Karepovac opet smrdi: nakon nekoliko dana mira ponovno prekoračene satne vrijednosti potencijalno štetnih plinova

U petak navečer i subotu ujutro u pojedinim satima prekoračene su granične vrijednosti potencijalno štetnih plinova na Karepovcu. Mjerna postaja za kvalitetu zraka zabilježila je povećane vrijednosti amonijaka i dušikovog dioksida, a važno je naglasiti kako se radi isključivo o satnim prekoračenjima koja, složni su svi stručnjaci, ne predstavljaju ugrozu za zdravlje ljudi.



Povećana koncentracija amonijaka zabilježena je sinoć u 23 sata te u ponoć (117,12 µg/m3), a u subotu ujutro vrijednosti su u svim satima bile ispod graničnih 100 µg/m3. Jutros je ipak došlo do prekoračenja kritičnih vrijednosti za dušikov dioksid pa je tako u 8 sati koncentracija iznosila 105,21 µg/m3.



Na širem splitskom području u petak navečer i subotu ujutro osjetio se specifični smrad, i to nakon podužeg perioda u kojem sanacija odlagališta nije uzrokovala neugodne mirise. Spomenimo i kako se u narednim danima očekuje oblačno vrijeme s vjetrom koji bi neugodan miris, ako ga bude, mogao nositi sve do zapadnih dijelova grada.