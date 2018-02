Propala ovrha dječaka zbog kojeg se Split dignuo na noge: maleni Cesare neće iz Splita sve do svoje 18. godine!

Prvi pokušaj ovrhe, uz veliki prosvjed na Pujankama, bio je lani u lipnju, a naknadno se doznalo da je dan prije dogovoreno da se ovrha ne provodi uz službeni razlog da sud nije osigurao prevoditelja

Odluka o odgodi predaje dječaka Cesarea Avenatija (8) ocu Talijanu Alessandru Avenatiju, planirana ove srijede, n donesena je zbog sigurnosnih razloga jer se na dan predaje dječaka na splitskom predjelu Pujanke spremao prosvjed te je nemoguće odvesti dječaka ocu bez primjene sile.



– Sud je donio zaključak kojim odgađa uredovanje, a kako se radi o maloljetničkom spisu, to je sve što se može kazati za javnost – rekla nam je sutkinja Ivana Erceg, glasnogovornica Općinskog suda u Splitu za građanske predmete.



Neslužbeno smo doznali kako se ovrha djeteta, kako se naziva provođenje sudske odluke o vraćanju dječaka u državu rođenja odakle je odveden bez suglasnosti jednog roditelja, odgodila jer nema sigurnosnih uvjeta za njezino provođenje. Predaja dječaka ponovno će biti zakazana kad se ispune navedeni uvjeti.



Iza šture konstatacije iz sudskog zaključka skrivena je činjenica da doslovno nema načina da se na miran način provede ovrha Cesarea Avenatija. Najava suda o ponovnom zakazivanju doslovno ne znači ništa jer ovisi o "ispunjenju uvjeta" koje se nikada neće dogoditi.



Svaka ovrha djeteta nastoji se provesti sa što manje trauma za maloljetnika, što je realno nemoguće jer se radi o situaciji kad se roditelj kod kojega je dijete ne slaže s njegovim odvođenjem kod drugoga roditelja. Sukladno tome se na sve načine nastoji izbjeći sudska radnja.



To se u slučaju Cesarea Avenatija radilo prvo bijegom u BiH, koji je trajao četiri godine, te nakon povratka njegove majke Nine Kuluz u Split u rujnu 2016. godine, prvo odgodama, te nakon toga i organiziranjem prosvjeda na dan ovrhe. Prvi pokušaj provođenja predaje dječaka ocu od kojega je odveden 2011. godine u dobi od godinu i pol dana iz Moncalierija u Italiji, gdje su živjeli sve troje, bio je krajem lipnja prošle godine. Pred zgradom u kojoj Cesare živi s majkom i njezinom obitelji okupilo se mnoštvo prosvjednika kako bi onemogućili njegovo odvođenje. Splitska policija i sudski službenici nisu se usudili niti oca dovesti bliže zgradi, a kamoli pokušati odvođenje dječaka. Naknadno se doznalo da je već dan prije dogovoreno da se ovrha ne provodi, uz službeni razlog da sud nije osigurao prevoditelja za talijanski jezik.



Gotovo isti scenarij dogodio se i ovaj put, s tom razlikom što je zaključak o odgodi donesen dan prije, tako da neće biti potrebe za prosvjedom. Otac je za odgodu doznao upravo na putu za Split. On od kraja prošle godine ima isključivo pravo na roditeljsku skrb jer je na sudu u Torinu Nina Kuluz tada osuđena na tri godine i četiri mjeseca zbog odvođenja Cesarea izvan Italije bez suglasnosti oca. Istom odlukom oduzeta joj je roditeljska skrb koju je do tada dijelila ravnopravno s ocem, odlukom Obiteljskog suda u Torinu u postupku za skrbništvo iz 2012. godine. Upravo je ta presuda razlog zašto se dva puta mjesečno mora javljati policiji u Torinu, kao što je uobičajeno prema njihovu zakonu kad je osoba osuđena na bezuvjetnu zatvorsku kaznu, bez obzira na to što je odluka nepravomoćna.



Majka Nina Kuluz zatražila je odgodu ovrhe već u studenom prošle godine, što je splitski sud tada odbio te je po njezinoj žalbi predmet otišao na odlučivanje na Županijski sud u Zagrebu. Viši, zagrebački sud žalbu je odbio prije tjedan dana, a to je već treći put da taj sud potvrđuje odluku kojom se odbija odgoda ovrhe. U rješenju Županijskog suda u Zagrebu navedeni su razlozi zbog kojih smatraju da se predaja djeteta treba provesti. Između ostalog, navode kako majka nije dokazala ni jedan razlog zbog kojega bi trebalo zabraniti povratak djeteta u Italiju. Među razlozima zbog kojih bi se moglo zabraniti odvođenje Cesarea Avenatija iz Hrvatske je ozbiljno zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta, ili iznimna emocionalna ovisnost, i to u slučajevima kada nadležno tijelo u državi uobičajenog boravišta, tj. Italiji, nije u mogućnosti ili ne želi pružiti djetetu odgovarajuću zaštitu.



U predmetnoj je pravnoj stvari iz dosadašnjeg tijeka postupka nedvojbeno utvrđeno da bi nadležna tijela i sudovi u mjestu djetetova uobičajenog boravišta prije nezakonitog odvođenja ili nezakonitog zadržavanja osigurali zaštitu za tog roditelja koji se poziva na zlostavljanje, kao i za dijete, navedeno je u rješenju zagrebačkog suda. Jednostavnim rječnikom, Nini Kuluz je teško dokazati zlostavljanje za koje navodi da je bilo razlog odvođenja dječaka jer nije nikada prijavljeno službenim institucijama u Italiji koje bi poduzele radnje sukladno njihovu zakonu.



Nakon zahtjeva za odgodom u studenom, Nina Kuluz ponovno je podnijela novi ove godine, ali taj zahtjev još uvijek nije pravomoćno riješen. Zaključak o odgodi, koji je donio splitski sud dan prije ovrhe, donesen je po službenoj dužnosti, ne na temelju njezina zahtjeva.