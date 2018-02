Bivša 'O'Hara' ide u podnajam? Budućnost kultnog splitskog mjesta za izlaske vrlo je neizvjesna

"Iznajmljujemo atraktivan ugostiteljski prostor", oglas je na specijaliziranoj internetskoj stranici za klub "Zenta" objavljen prije pet dana.



Kao moguće namjene navedeni su turizam i ugostiteljstvo, oglašivači su još naznačili da razdoblje zakupa iznosi četiri godine s opcijom produženja, dok je cijena mjesečne najamnine 50.942 kune.



– Iznajmljujemo potpuno adaptiran i atraktivno uređen objekt tipa caffe bar-disko bar. Novi zakupac je obavezan preuzeti kompletnu opremu i nadoknaditi dio troškova za obavljenu adaptaciju – stoji u objavi u kojoj se dodaje kako je objekt podignut 1967. godine, a tu su i fotografije kojima se dočarava posljednja, lanjska obnova kada je klub preuzela obitelj Šestić iz Osijeka.



Novi "vlasnici" nekadašnjeg "Shakespearea", kluba koji je kasnije godinama nosio ime "O'Hara", stekao je kultni status kao mjesto okupljanja mladih, uz urbani prizvuk, a nastavak te tradicije najavljivali su Osječani s dugogodišnjim iskustvom u ugostiteljstvu.



No, sada oglašavaju iznajmljivanje svoje najnovije akvizicije, iako su usporedno objavili popis raznih događanja za kraj veljače i početak ožujka.



– To je najobičnije ispitivanje tržišta. Htjeli smo vidjeli postoji li interes za taj objekt i vidjeti možemo li možda dobiti partnera koji dobro poznaje lokalno tržište ili eventualno ustupiti najam, ali nam sustav tog web-oglasnika nije dopustio da to ponudimo kao "ustupanje". Naravno, ništa nije moguće bez obvezne suglasnosti OVK POŠK kao našeg najmodavca. Po odredbama ugovora, ništa se ne može dogoditi, a da oni to ne odobre.



- Ako bi se pojavio neki interesent koji bi u klub donio novu kvalitetu, kroz dodatno ulaganje ili snažnu programu shemu s kvalitetnim izvođačima, sjeli bismo za stol s POŠK-ovom upravom, sve tri strane bi bile uključene. No, zainteresiranih zasad nema, pričekat ćemo neko vrijeme i vidjeti – kazao nam je Gordan Šestić, vlasnik projekta, ne skrivajući da je cijena iz oglasa zapravo iznos njihove mjesečne zakupnine, te je dodao kako se "raduju prvoj pravoj sezoni od koje puno očekuju, jer se noćni klub lani otvorio krajem lipnja".



– Poznato je da klubovima treba više vremena da bi se uhodali, nijedan odmah nije počeo ludo dobro raditi. Nismo sigurni da postoji tržište za klub koji bi bio strogo urban, tu su funkciju na sebe preuzeli alternativni lokali u gradu. Mi bismo htjeli biti komercijalni klub, imamo visoku najamninu, dosta velike troškove poslovanja, radit ćemo programe prema potražnji. Zasad najbolje idu partiji elektroničke glazbe – nastavio je Osječanin.



Kada se zatvarala "O'Hara" mnogi su se bojali da će vrijedni gradski prostor uz more biti pretvoren u još jedan turistički restoran kakvih, po mišljenju mnogih, ima i previše.



Strasti su se smirile kad se pročulo da se poslovni smjer neće bitno mijenjati, no koncept "klupskog prostora s ponudom urbanih glazbenih sadržaja i programima noćnih izlazaka", kako je prije otvorenja govorio novi zakupac, izgleda da se nije pokazalo pretjerano profitabilan.



Šestić potencijal "Zente" vidi u kombiniranju sadržaja, gdje bi hrana bila dopuna dnevnog programa. Unajmitelj poznatog lokala istaknuo je kako bi bila šteta da to ne ostane klub za mlade, među ostalim, radi lokacije, parkirališta i izoliranosti.



Međutim, takvi planovi nisu oduševili vodstvo Omladinskog vaterpolskog kluba POŠK koji upravlja tim gradskim prostorom, a sredstvima od najma financiraju svoju sportsku djelatnost - održavanje bazena, tehnike, nabavku rekvizita, odlaske na natjecanje...



Predsjednik Mladen Mijač kazao nam je kako je ostao zatečen saznanjem da će uopće osvanuti takav oglas.



– Najavio sam zakupcima da ćemo doći s odvjetnikom i vidjeti kako dalje, jer je nemoguće ponašati se na takav način suprotan našem ugovoru, gdje stoji da možemo dati otkaz ugovora u svako doba ako zakupnik ne poštuje članak po kojem bez naše pisane suglasnosti ne smije dati cijeli prostor ili dio u podzakup ili u bilo koji drugi oblik poduzetničke suradnje niti zaključivati ugovor o ortaštvu. Namjenu mogu promijeniti samo uz našu suglasnost, ali samo oni. To ne može biti netko treći – naveo je Mijač, dodajući kako je POŠK-u iznimno važno dobivati redovitu najamninu jer bi ponovno raspisivanje natječaja, dovelo do praznina u plaćanju, što bi se negativno odrazilo na natjecanja djece i mladih.



Ugovor sa Šestićima, kako doznajemo, sklopljen je na pet godina, za mjesečni iznos od 41.000 kuna bez PDV-a, što su sami ponudili na natječaju.



– Pokazali smo želju da budemo prijateljski raspoloženi, da budemo partneri jer su došli iz drugog grada, a sada rade mimo nas. Ulazak u taj posao je bio njihov poslovni rizik, znali su u kakvom je stanju objekt, a imali su obećanje od Grada da će se terasa sanirati. Čekat ćemo i vidjeti kakve su reakcije na taj njihov oglas. Još uvijek nisu ništa napravili, čin objave ne znači da krše ugovor. Upozorit će ih naš odvjetnik da bi ijedan takav potez bez naše suglasnosti bio kršenje ugovora i da ga onda možemo raskinuti – poručio je čelnik vaterpolista sa Zente.