Zaustavljena gradnja 'Westgatea', dugovi se popeli na gotovo 12 milijuna kuna: što će se dogoditi s velebnim splitskim tornjem?

Gradnja "Westgateovog" nebodera nije zapela samo zbog čekanja dozvole za povećanje tornja na razinu od 27 katova. Građevinska tvrtka "Tehnika" iz Zagreba podnijela je kod Općinskog suda u Splitu prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere.



Ta kompanija potražuje 11,8 milijuna kuna od investitorske tvrtke "Westgate Tower" na ime neisplaćenih radova, zajedno s pripadajućim kamatama. Prijedlog koji je podnijela "Tehnika" upisan je u vlasnički list projekta koji se ostvaruje uz raskrižje Ulice Domovinskog rata i Puta Stinica.



U svom zahtjevu građevinari traže da se "privremeno zabrani otuđenje nekretnine i njezino dodatno opterećenje kako bi se mogli novčano naplatiti". Također, najavljuju pokretanje parničnog postupka radi isplate.



"Tehnika" se poziva na sklopljene ugovore po kojima im je investitor do 31. prosinca 2017. morao isplatiti radove uvećane za ugovorene kamate od sedam posto, počevši od 1. lipnja. Navode da su oni "obavili svoj dio posla na koji 'Westgate' nije imao primjedbi".Budući da ulagač namjerava neboder prodati jednom od vodećih svjetskih hotelskih lanaca, "Tehnika" je odlučila upisati u vlasnički list "Westgatea" privremenu mjeru kojom se zabranjuje raspolaganje imovinom, kako investitor ne bi objekt na ulici Domovinskog rata prodao trećoj strani dok njih ne isplati. Ova mjera važi za šest podzemnih etaža garaža i armiranobetonsku konstrukciju od 17 nadzemnih etaža.Investitor Josip Komar tvrdi da je zastoj radova na objektu prouzročio ovu situaciju.- Gradilište je u mirovanju skoro tri mjeseca, jer već devet mjeseci očekujemo treću Izmjenu i dopunu rješenja o građenju od nadležnih službi Grada kako bismo nastavili s radovima. Ta situacija ne pomaže ni nama niti glavnom izvođaču, jer uzrokuje enormne troškove i izaziva nervozu kod svih sudionika - tvrdi Komar.- Što se tiče međusobnih odnosa između naše tvrtke i "Tehnike", ugovoreni su radovi u ukupnoj vrijednosti od 260 milijuna kuna, a za izgradnju Tornja B do sada je ispostavljeno 13 privremenih (građevinskih) situacija, od kojih je plaćeno njih 11 - napominje naš sugovornik.Zanimalo nas je li Komar u stanju isplatiti "Tehniku", s obzirom da su njegove povezane tvrtke u gubicima ili velikim dugovima. Tako je firma "Zapadna vrata hotel", koja je suosnivač "Westgate Towera", 2016. godinu završila s 34 milijuna kuna gubitka. Istu godinu je "Hotel Westgate" završio s dugoročnim obavezama od 76 milijuna kuna prema Fininim podacima.- Što se tiče financijskih pokazatelja, razumljivo je da tvrtke koje razvijaju projekte nemaju prihoda prije dovršenja projekta, odnosno prije stavljanja projekta u funkciju - ističe poduzetnik.- Spomenuti pokazatelji u potpunosti su normalni za fazu izgradnje u kojoj se naš projekt nalazi. Isto vrijedi i za dugoročne obveze koje predstavljaju bankovne kredite za koje očekujemo da će se do kraja izgradnje još višestruko povećati u skladu s dinamikom izgradnje i povlačenjem sredstava iz odobrenih kredita. Osim bankovnih kredita nemamo drugih dugoročnih obaveza - tvrdi Josip Komar.