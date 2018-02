Splićaninu se zbog SMS-ova život pretvorio u pakao, a zlostavljač je pravosudnim 'trikom' dobio dodatni materijal za ludovanje: pročitajte kakvim je porukama već godinama maltretiran 35-godišnjak

"Odakle tebi moj broj mobitela?? Momak, okani se mene, moje obitelji, prijatelja i poznanika. Ne želim imati ikakve veze s tobom. Izbriši moj broj i zaboravi me". "Prestani mi pisati, opet ću te prijaviti".



Ovo su SMS poruke 35-godišnjeg Splićanina, nekadašnjeg voditelja jednog poznatog hotelskog lanca, kojega već nekoliko godina doslovno progoni 38-godišnjak s omiškog područja.



Iako je nasrtljivca zbog nametljivog ponašanja prijavio Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu koje je, nakon policijske obrade, podiglo i optužnicu koja je potvrđena u lipnju prošle godine, zlostavljanje porukama preko društvenih mreža i mobitela ne da nije prestalo, nego se, po riječima žrtve, nastavilo nesmanjenim intenzitetom.



'Nesuvislo i suludo'



Kako doznajemo, 38-godišnjak je na ispitivanju negirao optužbe, a optužen je da je u periodu od nekoliko mjeseci tijekom 2016. godine žrtvi i njegovim prijateljima i slao desetke poruka dnevno navodeći, među ostalim, da se "brine za njega i da mu netko želi nauditi".



- Sve je počelo prije nekih pet, šest godina, kada sam radio kao voditelj hotela na omiškom području. Jednog mi je dana došao taj muškarac i kazao da je on tu prije radio na praksi i pitao me ima li posla. Rekao sam mu da nema, ali da ću mu se javiti ako šta iskrsne. Poslao mi je zahtjev za prijateljstvom na "Facebook" i mahinalno sam prihvatio, nisam tad ni slutio kakav je lik. Odmah sam od njega počeo primati poruke, stotine njih, nesuvisle i sulude, tako da sam ga naposljetku blokirao na "Fejsu".



- Zaboravio sam na njega, no u listopadu 2016. godine dolazi mi brat i pita me znam li toga i toga. Nisam se odmah sjetio, a onda mi je brat rekao da ovaj piše i njemu, u tri mjeseca oko 1500 poruka. Kad smo ga i tu blokirali, ne znam kako je došao do podataka, pisati i mojim prijateljima, poznanicima, kolegama s posla. Morao sam čak radi toga zatvoriti i profil na poznatoj društvenoj poslovnoj mreži. Nije mu to bilo dosta, pa je došao do imena mojih roditelja, rođaka, bratove djevojke...



- Čak je došao na vrata mom stricu, misleći da sam to ja jer imamo isto ime i prezime. Kad sam stvarno vidio da čovjek nije svoj, odlučio sam ga prijaviti policiji ne znajući više što da napravim - priča nam uznemireni Splićanin, pokazujući nam mobitel u kojem su stotine i stotine poruka poprilično nesuvislog sadržaja. Šalje ih i u podne i u ponoć i tijekom cijele noći...



No, nakon što je prijavio slučaj nadležnim organima, za njega je, kaže, krenula još gora golgota. Naime, kad 38-godišnjak postao okrivljenik i nakon što je ispitan na Državnom odvjetništvu, angažirao je odvjetnika te je, po Zakonu o kaznenom postupku, stekao pravo uvida u spis, odnosno pristup svim zabilješkama, zapisnicima, izjavama koje su dali žrtva i svjedoci. A u tim papirima navedeni su svi njihovi podaci, adrese, brojevi OIB-a, telefonski brojevi... Suludo, ali sve po zakonu.



'Ima sve podatke'



- Manijak je tako dobio dodatni materijal za ludovanje. Sad zna i moju adresu i podatke i mene i moje obitelji i ostalih. Ne znam što se čovjeku mota po glavi, tko garantira da mi neće doći ispred kuće, da me neće napasti ako ga "krivo prispoji". Imam malo dijete doma i stvarno me strah. Pitate me zašto ne promijenim broj mobitela? Pa u njemu imam na stotine podataka mojih kontakata, imam i sačuvane sve njegove poruke, a ako ga promijenim, neću tada, kako su me upozorili, imati to i neću moći ubuduće dokazati da me još uvijek maltretira.



- Jasno sam mu dao do znanja da me ostavi na miru, no poruke ne prestaju stizati. Čuo sam čak da je i dvojicu policajaca koji su ga istraživali počeo obasipati porukama, a da su ga oni blokirali. I znate što je još zanimljivo? Kad sam prvi put došao u policiju na razgovor, prvo šta su me pitali je jesam li s njim bio u vezi, jesmo li bili ljubavnici... - priča nam 35-godišnjak, navodeći da je nastrljivca vidio ukupno "minutu i pol" u životu, koji mu se od tada pretvorio pravi pakao.



Kad se raspitivao na ODO-u što napraviti u vezi novih poruka i može li se to dodati u već postojeći postupak, odgovoreno mu je da mora podignuti novu prijavu.



- On, izgleda, može raditi što hoće, a ja sam nemoćan. Šta bi ja triba napraviti ako ga vidim, recimo, ispred svoje zgrade? Što, da ga polomim i onda da ja završim u pržunu? Ne mogu ga se riješiti, ko žohar je... - ogorčen je Splićanin.

'Tvoja mater se opiturala u plavu boju'

Dio SMS poruka koje je 35-godišnjak dobio u posljednja dva mjeseca:



"Puno sam ti poruka poslao, sad ću pripazit da se možeš skoncentrirat na posao, vjerovatno imaš puno posla i čuvaj posao", "Pročitao sam u iskazu da imaš dadilju koja čuva malu, da nije ta žena izgrebala auto, to mi nije jasno..."



"Tvoja mater (navodi ime) je imala tamnu ili crnu kosu i opiturala se u plavu boju, moja mater kad je bila mlada imala je crnu dugu kosu".



"Izvadia sam spise kod advokata, imam iskaze sa policije i tvoj iskaz iz državnog odvjetništva, tvoj rođak je uša u moj stan".



"Znam da te nije briga, isto ti želim sretan Božić, tvoga rođaka plavih očiju sam vidia na motoru, pustija je kosu pa pripazi".



"U treći misec iću u Međugorje pomolit se sa autobusom organizirano"