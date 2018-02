Izgorio Podkurnjak! Pogledajte kako su se Splićani zabavljali tijekom Krnjevala: 'Ubit će me ćaća kad ovo vidi ujutro u novini...'

Drugooptuženom Vepru Špiri - u bijegu - Podkurnjak je obećao fotelju gradskog šefa za kulturu i društvene djelatnosti - stoji u optužnici

Prodefilirale su maškarane ekipe splitskim trgovima i malo koga ostavile ravnodušnim – skakalo se, pjevalo, plesalo, inspiriralo "Pinterestom", skidalo i mote poznatih likova iz filmskih uspješnica.

Znate ono kad seu "Pulp Fictionu" okreće lijevo-desno držeći jaknu u ruci? E, takvih smo bar troje vidjeli, i ne zna se koji je bio bolji. A tek žene-mačke, žene-zmije, žene-vile, Wonder Woman...Padobranciiz air soft kluba "Predator" iskrcali su se, kažu, ovdje na Rivu jer su čuli da baš tu Drugi svjetski rat još nije okončan.potrudili su se oko kostima možda i najviše. Na ideju da budu obitelj Kremenko došli su zato što, kaže nam Vjeka, Jure je isti Fred! Logično je bilo da za njim krenu kao ekipa.Do suza su prolaznike nasmijavali momci, pardon, dame iz ekipe Princeze. Tvrde da su fine i pristojne, a nismo ni pomislili drugačije. Njihova predvodnica pozdravila nas je uz zanimljive riječi: "Ubit će me ćaća kad ovo vidi ujutro u novini!".Na Rivi je svirala Opća opasnost, najprije smo pomislili da je zato slabo posjećeno, no ispred bina na Pjaci i Voćnom trgu također je podij bio prazan. No, na mulu ispred Kapetanije izgledalo je kao da je Ultra. Rave, techno, svijetla reflektora i ljudi k'o u priči. Derali su đonove, neumorno "zadavali" i dok se Krnje palio.A, ipak je najluđi dio Pokladnog utorka bio čitanje oporuke Krnji:– Svečani, miomirisni, nezagađeni, nezamućeni, nekorumpirani, pravno izgrađeni Sud splitskoga Krnjevala na svome zasjedanju odlučio je prid maškare našega grada izvesti ovde rečenoga Krnju Smrdljivoga, Zamućenoga, Korumpiranoga, Bespravnoga, Borožderca Podkurnjaka i prid svima vama sudit mu i prisudit za sve šporkarije koje je kroz prošlu godinu učinija na štetu priplašenih i zatrovanih naših građana, kojima je puna pipa njegovih zlodjela i gadosti! – počela je tako tradicionalna "šentenca", suđenje neprijatelju Splićana, zločestome Podkurnjaku, odnosno potkornjaku, nametniku koji uništava stabla na Marjanu.Iznijeli su, kažu organizatori, samo mali dio njegovih gadosti koje su dovele do sveopće histerije na ulicama i po mobitelima, i shodno, do panike u malim mozgovima. Za svjedoke je, na mulu ispred Lučke kapetanije, pozvana naprije slavna "Prija iz Krnjevine". Znate nju. Čula je što se pričalo na tajnom sastanku s medijima u Krnjevini pa dušebrižno obavijestila sve poznanike. Pozvana je da posvjedoči i velebna "Teta od suside" s Nehigijenskog zavoda.– Njezina je jetrva povirila u skrivene papire di sve piše kako je ovdje rečeni Krnje Podkurnjak ulija otrove u našu riku Jadno i tako nas ostavio žedne i bolesne, pa su nan otpali zubi i kosa, a bilo je i dosta infetanih – orilo se s megafona na Rivi. I na koncu, pred brojnu maškaranu javnost stupila je "Mala" iz kafića "Do", koja je od pijanog Krnje čula da svaku noć luta po Marjanu i polije po šumi svoju mokraću, a od nje se suše borovi. Tako gnjiju pluća grada."A sve u suradnji s drugooptuženin Vepron Špiron – u bijegu – kojemu je obeća fotelju gradskog šefa za kulturu i društvene djelatnosti, a njegovoga maloga praščića stavit za šefa teatra najmanje za dva mandata." I ukratko, na kraju je Prajac Špiro osuđen na pašticadu, a Podkurnjak na lomaču!