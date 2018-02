Bajamontuša pronašla mjesto u Banovini: Splićani, evo prilike da razgledate fontanu koja je bila simbol građanskog Splita

U atriju Gradske uprave izložena je maketa monumentalne fontane, koja je na zapadnom dijelu splitske Rive, današnjem Trgu Franje Tuđmana, stajala do 1947. godine.



Maketa je postavljena u atriju temeljem Ugovora o njenom privremenom čuvanju između splitskog Društva prijatelja kulturne baštine, kao investitora njene izrade i vlasnika, te Grada Splita, kojeg su 5. veljače potpisali zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović i potpredsjednica Društva, Snježana Kuvačić.



- Fontana je nedvojbeno dio identiteta grada Splita, neovisno o njenoj umjetničkoj vrijednosti. S obzirom na to logično je da njena maketa bude u atriju Gradske uprave - mjestu koje je otvoreno za sve građane.



Riječ je o jednom od glavnih punktova u gradu tako da mi je i drago što će građani i posjetitelji Splita moći vidjeti jedan izgubljeni biljeg identiteta našeg grada. Nju će se ovdje čuvati u nadi da će doći vrijeme kada će se prostor na kojem je ona bila oplemeniti kako je i bilo zamišljeno - kazao je splitski gradonačelnik.



- Maketa u trodimenzionalnom smislu podsjeća na fontanu koja je sagrađena 1880. Od posebnog je značaja za Split, jer je grad tada, nakon 1500 godina, ponovo dobio vodu. Izgrađena je kao spomenik vodi i jedino tako ju treba shvatiti.



Izgradnja je zasluga svih građana i tadašnjeg gradonačelnika, jer je svaka splitska obitelj za to dala doprinos, uz prethodnu obnovu Dioklecijanovog vodovoda. Od tada je Split zakoračio u civilizacijske tokove Europe. Ona upotpunjuje „historicistički sklop“, kojeg čine Deškovićeva palača, Prokurative i u sredini fontana. Bez nje je taj prostor krnj - kazao je Ante Tukić.



Maketu je izradio Dimitrij Barba iz Betera pokraj Jastrebarskog. Bila je na uvidu građanima u svibnju 2010. godine, radi upoznavanja mlađih generacija s izgledom srušenog izvornika.



Ugovorom je utvrđeno da se pod terminom „vrijeme privremenog čuvanja“ smatra vrijeme do pronalaska trajnog rješenja smještaja i prezentacije makete na adekvatnoj lokaciji.