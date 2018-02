Agonija obitelji misteriozno nestalog pomorca: čak 22 godine ne znaju što je bilo s njihovim Antom, a sad još moraju platiti 120 tisuća kuna!

Već više od 22 godine splitska obitelj Listeš - majka Ileana, otac Petar, kći Liana i sin Boris proživljavaju noćnu moru zbog nikad razjašnjenog nestanka njihovog 21-godišnjeg sina i brata Ante, koji je bio pomorac na brodu "Canmar Spirit".

Prije nekoliko dana ta se mora samo dodatno zakomplicirala, nakon što im je tvrtka "Jadroplov", na temelju pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda, blokirala račune zbog isplate nešto manje od 120 tisuća kuna sudskih troškova.



Prije negoli se upustimo u detalje samog nestanka nesretnog mladića, spomenimo da se ova blokada računa odnosi na spor koji je obitelj pokrenula protiv tvrtki "Jadroplov" i "Split Ship Managment", tražeći naknadu štete.



U tom postupku brodarske su kompanije išle na to da se ovdje radi o samoubojstvu, dok je s druge strane obitelj uvjerena da je Antu netko ubio. A uzrok smrti je važan utoliko što, ako je u pitanju samoubojstvo, poslodavac nema obvezu nadoknaditi štetu.

Navodne prijetnje iz sekti

Jedanaest godina nakon podnošenja tužbe u kojoj su otac i majka nestalog Ante tražili po 220 tisuća kuna s kamatama, a brat Boris 75 tisuća kuna naknade štete, Trgovački je sud u Splitu odlučio da ih odbija. Presudio je, pak, da moraju platiti Jadroplovu 121 tisuću kuna troškova.



Visoki trgovački sud krajem prošle godine potvrđuje presudu u dijelu oko troškova, no ukida i vraća na ponovno suđenje dio presude u kojoj se odbija tužba. Utvrđeno je da je poslodavac mladom pomorcu bila tvrtka SSM, a ne "Jadroplov", i da tužba protiv SSM-a nije smjela biti odbijena.



– Ovo je samo kopanje po živim ranama, ovo je strašno. Dvadeset i dvi godine su prošle, to se po sudu rasteže ka žvaka. Oni navode da je moj Ante bija ovakav i onakav, spominju se neke sekte, gluposti... Nije šta je moj sin, ali bija je super momak, nikad s njim nije bilo problema. Bija je šest miseci u Hrvatskoj vojsci, zvali su ga da ide u Zagreb nastaviti školovanje, a ja sam mu rekla da ide na kadeturu, na more, pa da će viditi kad se vrati šta će. Uh, i danas se grizem zbog toga, da mu to nisam rekla tko zna šta bi bilo – govori nam majka Ileana.



A Ante se, dakle, ukrcao na brod "Canmar Spirit" mjesec dana prije nestanka, kao pomorac vježbenik. Prema kasnijim izjavama zapovjednika broda, kapetana Juraja Šeparovića, od početka se čudno ponašao, "nije dolazio redovito na posao, nije mogao podnijeti nikakve napore te je koristio svaku priliku da se negdje skloni i odmori". Zbog toga je bilo dogovoreno da ga se iskrca 14. kolovoza pri dolasku u Napulj.

Zadnjih dana prije nestanka, po zapovjedniku, Listeš je vrlo malo jeo i stalno se povlačio u svoju kabinu. Dan prije nestanka, oko 19.30 telefonom je razgovarao s tetom u Splitu jer telefon u njegovom obiteljskom stanu nije radio. Nakon toga pričao je s još dva kadeta koji su poslije izjavili da im je Ante rekao da ga u Splitu progone nekakve sekte. Kako bilo, te večeri je zadnji put viđen.



– Rekao je da mu mater i otac ne smiju dignuti slušalicu telefona jer da ga navodno traži neka sekta da će ga ubiti. Bio je kao opsjednut s tom sektom – rekao je u iskazu policiji kadet Ervin Halilović.

Krvavi tragovi

No, njegova teta, s kojom je posljednjom razgovarao, potpuno je drukčije svjedočila. Rekla je da je u razgovoru bio veseo i normalan, da se radovao što će se iskrcati za tri dana. Kazala je da je Ante bio fizički jak i psihički uravnotežen te da ne bi sam sebi naudio i da ne zna ništa ni o kakvim sektama.



Sutradan, 12. kolovoza 1995. godine oko 7.15 ujutro, brodski je kuhar primijetio da su poluotvorena vrata Listešove kabine i provirivši, vidio je da je prazna, no ništa nije posumnjao.



Nitko nije ništa primijetio do 13.25, kada je član posade došao na komandni most i kazao da je kroz otvorena vrata vidio tragove krvi i nož u kupatilu u kabini. Odmah je uzbunjena posada, pokrenuta je i potraga, no već je bilo kasno.



Nakon dolaska broda u Napulj tamošnja policija radi očevid i u kabini nalazi mrlje krvi u kupaonici, na unutarnjem dijelu kvake na vratima, krvavi ručnik prebačen preko kreveta te u umivaoniku kuhinjski nož s nazubljenom oštricom duljine 19 cm. Tragovi krvi nađeni su i na ogradi broda, a nedostajao je i pojas za spašavanje iz Antine kabine.



– Budući da su tragovi nađeni i u kabini i na ogradi, ovo upućuje da se ne radi o suicidu. Nije životno i logično da netko sebe pokuša ubiti u kabini, pa da onda trči iz nje niz brodski hodnik te se na kraju baci sa ograde u more držeći pojas za spašavanje – navela je, među ostalim, u svojoj presudi sutkinja Trgovačkog suda. I Visoki trgovački sud zaključuje da je sa "sigurnošću moguće zaključiti samo da je pomorac nestao s broda, dok okolnosti nestanka nikada nisu utvrđene".

Misterij zauvijek?

No, potpuno drugi zaključak imala je službena istraga policije. Slučaj je, doznajemo, službeno zaključen i arhiviran u rujnu 1998. godine jer je na ŽDO-u Split zaključeno da nema osnovane sumnje u kazneno djelo.



No, navodno u tom spisu nema rezultata nalaza vještačenja koje su radili Talijani, a koji se odnose na to čiji su tragovi krvi na nožu, čiji su otisci na dršci i slično, tako da je pitanje jesu li taj papir naše vlasti ikad dobile i jesu li ga Talijani ikad poslali.



Kako bilo, agonija obitelji Listeš još nije i nikad vjerojatno neće biti gotova jer će Antina smrt zauvijek ostati nerazjašnjeni misterij.