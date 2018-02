Pozitivne poruke nade i vjere u izlječenje mogle su se čuti, pa i osjetiti, na večerašnjoj konferenciji „Fight and Win - Kako se oduprijeti raku“, koja je u hotelu Park okupila rekordan broj naših sugrađana željnih vrijednih saznanja o što uspješnijoj borbi protiv opake bolesti.



Za organizaciju je bila zaslužna Dubravka Šuica, zastupnica u Europskom parlamentu koja je i članica neformalne skupine europskih parlamentaraca koji se bore protiv karcinoma.



- Uključila sam se u tu grupu potaknuta zaista velikom porastom ove bolesti u našoj zemlji i mom rodnog gradu. Smatram da se osim vanjske politike, trebam baviti i ovakvim temama, osjećam veliku odgovornost pomoći osvijestiti i građane i Vladu, ali europske institucije kako bi uložili veća sredstva u borbu protiv ove pošasti. Vjerujem da ćemo doprijeti do onih koji odlučuju kako bi se pomaknuli s dna ljestvice u izdvajanjima, potrebne su velike financijske preinake, vjerujem da to naša zemlja može.



- Želja nam je da se rak pretvori u kroničnu bolest i da se u Hrvatskom saboru osnuje slična skupina borbe protiv karcinoma, a od dr.Ivana Ćelića potpredsjednika saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, čujem kako je interes velik. Očekujem i da se ubrza donošenje Nacionalnog plana borbe protiva raka - istaknula je naša europarlamentarka dodavši kako će se ovakve konferencije održati diljem zemlje, a završnica će biti u Zagrebu uz pokroviteljstvo premijera Andreja Plenkovića.



Na jednom je mjestu konferencija okupila zdravstvene stručnjake, ali i javnosti poznata lica koja su podijelila svoje intimne priče i svjedočanstva.



Najupečatljivije je bilo ono Andre Krstulovića Opare, splitskog gradonačelnika koji je nedavno doznao da boluje od karcinoma.



- Budući da sam brucoš, nemam previše iskustava. Mjesec dana se s tim borim i ništa se nije promijenilo. Suvremena medicina i sustav koji ćemo popraviti dovode do toga da će to postati kronična bolest. Drugačije ne želim razmišljati. Treba dokinuti diskriminaciju bolesnika, treba ih ohrabriti, pa 26 tisuća svake godine oboli, karcinom je oko nas. Tko smo mi da im uskraćujemo da rade, sudjeluju i grade društvo. Moramo se boriti za svaki oblik skrbi bolesnika, u našem gradu nemamo iste mogućnosti kakve imaju drugi gradovi, na nama je da to promijenimo. Borit ću se za to.

- Mene zanima ovaj „win“ dio, krenuo sam žestoku protiv ove bolesti, potegnuo prvih deset snažnih zaveslaja, uskladio sa svim što me čeka na dugoj regati. Sad treba rasporediti snage, to ću naučiti od dobrih liječnika, svih onih koji se bore i koji su se izborili. Ljudi, borite se, ima razloga za to, ne klonite, radite svaki dan, slušajte liječnike, mislite na budućnost - poručio je gradonačelnik i oduševio okupljene, a sličnu poruku je poslao i njegov zamjenik Nino Vela, koji se uspješno othrvao toj bolesti:



- Mi ćemo pobijediti, ja svjedočim takvu pobjedu. Andro moj, moj dobri anđele, opet ćemo mi ić na skijanje i jedrenje, ako Bog da!



Inspirativnu priču iznio je Alojz Peterle, bivši slovenski premijer i europarlamentarac, koji je prije 15 godina pobijedio rak. Prvi je političar koji je javno o tome progovorio u svojoj zemlji. Smatra da je rak i društveno te političko pitanje.



- Onome tko ima rak kažem da to nije smrtna osuda, ali je snažna poruka. Imamo velike šanse da se spasimo, ako tu poruku pravilno shvatimo. Moramo nešto promijeniti. Onima koji nemaju dijagnozu, vaša je odgovornost da je izbjegnete. Uvjeren sam da rak prije svega dolazi iznutra. Sve negativno u duši, srcu i u glavi može biti rakotvorno. Ljudi mi prilaze i kažu „I ja ga imam!“, a ja već znam što to znači. Pitaju me kako živim - ujutro između 5 i 7 sati posvetim se molitvi, gimnastici, trčanju, i onda mogu raditi i 12 sati jer volim svoj posao, a 80 dana u godini ne jedem. Rak je imao mene na početku, a sada ja imam njega. Nema pobjede bez borbe - kazao je i zasvirao odu radosti na usnoj harmonici. Također je pozvao sve da odlaze na preventivne preglede te apelirao da se nitko od oboljelih ne smije osjećati sam ili napušten.



Vjeru u napredak znanosti i nove mogućnosti liječenja, iznio je dr.Eduard Vrdoljak, predsjednik Hrvatskog onkološkog društva, no, također je izazvao muk u dvorani kada je kazao da će se, statistički gledano, polovica okupljenih morati suočiti s takvom dijagnozom.

- Rak je vodeći uzrok smrti u razvijenim zeljama, u Kanadi prvi, u svijetu drugi, no trebamo ga demistificirati, to je obična bolest kao svaka druga. Moramo uložiti u prevenciju i ranu detekciju, prestati pušiti, vježbati, paziti na prehranu i ta se vjerojatnost smanjuje. Naši rezultati u Splitu su jednako dobri kao svi svjetski rezultati, Split je najbolja hrvatska onkologija, ali imamo malo uređaja za radioterapiju. Nema bolje investicije od kupnje tih uređaja, a pazite sad, devet ih je u Zagrebu, a šest u ostatku zemlje - upozorio je onkolog dodajući kako trošimo tri puta manje po onkološkom bolesniku u odnosu na zapadne zemlje, što hitno treba mijenjati. Apelirao je i na potrebu investiranja u nacionalnu bazu onkoloških podataka i registar.



Da multidisciplinarnost i timski rad trebaju biti obveza u liječenju onkoloških bolesnika, smatra dr. Ivo Jurić, ravnatelj KBC-a Split, koji se složio kako nam nedostaje uređaja za radioterapiju.



- Jedan košta 25 milijuna kuna. Nama su potrebna dva nova uz ova dva koja imamo da bismo mogli na adekvatan način liječiti Dalmaciju, ali i dio Hercegovine koji nam gravitira. Previše smo siromašni da to možemo financirati - kazao je potvrđujući da su nam potreba značajna ulaganja i briga o prevenciji.



Splitske liječnike i medicinske sestre pohvalile su oboljele od karcinoma, koje su se na samom kraju konferencije obratile svojim sugrađanima, poslavši poruku da nema predaje.



- Najviše mogu zahvaliti medicinskim sestrama splitske onkologije, smatram da su to naši anđeli. Život je božji dar, nadam se da ću dočekati unuke u radosti i do starosti. Moja parola je do pobjede - poručila je Karmen Roglić, dok je Marija Mihanović priznala kako se teško pomirila sa saznanjem da boluje o karcinoma, te je kazala kako bi htjela da se više važnosti polaže i na psihološki segment liječenja i podrške.