može napraviti na tom prostoru koji je sigurno jako potentan - uvjeren je Mužinić.

Koji su vam još “rubni” prostori privlačni?

- Tema splitskog polja, Split je specifičan jer splitska zaobilaznica presijeca grad. Kolega Jurić i ja smo asistenti na Fakultetu. Na zadnjoj godini sa profesorom Kuzmanićem i Randićem već par godina biramo lokacije u tom istočnom dijelu grada, to su obuhvati površine poput Duilova. Propitujemo kako da ljudi shvate da je to ogroman potencijal i da će to biti jednog dana grad. To je ogroman obuhvat, od zaobilaznice od rotora, Mall of Splita, Lovrinac, duž ceste preko Sirobuje do Stobreča, pa krug cestom preko TTTS-a, Korešnica, to je prostor oko Kile, Kamena… Prostor koji će neminovno biti osvojen od grada, a kojeg ljudi danas uopće ne doživljavaju kao grad Split - napominje Radoš.

Kako bi se urbanističko planiranje trebalo postaviti prema zahtjevima za točkastim izmjenama GUP-a, kojih je svaki put sve više - 500, 600, 800…?

- Mislim da je problem što nema prethodne strategije. Jer ljudi onda na svom prostoru imaju viziju kako on treba izgledati. Radi toga dolazi do zahtjeva da se nekome poveća izgradnja ili promjeni namjena. Jendostavno, ljudi kad vide da im nešto nedostaje idu na svojoj parceli to graditi. A da imamo širu viziju, znalo bi se: to se događa na tom prostoru, takav sadržaj se treba ostvariti na ovom prostoru, a ne tamo gdje ti zamišljaš da treba - kaž nam Jurić.