Otkrivamo detalje projekta na Žnjanu: u urbanoj šumi bit će igrališta, kafići i bazen, a Papin križ seli na 'mali Sustipan'

Na natječaju za uređenje žnjanskog platoa prvo mjesto osvojila je ideja te dužobalne zone kao javnog kupališta i urbane šume s rekreacijskim sadržajima.



– Nastojali smo ići s niskobudžetnom produkcijom koja se može što lakše realizirati, a ujedno će značajno podignuti kvalitetu korištenja prostora. Htjeli smo da Žnjan prvenstveno ostane gradska praznina, a ne izgrađeni prostor. Ostavili smo zonu od 30 metara plaže koja ide kontinuirano i 15 metara šetnice iza toga, tako da su svi objekti udaljeni minimalno 45 metara od linije mora – kaže arhitekt Ivan Jurić iz pobjedničkog tima.



Prema njegovim riječima, dobitnici prve nagrade su i Mirjana Radoš, Luka Mužinić i Marin Kaliterna. Ante Kuzmanić, koji je u javnosti bio naveden kao pobjednik gradskog natječaja, nije sudjelovao kao autor. Svi spomenuti stručnjaci rade u Kuzmanićevu Arhitektonskom birou i natjecali su se pod imenom biroa tog poznatog splitskog arhitekta i prodekana na studiju arhitekture, što je izazvalo zabunu, osobito zbog toga što su iz Banovine poslali pogrešnu obavijest da je Kuzmanić u sastavu nagrađenog tima.

– Profesor Kuzmanić nije autor prvonagrađenog rješenja, nego njegovo ime nosi pravna osoba u kojoj radimo – objašnjava Jurić, s kojim smo porazgovarali o rješenju za Žnjan.



Što kažete na izjave članova žirija da bi se trebao povećati broj kafića? Jeste li za to?



– Mogli bi se povećati u smislu da ih bude veći broj, ali da su manje kvadrature. To ćemo vidjeti u razradi. Ako oni imaju dobre argumente, možemo razgovarati, no nama je smisao projekta da se ne povećava površina gradnje.



Papin križ premješta se kod crkvice Gospe od Žnjana?



– Tako je. On je danas na nespretnome mjestu budući da nema pravu pozadinu, pa smo predvidjeli jedan park do crkve koji bi mogao služiti kao ledina za vjenčanja na otvorenome. Slično kao Sustipan, s križem koji bi se premjestio do crkve, i to bi bio polivalentan prostor za razna događanja.



U svojem natječajnom radu ističete kako se radi o javnom prostoru, plaži za sve i gradskom parku. Kako se taj prostor odnosi prema hotelskim gostima?



– Ako je grad dobar za građane, vjerojatno će biti dobar i za turiste. Svi će se moći odmoriti u javnim sadržajima koji Splitu kronično nedostaju.



Rješenjem koje bi trebalo poslužiti za izmjene detaljnog plana uređenja žnjanskog platoa predviđena su tri tematska trga između kafića koji su na šetnici. Zamišljeno je oko 400 parkirališnih mjesta, te igrališta za različite sportove, od malog nogometa, preko odbojke na pijesku do košarke i tenisa, te balotaški zjogovi. Tu su, naravno, i kulturni sadržaj, male fontanice i trg skulptura. Autori smatraju da bi se tu mogle smjestiti skulpture koje su bile po gradu pa su uklonjene.



– Najvažniji je sadržaj amfiteatar, koji bi mogao primiti koncerte i sportska događanja. Balon koji bi natkrio objekt koristio bi se u slučaju kiše i sličnih atmosferskih utjecaja.



Znate li koliko će ovo uređenje stajati gradsku blagajnu?



– Nismo pravili projekciju koliko bi koštalo, pokušali smo uštedjeti smanjenjem gradnje, koja je najskuplja točka. Zelenilo bi se artikuliralo velikim stablima, a dijelom bi se donijele mladice da rastu. Razmišljali smo o tome da svaki građanin pridonese tako što će zasaditi svoje stablo.



Predvidjeli ste bazen na najistočnijem dijelu obuhvata, pokraj plaže za osobe s invaliditetom, koja se nalazi ispod budućeg hotela koji gradi Zvonko Kotarac?



– To bi bio bazen kao na "Jadranu". U zimskim mjesecima bio bi natkriven balonom, kako se često pokrivaju sportski tereni. Pokušali smo i tu proći što jeftinije.



Do kada očekujete da bi vaš projekt bio gotov?



– Stav koji je zastupao žiri jest da bi se pokušalo na kvalitetan način aktivirati prostor za sezonu 2019. godine. Ne govori se o gotovosti projekta, mislim da je najvažnije koncentrirati parkiralište i artikulirati prostor tim prvim rješenjima i realizirati ga koliko je moguće više. Nama bi odgovaralo što više, ali vidjet ćemo kako Grad diše po tim pitanjima.



Koliko će se ostvariti sadržaja prema radu za koji je tim nagrađen? Preporuka je žirija da na zapadnoj punti, gdje ste zamislili odmorište i vodoskok, budu prostorije jedriličarskog kluba i a la carte restoran. U anketnom dijelu natječaja predložili ste da se marinu ukloni s Duilova, a predsjednik žirija Vjekoslav Ivanišević kaže da je njihov stav da se zadrži, kako predviđa GUP. Kako gledate na to da marina s 400 vezova bude uz javnu plažu?



– Ne mogu to komentirati, nemamo preporuke žirija, nitko nas još nije zvao.