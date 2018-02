Zaštićeni najmoprimac odgovara vlasniku: Ponovno ću tužiti Županovića! Stan sam popravljao tri godine odvajajući od plaće u 'Jugoplastici', to mi se mora platiti, ne mogu živjeti u derutnim uvjetima

Imali ste priliku pročitati priču vlasnika kojem zaštićeni najmoprimac prijeti ovrhom od 200 tisuća kuna jer mu nije nadoknadio sredstva potrošena za obavljene radove u stanu, za koji mu, kako nam je rekao vlasnik Rade Županović, plaća tek stotinu kuna mjesečno najamnine.



Vidan Glavina, zaštićeni najmoprimac kojem je Županijski sud u Splitu pravomoćnom presudom dao za pravo od vlasnika namiriti troškove koje je imao nakon što mu je u dva navrata stan bio poplavljen, tvrdi da Županović ne govori istinu.



– Iznos zaštićene najamnine je 260 kuna. Ja sam se na toj adresi rodio. U vrijeme kad su Županovići kupili taj stan, 1984., on je bio useljen. Platili su ga 33 tisuće tadašnjih maraka, odnosno 17 tisuća eura – kaže Glavina, i pojašnjava da je cijena stana od 90 kvadrata u centru Splita bila tako mala jer je u njemu živio njegov djed, nositelj stanarskog prava.

Nova tužba

– Kako smo i mi živjeli s njim, ja, koji sam radio u "Jugoplastici", nisam se mogao natjecati za stan jer je moje stambeno pitanje po zakonima one države bilo riješeno – veli Glavina, koji je prvi problem s vlasnikom, kaže, imao kad je potekla voda u kuhinji.



– "Otvorili" smo zidove i imali što vidjeti. Šezdeset godina stare cijevi puštale su vodu na sve strane i svi su ih u zgradi morali promijeniti. Kad je otac Rade Županovića, kojeg smo pozvali da vidi o čemu se radi, shvatio o kakvim je troškovima riječ, okrenuo se i otišao. Po zakonima one i ove države, takve građevinske radove dužan je obaviti najmodavac, no on se više tu nikada nije pojavio. Ja sam, odvajajući od plaće koja je u "Jugoplastici" bila kakva jest, to popravljao tri godine – kaže Vidan, koji demantira Županovića da nije imao račune za obavljene radove. Veli da su bili ispisivani na paragon blokovima.



– Nakon toga sam pozvao vještaka koji je utvrdio visinu troškova i na osnovi toga tužio vlasnika tražeći da mi namiri troškove – govori Vidan.



S vremenom je voda počela ulaziti u stan kroz fasadu.



– Pozvao sam vlasnika da reagira, međutim, nikakvog odgovora nije bilo. Nije mi preostalo drugo nego ponovno angažirati vještaka i utvrditi o kakvom je trošku riječ. Te su radove obavile građevinske tvrtke i za to ispostavile račune. Silom prilika krenuo sam u radove, a nakon toga i u sudski proces s vlasnikom, koji je trajao desetak godina – ističe naš sugovornik.

– Ako vlasnik u određenom roku ne obavi nužne i korisne radove, to može učiniti najmoprimac i u tom slučaju ima pravo na nadoknadu troškova. Tako je presudio Županijski sud. Protekom vremena, sa sudskim troškovima i kamatama, troškovi u iznosu od 30 tisuća kuna narasli su na današnjih 200 tisuća kuna, no unatoč tome što je od presude prošlo već četiri godine Županoviće nisam ovršio – ističe Glavina, i obrazlaže zašto je zaprijetio novom tužbom.



– U međuvremenu sam morao promijeniti dotrajala vrata, struju i prozore, a vlasnik me ponovno ignorira. Kaže da nema novca za popravke koje je po zakonu trebao obaviti, a u vašim se novinama hvali kako je investirao veliki novac na obiteljskom imanju koje je obnovio bez kredita – pokazuje Glavina faksimile iz "Slobodne".



– Zadnji put sam ga čekao mjesec dana da mi dozvoli obaviti nužne i korisne radove, a kad je zakonski rok protekao, odmah je doletio i rekao da mi dozvolu neće dati. I zato ću ponovno ići na sud jer mi ne priznaje troškove za popravke u derutnom stanu – odlučan je Glavina.

Vlasnici na dobitku

S obzirom da su Izmjene i dopune Zakona o najmu krenule u proceduru, ako se amenuju, položaj vlasnika u odnosu na najmoprimce, veli Glavina, bit će kudikamo povoljniji.



– Nakon pet godina od stupanja tih izmjena i dopuna, vlasnici stanova će u potpunosti raspolagati nekretninom, a oni to sukladno kupoprodajnom ugovoru nikada nisu imali pravo. Oni tako nekretninu mogu prodati puno skuplje nego su je kupili – konstatira i dodaje da Županovići kao vlasnici nisu poštovali zakon.



– Svaka čast ljudima kojima su stanovi oduzeti, ali Županovići su stan u kojem živim kupili kao useljen i takvih je danas najviše među onima koji traže povrat. Prijedlogom novog zakona, država mijenja zatečeno stanje na štetu nas koji živimo u tim stanovima, jer je u međuvremenu potrošila novac namijenjen za zamjenske stanove ili isplatu odštete vlasnicima. Županovići su do sada potrošili 17 tisuća eura za kupnju useljenog stana, a ja 35 tisuća eura da bi se u njemu moglo živjeti. I što ćemo sad? – pita Glavina odgovorne u Ministarstvu graditeljstva i Vladi koji su bacili kost vlasnicima i najmoprimcima da se oko nje glođu.