Povišeni tonovi i uzavrele strasti na tribini o Karepovcu, nitko od odgovornih se nije pojavio: 'Mom djetetu u školi kažu da prije velikog odmora kupi zelenu masku!'

Povišenih tonova i uzavrelih strasti nije nedostajalo na tribini o sanaciji Karepovca, koja je napunila Beton Kino u Domu mladih. A okupljeni su imali što za čuti, pa su zatražili i odgovornosti svih vertikala vlasti i uključenih u projekt sanacije.



Među alarmantnijim izjavama je ona dr.Jasne Ninčević, ravnateljice županijskog Zavoda za javno zdravstvo, koja je kazala kako se ne podudaraju propisana mjerenja u Studiji utjecaja za okoliš iz 2000.godine, koja je potvrđena pet godina kasnije, s onima u glavnom projektu, što bi značilo da se još uvijek ne provode mjerenja svih spojeva koji mogu utjecati na ljudsko zdravlje.

- „Čistoća“ je danas zatražila da se počne mjeriti ukupna taložna tvar. Sama sam došla u posjed te Studije i ostalih dokumenata jer sam htjela znati što se tu događa, a u njoj je puno veći opseg onoga što treba nadzirati uz ovo se što se trenutno mjeri. Treba mjeriti i PM2.5, benzen i ozon, te ukupnu taložnu tvar. Po meni ta dva dokumenta nisu usklađena, osim ako je u međuvremenu donesen međuakt, ograđujem se jer to ne znam, možda i postoji. Zato sam ponovno uputila dopis ministru Čoriću i očekujem njegov odgovor što se treba mjeriti jer je on u Splitu rekao da se mjeri sve što treba po projektnoj dokumentaciji - kazala je Ninčević koja se pozvala na isti dokument dalje navodeći kako tu piše da trebaju biti postavljene dvije mjerne stanice s obzirom na ružu vjetrova, što znači da nedostaje ona koja bi se odnosila na Solin, ali i meteorološka stanica.



Na prozivanja okupljenih zašto nije ranije reagirala znajući da se ne obavljaju sva potrebna mjerenja, ravnateljica je odgovorila kako je nitko nije obavijestio o početku sanacije niti joj dostavio dokumentaciju, kao i da njen istup nije bio politički motiviran, već da je postupala po savjesti.

Ponovilo se na tribini i kako su narudžbe prema Zavodu za pojedina mjerenja krenula tek poslije početka sanacije, o čemu je naš list već pisao. Ravnateljica je istaknula kako su ti uređaji „na tržištu“i da su u to vrijeme bili u najmu izvan Splita, što, kako je pojasnila, ne bi odobrila da je znala da će biti potrebni na našem odlagalištu.



- Neinformiranost stanovništva je najveći problem, također izostanak multidisciplinarnog pristupa i komunikacije među ustanovama. Laik sam, ali mi se projekt čini odlično zamišljen, sanacije je hitna i nužna - podcrtala je dr.Ninčević, koja je još jednom ponovila da je Karepovac i dosad zagađivao zrak i tlo, da je u okruženju zrak druge kategorije, ali da medicina ne može kategorički odgovoriti postoje li rizici i kako na ljude utječe dugotrajna izloženost takvim tvarima i plinovima.



Nešto direktniji je bio dr.sc.Viktor Simončić, ekolog i savjetnik za zaštitu okoliša.



- Pod hitno morate zaustaviti sanaciju, neka stanu mjesec dana ako ne ide drukčije. Uputite tužbu DORH-u jer netko je radio što nije smio jer vas se zagađivalo dva mjeseca. Vrlo jasno krenite prema vrhu, ako ništa drugo, onda prema Europi, postoje svi elementi za tužbu. Morate tražiti da se vode radovi po projektu. Kao građani ste platili, pogledajte je li nadzorni organ bilježio stavke u dosadašnjim radovima, poslije ćete biti pametnije i tražiti odgovornost. A ako se radilo po projektu, onda ga trebate promijeniti. Da se radilo po njemu, ne bi vam smrdjelo. Morate mjeriti sitne čestice PM2.5, one se ponašaju kao zrak, bit će iste na Karepovcu i na Rivi. To morate spriječiti vodenim zavjesama. Kriminal je što se to ne mjeri - oštar je bio taj stručnjak, ipak navodeći kako je sam projekt za sebe korektan, no tvrdi da izvođač i dalje ne provodi sve potrebne mjere utvrđene projektnom dokumentacijom i studijama, jer inače ne bi bilo takvih neugodnih mirisa, pa je u pitanje doveo i inspekcijski nalaz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Po njemu je i sporno što se već sada ne razmišlja što napraviti s novim otpadom koji će i dalje pristizati na Karepovac, budući da će slični postupci ovima trenutnima trebati opet provoditi. Smatra i kako nam se „prodaje magla“ s cjelodnevnim mjerenjima.



- Puše pet minuta u tom smjeru, onda vjetar promijeni pa puše u drugom smjeru. Takav način mjerenja je samo zamagljivanje očiju. Te postaje služe za praćenje površinskog ili globalnijeg zagađanja gdje ćete kroz duže periode dobivati vrijednosti, a ne za ovakve specifične stvari. Vaš nos je najosjetljiviiji instrument i treba reagirati čim smrdi - zaključio je.



Govora je i bilo o vodi pa je dr. Ninčević ponovila kako od Karepovca nema straha, i da je naša voda izvrsne kakvoće, što se ne može reći za Žrnovnicu jer je naglasila kako mjerenja koja se provode od velikog požara pokazuju da nije za piće. Zanimljivo je bilo i čuti da se poslije vatrene pošasti voda testirala na dioksin, no nije pronađen.



- Odgovornost treba imati ime i prezime, ne može se dogoditi da je studija neusklađena s projektom od početka. Grad Split je trebao naručiti iz našeg NZJZ-a da se stave mjerne stanice od starta, a dva mjeseca nismo imali dva plina koja se mjere i nismo znali što udišemo - dio je govora Ante Čikotića, MOST-ovog gradskog vijećnika koji je najavio otvaranje još nekih pitanja na tematskoj sjednici Gradskog vijeća u ponedjeljak. Njegov kolega vijećnik iz SDP-a, dr.Joško Markić, kao pedijatar je kazao da se građani ne trebaju bojati za svoju djecu jer u ovom trenutku nema pokazatelja koji govore u tom smjeru, no pozvao je na odgovornost gradsku vlast i zatražio stručnu procjenu stanja i rizika.



Upečatljivo je bilo izlaganje Marije Čizmić, majke dvoje djece koja živi pokraj odlagališta otpada.

- Popularno je govoriti zašto smo tamo kupovali kuće, a sjetite se da je POS tamo izgradio čitavo naselje s mladim obiteljima gdje i mi živimo. Rad noću je upitan, nama smrdi stalno. Djetetu u školi kad idu na veliki odmor kažu da kupe zelene maske. Još prije dvije godine se vidjelo da su određeni parametri prelazili vrijednosti i to kada se ništa nije radilo, a sada ispada da je stalno sve dobro kada se radi - zapitala se mlada majka, no odgovor od nadležnih nije mogla dobiti jer nisu bili prisutni.



Tako su brojna pitanja koja su iz Kluba mladih kao organizatori tribine pripremili, ali i okupljenih Splićana, ostala visjeti u zraku jer se nisu odazvali izvođači i voditelji projekta, niti odabrani distributer bio-kemijskog sredstva za ublažavanje neugodnih mirisa, koji bi se našao na udaru jer neki aktivisti tvrde da ne koristi licencirane proizvode.



Nitko nije došao ni iz nadzorne tvrtke pa ni iz„Čistoće“, ali ni iz Banovine. Iz publike se opetovano moglo čuti ime dr. Nenada Periša, voditelja Odjela za ispitivanje kvalitete zraka i tla u Zavodu, točnije zahtjevi za njegovom ostavkom jer prema tvrdnjama ravnateljice Ninčević, nije obavijestio svoju ustanovu o spornim dijelovima projekta niti kazao da je član gradskog Povjerenstva za ispitivanje kvalitete zraka. Organizatorima se za izostanak ispričao rekavši da je na putu, no kazao im je kako se mjeri sve što propisuje glavni projekt i da su sve vrijednost unutar granica.