Majci s Mejaša prekipjelo: Selimo u Dubrovnik jer ovo nije življenje, nego odumiranje. Još nam nitko nije odgovorio što udišemo. Do požara sam uživala živjeti u Splitu, ali sada želim samo zdrav život za svoje dijete

S obzirom na situaciju u našem gradu i okolici, a zbog očuvanja zdravlja, razmišljam o upisivanju mog djeteta u prvi razred osnovne škole u nekoj drugoj županiji. Nije mi namjera seliti se, jer nam je čitav život ovdje, prijatelji, odlični liječnici koji se brinu za mog malog, sklonom alergijama i bronhitisu, ali razmotrit ćemo opciju odlaska – podijelila je s nama svoja trenutačna razmišljanja Dragana Majić s Mejaša, majka budućeg prvašića, kojoj je, kako je naglasila, prekipjelo sve vezano uz netransparentnost oko sanacije Karepovca, višednevne šutnje Ministarstva zaštite okoliša, te "političara koji prebacuju loptice na sve strane i pričaju da je sve u redu s jednom mjernom stanicom".



Prema njezinim riječima, jedan od razloga njezina istupa jesu i sumnje u ispravnost vode i zraka, te, na koncu, izjava dr. Jasne Ninčević, ravnateljice županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, koja je navela kako su radovi na odlagalištu počeli bez studije o utjecaju na okoliš i ljudsko zdravlje.



– Živimo na Mejašima i svakodnevno nam smrdi Karepovac, još i puno prije nego je sanacija službeno započela. Kad su neugodni mirisi došli do zapadnog dijela grada, onda su se ljudi počeli buniti, a mi s tim živimo odavno. Još od 17. srpnja razmišljamo o preseljenju jer nam je požar došao do zgrade i da nije bilo Torcide i drugih susjeda i ljudi iz kvarta, sve bi izgorjelo. Zbog požara počeli su problemi s disanjem, ali o tome nitko nije ništa govorio u javnosti. Dijete mi i otprije ima alergije, bronhitis, a sad sam i sama počela teže disati. Po uputi liječnika trebali bismo provjetravati prostorije, a ne možemo od smrada.

- Ovo nije življenje, nego odumiranje. A što to udišemo, još nam nitko nije odgovorio. Trebali su nam svima podijeliti zaštitne maske nakon požara, odnosno prije početka sanacije – ogorčena je ova majka, koja se raspitala o mogućnostima upisa djeteta u školu u drugoj županiji, u ovom slučaju Dubrovačko-neretvanskoj.



Dodaje kako je na Mejašima škola ionako prebukirana i radi u nemogućim uvjetima zbog višesmjenskog rada.



Kaže nam kako joj je rečeno iz županijske stručne službe da na jesen može bilo gdje u Hrvatskoj upisati dijete samo ako je prošlo testiranje u školi kojoj po adresi pripada, te ako ima privremeno prebivalište ili stalno boravište. U Dubrovniku im je rodbina, a kako je po zvanju i turistički vodič, vjeruje da će se snaći s pronalaskom posla.



– Motiv mi nisu ni novci, ni politika, samo zdrav život za svoje dijete. Do požara sam uživala živjeti u Splitu i vjerujem u njegovo bolje sutra. Za sanaciju sam Karepovca, ali ne na ovaj način, bez pravih informacija o posljedicama za zdravlje. Zato je Dubrovnik opcija. Ako se nešto ne poduzme za zaštitu i očuvanje našeg zdravlja, bit ću prisiljena dijete upisati u prvi razred u Dubrovniku i tamo se preseliti dok Split ne riješi esencijalne probleme i dok ljudi ne počnu opet udisati čist zrak. Nadam se da će to biti što prije – kaže Dragana Majić.