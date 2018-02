U petak u Splitu ročište visokog rizika, sindikat Dalmacijavina upozorava: U gradu su mogući su nemiri! Strahujemo od reakcije ogorčenih radnika, među njima ima i branitelja...

Nakon što su bezupješno tražili pomoć Državnog odvjetništva i predsjednice Republike, sindikalisti splitskog Dalmacijavina, blokiranog sa 74 milijuna kuna obveza, apeliraju na premijera Plenkovića da država obeštećenjem prebije dug tvrtke...

U šestoj godini stečaja državnog Dalmacijavina, u gradu pod Marjanom mogući su i nemiri! Upravo je na takvo što premijera Andreja Plenkovića upozorio sindikat te propale tvrtke.



Mole ga za pomoć jer - ističu - jedino Vlada RH može donijeti odluku koja će spriječiti incidentne situacije. Ta odluka bi bila da država obešteti "Dalmacijavino u stečaju" za oduzetu vinariju i upravnu zgradu u gradskoj luci, da bi 552 bivših radnika moglo dobiti ukupno 64 milijuna kuna za otpremnine.



- Očekujemo od predsjednika Vlade da nam pomogne, jer se bojimo da će na ročištu u petak 23. veljače radi raspodjele kupovnine, kojeg je Trgovački sud u Splitu zakazao u velikoj dvorani na Pravnom fakultetu, s ulazom iz Goričke ulice, biti incidenata jer radnici neće dobiti ništa, a tu je 176 branitelja. Skup će biti pod osiguranjem policije. To je događaj visokog rizika, kako nam je to rekla stečajna sutkinja na zadnjoj sjednici Odbora vjerovnika – upozorava Danica Stipović iz Sindikata Dalmacijavina.



Ističe kako se odvajalo od plaća radnika za ulaganje u zgradu u gradskoj luci. Ne radi se o bilo kakvom poduzeću.



- Od sredstava koje su radnici uprihodovali svojim radom, 1980. godine smo izgradili i novu tvornica žestokih i bezalkoholnih pića u industrijskom dijelu grada, u Sjevernoj luci, te zasadili 22 hektara vinograda u Drnišu. Imali smo 1500 zaposlenika. Radili smo u Splitu, Vrgorcu, Drnišu, te na Hvaru gdje smo otkupljivali grožđe od preko 500 kooperanata sa svih dalmatinskih otoka.



Proizvodili smo u tri smjene, strojevi nismo gasili. Vina, žestoka pića i sokove smo plasirali na području cijele bivše Jugoslavije gdje smo imali svoje trgovine, i izvozili smo u Njemačku, Austriju, Češku... Prodaja je dosezala 40 milijuna litara na godinu – podsjeća Stipović o kavom se divu nekada radilo.

Kamata na kamatu

Raspadom bivše države, Srbija i Crna Gora prisvojila je njihove prodavaonice i skladišta puna robe na području tih republika. U Domovinskom ratu je okupiran Drniš gdje Dalvin ima vinariju i vinograde, koje je tvrtka kasnije obnovila.



- Firma je zbog obnove digla kredit i ponovo umanjila masu za plaće radnicima. Sve se to moglo izdržati do 1997. godine, kada je Zakon o trošarinama uveo velike namete. Čak 60 posto iznosa od naše prodaje išlo je u državni proračun. Tu trošarinu smo morali platiti u roku 15 dana od izlaska robe iz skladišta, a od kupaca bi se naplatili nakon najmanje šest mjeseci, jer su tada bili takvi rokovi plaćanja. Pa koje poduzeće to može izdržati?!



Uz sve to, država je u jednom trenutku počela obračunavati zelenaške kamate, odnosno kamatu na kamatu. Tako je dug rastao koliko god da smo državi plaćali, a plaćali smo puno više nego svi ostali proizvođači alkohola u Dalmaciji zajedno! Sve bankovne kredite smo redovito otplaćivali, tako da u stečaj 2012. godine nismo ušli niti s kunom kreditnog zaduženja, već je uvijek država bila ta koja nas je uništavala – prepričava Stipović kako je tekao put prema propasti splitske tvornice pića.







- Razlog tomu je što nam je država godinu dana ranije zbog duga ukinula trošarinski broj. Uz tešku muku bi uspjeli ishoditi onaj privremeni, ali bi nam za isti alkohola više puta naplaćivali trošarinu. Naime, platili bi je kad bi kupili alkohol, pa kad bi napunili proizvod opet bi nam obračunali isti namet uz obrazloženje da smo tu robu nezakonito stavili u promet, i onda bi je još jednom obračunali jer da tu robu nismo ni smjeli proizvoditi. To nitko ne može razumjeti, osim nas koj smo prošli – priča sindikalistica.



Samo sa sokovima i vinom nisu mogli servisirati svoje obveze. Bili su u blokadi. Te 2010. godine krenuli su prosvjedi zbog neisplate plaća. Država im je bila poslodavac i radnici su od nje tražili da im dopusti da - rade.



- Htjeli smo da država proda Dalmacijavino. Na natječaj su se javili Salamon Berkowitz, vlasnik američke tvrtke "Traubi International", te ESOP – projekt radničkog dioničarstva koji nije prihvaćen. Privatizacija je propala jer Berkowitz nije dao bankovnu garanciju - podsjeća.



Država je kao vlasnik oduvijek upravljala Dalmacijavinom kroz njegov Nadzorni odbor i Upravu. Te 2010. godine, priča Stipović, predsjednik Nadzornog odbora bio je državni tajnik iz Ministarstva poljoprivrede, koji je temeljem odluke Vlade RH tražio od direktora da potpiše sporazum o imovinsko pravnim odnosima kojim objekt u gradskoj luci, u kojem je bila vinarija i uprava, predaje na upravljanje Lučkoj upravi, jer se nalazi na pomorskom dobru.

Napuštanje luke

- Sudionici tog postupka su potpisali izjave da je na njih bio izvršen politički pritisak, jer im je bilo rečeno: Ako ne potpišete, tvrtka neće čak niti u stečaj, već direktno u likvidaciju zbog duga koji je premašio 900 milijuna kuna i neće više biti isplata plaća.



Naša sugovornica naglašava da je od tog duga bilo 400 milijuna kuna glavnice, a sve ostalo da su bile kamate.

Kada je 2012. godine otvoren stečaj, po zakonu otkaze dobiva svih 550 radnika, od kojih su mnogi tamo počeli raditi još s 18 godina i tamo proveli cijeli svoj radni vijek. No, dobivaju i pravo na otpremnine.



Trgovački sud u Splitu je za stečajnog upravitelja imenovao Pericu Mitrovića koji je ponovo zaposlio 232 radnika. Za više njih se nisu mogle osigurati plaće, što je zasigurno izazvalo nezadovoljstvo onih koji su ostali bez radnog mjesta.

U stečaju se pokreće proizvodnja i radnicima se redovno isplaćuju primanja.



- Sve to je zahtijevala država, koja je dala 3,5 milijuna kuna pozajmice – naglašava naša sugovornica.

Bez tog novca ne bi se mogao platiti nužni trošarinski broj, ponovo pokrenuti prastaru punionicu pića i obnoviti vinograde.



- Imali smo velike zalihe koje bi propale da su samo stajale. Trebalo je održati vrijednost brendova, sačuvati vinograde i nekretnine. Država je u tome imala dobre namjere – ističe prva žena sindikata Dalmacijavina.







To je omogućilo da se prodaju brendovi koji zbog toga i danas žive, nasadi na zemljištu u Drnišu na kojima je Dalmacijavino tada već izgubilo koncesiju, pa je kupac Marinko Zadro svjesno išao u rizik na znajući unaprijed da će dobiti koncesiju.



No, bivši radnici smatraju da ih je država izigrala kad ih je prisilila da izađu iz gradske luke.



- To je nejednako postupanje prema zaposlenicima državnih tvrtki jer npr. radnici brodogradilišta su dobili otpremnine – kaže Stipović.

Uzalud tražili pomoć

Sindikat se za pomoć obraćao ministarstvima financija i državne imovine, Državnom odvjetništvu, predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović… No, bez uspjeha. Zato sada i apeliraju na premijera.



- Tvrtka je blokirana sa 74 milijuna kuna obveza koje su nastale tijekom proizvodnje u stečaju, od čega je 60 milijuna kuna obveza prema državi, a ostalo prema dobavljačima. Kupovnina koju je 2015. godine uplatio Marinko Zadro iznosi 70,5 milijuna kuna.



To znači da država obeštećenjem samo trebala prebiti dug, da bi se radnici mogli naplatiti od kupovnine koja leži na sudskom depozitnom računu. Premijer nam je jedina šansa, jer sudovi su pravomoćno odbili našu tužbu da nam država isplati obeštećenje, a njihove presude se uglavnom temelje na tom sporazumu kojeg je tvrtka potpisala pod prisilom – veli prva žena sindikata i ističe:



- Problem Dalmacijavina u stečaju je taj što je procjena imovine bila preko 280 milijuna kuna, a prodali smo se na jedanestom ročištu za samo za 70-ak milijuna kuna, iz čega se teško namiriti. Nitko nije kriv što smo se tako jeftino prodali.



Od imovine tvrtke ostalo je neprodano oko 10 tisuća kvadrata u Sjevernoj luci, oko kojih se Dalmacijavino spori s državom koja je to prodala u stečaju Obnove i s Adriacinkom koji se uknjižio kao novi vlasnik. Dalvin je već imao presudu u svoju korist, no onda je došlo do obnove postupka.



Kupca traži i vinarija na Hvaru, gdje imaju oko 3.700 kvadrata koja je sada uredno uknjižena na Dalmacijavino. Za sada su bila održana dva prodajna ročišta. Tu su i zemljišta u Zadru i Jelsi. U Kaštelima bi se trebao prodavati vinski podrum, no tamo bivši vlasnici traže povrat te imovine.

POMGRADOV NESLAVNI REKORD Ima interesa, ali...



Nevjerojatnih 17 godina traje stečaj nad Pomgradom. Veliki dio imovine je prodan, riješene su brojne parnice, i krenula je prodaja preostalih nekretnina među kojima je 1862 kvadrata zemljišta u katastarskoj općini Gruž u Dubrovniku koji se sada nude za 9.300.000 kuna, zatim bivša kava u Slatinama na Čiovu s početnom cijenom od 696.195 kuna, te dvije parcele na splitskim Bačvicama koje su nedovoljne površine da bi se na njima gradilo.



Doslovno nitko više ne broji koliko je zakazano prodajnih ročišta na kojima nije stizala niti jedna ponuda. Početna cijena spuštala se za 10 posto. I napokon, nedavno su se javili zainteresirani kupci za Dubrovnik. No, onda je uslijedio šok.



- Za zemljište u Dubrovniku godinama se vodio spor kojeg je radi utvrđenja suvlasništva pokrenula osoba koja je na kraju izgubili. Ta osoba je preminula, a njenu nasljednici su podnijeli zahtjev za donošenjem dopunskog rješenja o nasljeđivanju radi naknadno pronađene imovine.



Dubrovački sud nije izbrisao zabilježbu spora koji je pravomoćno riješen, a sada je po zakonu morao upisati novu plombu za ostavinski postupak. Naravno da su tri tvrtke s područja Dubrovačke županije koje su se javile da bi zajedno kupile to zemljište, pred dražbu morale odustati dok se te plombe ne očiste – kaže stečajni sudac Velimir Vuković.



Nastavlja da, prema podacima koje je dobio od stečajnog upravitelja, postoji interes za kupnju čestica u Slatinama, no da nitko nije dao ponudu jer se očekuje izmjena GUP-a kojim bi se to područje prenamijenilo u građevinsko.

Zbog svega možemo samo nagađati koliko godina će još trajati stečaj Pomgrada.