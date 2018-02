Kada bi prometni redari revno naplaćivali kazne, mogao bi se renovirati cijeli 'Prometov' vozni park, a samo na 'Dalmatincu' Grad bi dnevno na jednoj stanici mogao utržiti čak 16.500 kuna!

Nije trebalo puno čekati na prvi prekršaj, zapravo, nije uopće trebalo čekati. Kao da su vozači znali da ćemo promatrati autobusna stajališta, pa su samo za nas odlučili prezentirati sve moguće verzije zaustavljanja.



U "punom gasu" stiže nam smart s brzim i popularnim zaustavljanjem "otiša sam po cigare" ili "samo sam izletija u pekaru", a nakon njega stajalištu se polagano približava opskrbno vozilo koje će tu provesti neko vrijeme. Postoje i slučajevi "iskrcavanja" mame i bake kako bi kupile cvijeće za groblje ili spizu, a ima i onih koji ispijaju kavu dok svjetla na automobilu bljeskaju u ritmu.



Naravno, ovdje govorimo o vozačima s minimalnom svijesti o okolini, jer ostatak samo parkira automobil na stajalištu i "merači" espresso ili bira teleću lopaticu u mesnici.



Koje god doba dana odaberete, ili lokaciju na koju se smjestite, počnite odbrojavati do deset i već na broju pet prilazi prvi prekršitelj. Upravo zato je na današnji dan prije četiri godine osnovana inicijativa "Prometovih" vozača ujedinjenih pod nazivom "Poštujte naše stanice".



Premda koordinator inicijative Mario Jukić naglašava kako su postigli značajne promjene otkad glasno govore o zakrčenim stajalištima, činjenice pokazuju kako su pomaci mikroskopski, što može primijetiti svaki vozač koji barem malo obrati pažnju na popularna zaustavna mjesta.



– Ljudi su navikli na takvo stanje i mislili su da je to nešto što je normalno. Premda smo postigli velike rezultate i djelomično promijenili svijest građana, još uvijek stanice nisu očišćene od raznoraznih vozila koja se zaustavljaju – upozorava koordinator inicijative.



Uz osobne automobile i opskrbna vozila, "Prometova" stajališta nelegalno koriste i drugi prijevoznici. Gradonačelnik Andro Krstulović Opara potpisao je zaključak u kojem je tim tvrtkama omogućeno legalno zaustavljanje na trima lokacijama u oba smjera na području grada – na Poljičkoj cesti, ispred bolnica Firule i Križine, te u Ulici Domovinskog rata, kod hotela "Atrium".



Potom je, kako doznajemo iz gradske komunale, počelo efikasnije sankcioniranje prijevozničkih tvrtki ili fizičkih osoba od strane prometnih redara ako budu koristili druge stanice na području Splita osim spomenutih. Takva praksa je krenula prije točno tjedan dana, a rezultat je vidljiv na fotografijama. Većina prijevoznika, kao da se ništa nije promijenilo, nastavlja svakim zaustavljanjem kršiti pravila.

– Oni i dalje nastavljaju po svome jer misle da se kazne neće provesti i da će to proći nekažnjeno, što je do sada bio slučaj. Mislim da će se na ovaj način kažnjavanja postići nekakav rezultat – optimističan je Jukić, dok iza njega na "Prometovu" stajalištu izlaze putnici iz "Denisova" kombija, a u međuvremenu isto takvo vozilo "Dalmatinca", uz još puna dva autobusa, iskrcalo je svoje putnike na neovlaštenom mjestu.



Prometni redar kojeg smo zatekli na licu mjesta pretrčavao je s jedne strane na drugu i fotografirao prekršitelje. Takve aktivnosti vozači javnoga gradskog prijevoza pozdravljaju, jer ih neovlašteno korištenje stanica godišnje ošteti za otprilike osam milijuna kuna.

– Nemamo s nikim pojedinačno problem, nego sa svima koji se ne drže zakona, propisa i dozvola. Ni jedan prijevoznik osim "Prometa" i taksija nema pravo prolaziti Đardinom i kod Biskupove palače, iz trajektne luke, skretati lijevo u Zagrebačku ulicu. Zato i nastaju nesnosne gužve tijekom ljeta – napominje Ivan Barišić, voditelj inicijative, te predlaže da se u tom slučaju poštuje ili ukine takva prometna regulacija.



Kada bi prometni redari revno naplaćivali kazne nepropisno parkiranima, mogao bi se od globe renovirati cijeli "Prometov" vozni park.



Za komentar smo zamolili i Juricu Nazora, vlasnika prijevozničke tvrtke "Dalmatinac". Veselo raspoložen nam je najavio skorašnji sastanak na kojem će se raspravljati o konkretnoj problematici. Do tada, čini se, nastavljaju po svome.



Prema statistici postupanja prometnih redara u proteklih godinu dana, ispada da su na autobusnim stanicama uredovali osam puta dnevno. Konkretno, iz komunalnog redarstva dobili smo podatke da je u proteklih godinu dana, točnije do 20. prosinca, na ugibalištima javnog prijevoza bilo ukupno 3116 postupanja, od čega samo u zadnjih mjesec dana njih 324.



No, od prošlog ponedjeljka, otkad se intenzivnije provodi odredba kažnjavanja nepropisnog zaustavljanja ostalih prijevoznika, do zaključenja ovog teksta nismo dobili podatke o broju kažnjavanja.



Osim drugih prijevoznika, "prometovcima" su dugo vremena problem stvarali i instruktori autoškola, koji su nepropisnim zaustavljanjem na stajalištima odgajali generacije novih prekršitelja.



– Poslali bismo sliku automobila s oznakom njihove autoškole i zatražili bismo objašnjenje. Malo-pomalo su prestajali. U smjeni od sedam sati znao bih pronaći po šest-sedam automobila autoškole parkiranih na stajalištu – prisjeća se Barišić, uz zastrašujuć podatak da nepropisno zaustavljena ili parkirana vozila svakoga dana autobusima javnog gradskog prijevoza zasmetaju otprilike šest tisuća puta!



Tako svakome autobusu prosječno priječi put 7,48 vozila po jednom "krugu" ili svakih deset sekundi negdje na splitskim ulicama neko vozilo u prekršaju smeta "prometovcima".