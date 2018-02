I 'divlji' graditelj sa Žnjana tuži Grad i želi stopirati sanaciju Karepovca: Zbog smrada bi mogla biti ugrožena i turistička sezona!

Splitski odvjetnik Jere Matić, za kojega je šira javnost čula kada je jesenas zastupao dio ugostitelja žnjanskih kafića, uputio je opomenu pred tužbu protiv gradske uprave u kojoj traži zaustavljanje "ovakve sanacije Karepovca".



Ako se to ne dogodi, Matić najavljuje da će već sljedećeg tjedna tužiti Banovinu i od suda zatražiti zabranu daljnjih radova na deponiju. O svojim namjerama već je uputio dopis dogradonačelnici Jeleni Hrgović, predsjedniku Gradskog vijeća Juri Šundovu, te još nekolicini zaposlenika lokalne uprave.



Odvjetnik im je naveo kako se obraća kao punomoćnik građanske inicijative "Sigurna sanacija Karepovca" i nekoliko tvrtki koje obavljaju turističku djelatnost u Splitu. Rekao nam je kako bi zbog smrada s deponija mogla biti ugrožena i turistička sezona, te da i osobno puno trpi zbog neugodnih mirisa i da razmišlja privremeno se preseliti s Pazdigrada, gdje živi.



Matić nam je kazao da među ostalima zastupa tvrtku "Opomena" koja je upravljala srušenim kafićem "Plan B" na Žnjanu te Gorana Milakovića i Darka Soldića, ali i još neke klijente, koji, kako je ustvrdio nakon naših opetovanih pitanja, "nisu željeli da im se otkrije identitet".



- Ako odmah ne prestanete s obavljanjem sanacije na ovaj način, imam nalog stranaka da zatražim od Ministarstva zaštite okoliša provedbu inspekcijskog nadzora i mjeru obustave sanacije, nadzor sanitarnog inspektora, te podnesem tužbu nadležnom sudu i zatražim privremenu mjeru zabrane provedbe sanacije - napisao je odvjetnik gradskim vlastima.



- Nitko ne spori da je sanacija potrebna, ali Grad nije odabrao metodu koja dovodi do znatno manje štetnih emisija i time manje ugroze zdravlja građana. Prema stručnim elaboratima i prijedlozima za sanaciju, u koji spada i idejno rješenje "Projektnog biroa Split" iz 2011. godine (Miličićeva metoda, op. D.B.), Grad je mogao odabrati neku od metoda s kojima se prije preslagivanja otpad dovodi u, za zdravlje ne štetan oblik, a ne da se sanacija radi s nesporno aktivnim otpadom, s mogućim nesagledivim posljedicama na zdravlje stanovnika, na što je prvi upozorio nezavisni stručnjak dr. Viktor Simončić - piše odvjetnik Matić.



Naveo je i kako sama činjenica da se sanacija provodi na osnovi studije od prije 17 godina sama po sebi dovodi u pitanje njezinu stručnu valjanost, posebno ima li se u vidu da je u međuvremenu odloženo više od milijun tona novog mješovitog otpada.



I Vice Mihanović (HDZ), predsjednik Gradskoga kotara Mejaši, u ime stanovnika toga kvarta koji je najviše pogođen odvratnim smradom s Karepovca, zatražio je od izvođačkih tvrtki "G.T. Trade" i "Eurco" da u najkraćem roku prekinu ovu agoniju.



Kvartovski čelnik nam je, međutim, pojasnio kako sanacija Karepovca nema alternativu i da nije za zaustavljanje radova, ali da izvođači moraju suzbiti nesnosni smrad.



Mihanović je naglasio kako je detaljno proučio 293 stranice dugu natječajnu dokumentaciju kako bi pokušao pronaći rješenje problema koji nam svakodnevno narušava kvalitetu života i da je u njoj propisano da je izvođač obvezan brinuti o plinovima, neugodnim mirisima ili bilo kakvim drugim štetnim emisijama s Karepovca ako se one pojave.



- Svi zajedno smo, nažalost, svjedoci užasnog smrada koji nas muči već duže vrijeme. U tom smislu, kontaktirao sam tvrtku koja se bavi navedenom problematikom, a voljna je u najkraćem roku na deponiju napraviti besplatno trodnevno testiranje svoje tehnike i tehnologije koja je garancija da se problem može riješiti vrlo brzo i efikasno, na zadovoljstvo i korist svih nas - napisao je Mihanović u svojem dopisu sugrađanima.



Riječ je o tvrtki "Cian", koja je lani proslavila punih 70 godina rada na sanitarnoj zaštiti i zaštiti okoliša.



- Već smo nudili izvođačima radova preparate za suzbijanje "mirisa" s odlagališta. Nadamo se da će prihvatiti našu ponudu. A zašto već nisu? Zato što to košta - kazao nam je Petar Bojić, direktor "Ciana".



I za kraj - splitski "Cian" ublažavao je loše mirise kada se sanirao zagrebački Jakuševac, tako da ima iskustva i tom poslu.

'Nama najviše smrdi, ali mi smo za sanaciju!'

Od Matića nismo saznali koje sve klijente zastupa, ali Tihomir Barić, predsjednik Udruge "Karepovac - drugo lice Splita", kaže da on nije jedan od njih. Barić živi u neposrednoj blizini deponija, na Putu Točila, i kaže da godinama trpi smrad zbog kojeg su i inzistirali na sanaciji.



- Evo, nama i danas smrdi, ali smrdi nam godinama. Istina, ne ovako, ali moramo pretrpjeti. Svaki projekt ima svoje prednosti i mane, pa tako i ovaj, ali dugoročno su prednosti puno veće. Ma to je najveća glupost tražiti zaustavljanje sanacije Karepovca! I to zbog turista u veljači. Logično je da se radovi privremeno zaustave od 15. svibnja, a ne sada kada skoro pa nema turista. Jesmo li važniji mi ili turisti, na kraju krajeva - pita se Barić.



Govori i kako su mu smiješne izjave SDP-ovaca koji traže da se ljudima koji žive blizu Karepovca smanje komunalije jer trpe smrad.



- Pa mi smo to već tražili i dobili. U vrijeme Kerumova i Baldasarova mandata su nam smanjili komunalnu naknadu i doprinose, a plaćamo i najnižu cijenu odvoza smeća. Sad su nas se, kao, svi sjetili, a do sada većina nije ni znala da ima odlagalište smeća u gradu - kaže Barić.