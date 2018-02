Nevjerojatna priča Splićanina Rade: Živim na Mejašima u stanu za koji sam podigao kredit u francima, a moj najmoprimac u 90 kvadrata u strogom centru grada. Plaća 100 kuna, a želi mi uzeti 200 tisuća...

U jeku rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, koji bi zaštićenim najmoprimcima dokinuo simboličnu najamninu i postupno je povećavao u roku od pet godina, donosimo nevjerojatnu priču vlasnika stana.



Splićaninu Radi Županoviću najmoprimac je, naime, zagorčao život do te mjere da mu prijeti bankrot! Zajedno s ocem, majkom i bratom on je vlasnik stana od devedeset kvadrata u strogom centru Splita.



- Za koji nam zaštićeni najmoprimac plaća sto kuna mjesečno - kaže Županović, i dodaje da mu ni to ne ostaje jer je kao vlasnik dužan plaćati pričuvu. To nije ni po jada...



- Moj je zaštićeni najmoprimac obavio radove u stanu za koje mu mi kao vlasnici nismo dali dozvolu. Promijenio je pločice, podove..., jer mu ih je, kako je rekao, uništila voda koja je potekla iz mašine za pranje rublja. Nakon toga nas je kao vlasnike tužio jer je smatrao da smo mu dužni nadoknaditi troškove!? Sve je radio bez ikakvih računa, dakle, nelegalno, a sudski vještak je procijenio da je riječ o 60 tisuća kuna troškova. Na Općinskom sudu u Splitu presuđeno je u našu korist, zaštićeni najmoprimac se žalio pa je Županijski sud zbog proceduralnih razloga vratio predmet na Općinski sud, gdje je presuđeno u korist najmoprimca, a isto je pravomoćnom presudom potvrdio i Županijski sud. Obrazloženo je da su troškovi bili opravdani jer je najmoprimac nužno morao napraviti te popravke, i da smo mi kao vlasnici s pripadajućim kamatama i sudskim troškovima dužni isplatiti mu više od 200 tisuća kuna - kaže Županović, čiji su roditelji umirovljenici, brat student, a on jedini radi u obitelji.

Novi zahvati

"Moji žive u malom stanu na Neslanovcu za koji vraćaju kredit. Ja živim na Mejašima u stanu za koji sam podigao kredit u švicarskim francima. Možete li zamisliti kako se osjećamo kad nam najmoprimac, koji praktički besplatno živi u našem stanu, traži da mu isplatimo više od 200 tisuća kuna!"



I kao što bi rekli u petparačkim TV reklamama - ni to nije sve. Ohrabren pravomoćnom presudom u svoju korist - zaštićeni najmoprimac je krenuo u nove zahvate. Promijenio je ulazna vrata, stavio PVC prozore...



- I traži da mu se i to plati, što bi značilo novih tridesetak tisuća kuna?! Ili novu tužbu? Pa mi mu ni prvi put nismo dali dozvolu za radove jer takve zahvate nismo imali odakle platiti. I od čega bi ih platili? Pa više plaćamo pričuvu nego što on nama plaća najamninu - ogorčen je Županović zbog situacije u koji je Vlada dovela njega, brata i stare roditelje nad čijim mirovinama visi ovrha.



Suprotno tvrdnjama da izmjene i dopune Zakona o najmu idu na ruku vlasnicima koji potražuju stanove, jer će se povećati najamnine, Županović veli da će se predloženim zakonskim promjenama agonija vlasnika, ali i zaštićenih najmoprimaca - samo produljiti.



- Pazite, ne radi se o tržišnoj najamnini, nego o tome da bi se povećala u roku od pet godina, ali nitko ne govori da bi taj iznos i dalje bio više nego simboličan. Konkretno, moj bi mi zaštićeni najmoprimac, pet godina nakon stupanja Izmjena i dopuna Zakona o najmu - plaćao samo 600 kuna mjesečno za stan od 90 kvadrata u samom centru Splita! Da ga iznajmljujemo na mjesečnoj osnovi dobivali bismo sedam, osam puta više u odnosu na tih 600 kuna koliko u mom slučaju prijedlog zakona predviđa. O tome da ga dnevno iznajmljujemo turistima da i ne govorim. S nekim preinakama, mogao bi donositi i 500 eura dnevno, a ovako ne dobivamo ništa nego nam se još prijeti ovrhama - ljut je naš sugovornik jer ga je država svojim nečinjenjem dovela u ovako tešku situaciju.



Upozorava da zakonskim promjenama za koje se očekuje da će dobiti zeleno svjetlo u Saboru, zaštićenog najmoprimca, koji bude odbijao plaćati najam, nitko neće moći istjerati na ulicu tek tako, jer ga je u tom slučaju vlasnik dužan tužiti, a sudovanja u nas traju u prosjeku desetak godina.

Država je kriva

- Sud za ljudska prava u Strasbourgu jasno je stao na stranu vlasnika i dao do znanja Vladi da vlasnici imaju pravo na tržišne najamnine. Prođe li ovakav Zakon o najmu, mi ćemo kao obitelj tužiti državu i tražiti da nam nadoknade štetu od 1997. godine, s obzirom na to da smo do danas primali tek sto kuna mjesečno zaštićene najamnine za stan od devedeset kvadrata. Država je do sada mogla napraviti zamjenske stanove za zaštićene najmoprimce, a nama vratiti naše, što je jedino moralno, pravedno i pravno ispravno rješenje. Imam razumijevanja i za zaštićene najmoprimce; razumijem da i oni imaju svoja prava, i nisam za to da se ikoga tjera na ulicu, ali pravo vlasništva je iznad svega i jedino što je logično je vratiti nam naše, a te ljude zbrinuti u stanovima u vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave. Ako se to ne dogodi, vlasnici stanova će tužiti RH, pa na temelju odluke suda u Strasbourgu, tražiti nadoknadu štete koja će se mjeriti u stotinama milijuna kuna - jasan je Županović.



Inače, država je, ono o čemu govori Županović, već napravila kad su u pitanju hrvatski državljani mahom srpske nacionalnosti, koji su na temelju stanarskih prava koja su imali u Jugoslaviji, dobili stanove u novogradnjama jer su ratnih godina u njih uselili drugi "u svom aranžmanu" (čitaj; provalili u njih) ili im je te stanove na korištenje dodijelila država.



Zašto po istom modelu ne riješi problem vlasnika i zaštićenih najmoprimaca, to više jer je od otkupa nekadašnjih društvenih stanova, ubrala već dvije i pol milijarde kuna. Di su pare?