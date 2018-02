'Udrite po luku i panceti i seksajte se': savjet barba Lovre s pazarića na Sućidru sačuvat će vas od zime, a evo što smo još doznali u điru tom živopisnom tržnicom

Temperature su se posljednjih dana čak i u Splitu spustile na tipične zimske, a dojam je dodatno popravila i bura. Meteorološke prognoze kažu da je ovo tek početak, i da nas pravi ledovi tek očekuju sljedećih dana. Bunde, rukavice i šalove izvadite iz ormara, a one tanke majičice koje nisu bile "normalne" za ovo doba godine slobodno pospremite. Osim odjeće, u narodu je poznato da je u hladnijim danima bitna spiza. Kakva je dobrodošla, doznali smo od prodavača s "pazarića" na Sućidru, koji su za hladnoću uvijek spremni.



- Kako se branin od hladnoće? Evo kako, stavin maramu priko glave, obučen na se, ko i sad, tri jakete, šest pari gaća i termo bičve. Ovako obučena svaki dan prodajen svoje maslinovo ulje. A ako sutra bude puno ladno, onda neću ni doć - doznajemo od Tonke Bezeljak.



Nije gospođa Tonka jedina koja na sebi ima nekoliko pari rukavica, čarapa i hlača. Većina prodavača na taj način se brani od niskih temperatura kada s prvim zrakama sunca, u pet sati, dođu posložiti domaće proizvode na svoj stol.



- Jedan stupanj, toliko je bilo jutros kad smo došli. Ali prošle godine je bilo puno hladnije nego ove. Mi koji smo na rubu pazara imamo iza leđa i ovu ceradu koja nam je jedina zaštita od vjetra. I to je to – veli Tomislav Čagalj iz Zagvozda koji prodaje povrće.



Prodaja im je, slažu se svi, nikad gora. Ljudi nemaju novca, a ogorčeni su i na velike trgovačke centre koji im uzimaju posao. Isto tako, žale se i na nedostatak parkirnih mjesta u ovom dijelu grada, koji smatraju jednim od glavnih razloga zbog kojeg kupci zaobilaze njihov pazarić.



Ali iako je prodaja ove godine možda najgora ikad, opet se nešto i proda - priznaju nam. Imaju svoju dugogodišnju klijentelu koja zna u koga je bolji krumpir, a u koga kupiti kapulu. Posljednjih dana svi su "navalili" na raštiku, kupus, verzot, domaće krumpire i voće.



Gospođa Marija je primijetila da joj ove namirnice idu najbolje, a inače ona je jedna od rijetkih koja se raduje hladnoći koja nam stiže.



- Ladno je, ali neka malo leda da ubije gubu. Ovo beštija na biljkama će otić s hladnoćom. Kod mene na štandu je vjetrovito i bez sunca skoro sve do dvi ure, kada idem kući. Na prolazu sam pa tu baš puše. Ali dobro se obučem i ne bude ladno - kaže nam Marija.



Osim zelenila i voća, za koje je poznato da jačaju imunitet, na pazaru smo čuli još jedan lijek za borbu protiv zime.



- Za zimu vama mladima se najbolje seksati. Prvo malo pancete i luka za snagu, a onda se dobro pošišat. Neće bit ledeno nakon toga, ne boj se - kaže barba Lovre, koji će i sljedećih dana kada najavljuju niže temperature biti na svome mjestu na pazariću.



- Neću se s ničim zagradit ni zaštitit. Vitar neće odnit stvari sa štanda, a ja se primučin. Obučen dvoje bičve, kapu, dva-tri rukava i eto ti - dodaje simpatični Lovre, na čijem štandu ima svega - od povrća do domaćeg suhog mesa.