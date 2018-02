U Splitu izgorjela tri automobila, materijalna šteta bit će ogromna

Tri osobna automobila u potpunosti su izgorjela u srijedu rano ujutro u splitskom kvartu Križine, doznaje se od policije i vatrogasaca.



Požar na automobilima zabilježen je oko pet sati ujutro na adresi Križine 22 kad su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Split dobili prvu dojavu.



U vatri su u potpunosti izgorjeli Suzuki Ignis , Mercedes C i Land Rover.



Vatrogasci napominju da su u blizini požara bila parkirana još tri vozila i to VW Cabrio, VW Golf i VW, no zasad se ne zna jesu li oštećena u požaru.



Vatru su ugasili vodom, pjenom i prahom.



Policija na mjestu događaja obavlja očevid nakon kojega bi se trebalo znati je li vatra podmetnuta.



Materijalna šteta zasigurno će biti velika.