Opara nakon sastanka u Banovini: Jamčim da Splićani ne udišu zagađeni zrak, a izjava dr. Ninčević je politički motivirana. Pozvali smo i stručnjake iz Zagreba

Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara sazvao je danas u Banovini sastanak sa svim predsjednicima Klubova vijećnika u Gradskom vijeću, a tema je sanacija na Karepovcu.



Evo izjava gradonačelnika nakon sastanka:

- Interes građana i zdravlje je prva i najvažnija stavka. Danas se na Karepovcu ništa nije dogodilo što nije i jučer, tako me izvijestio moj zamjenik Vela. Danas je buru digla izjava dr. Ninčević. Zatražit ćemo od Hrvatskog (nacionalnog) zavoda za javno zdravstvo da hitno dođu u Split i izvijeste javnost o stanju na Karepovcu.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo u Splitu poslala dramatičnu poruku: Ne želim biti odgovorna za zdravlje ljudi, ne znamo što udišemo s Karepovca i je li opasno!

Novo upozorenje dr. Ninčević zbog Karepovca: Među Splićanima ima sve više mučnine, konjuktivitisa, nagona na povraćanje, nadražaja dišnih puteva...



- Prije sanacije smo najavili da će biti neugodnih mirisa, ali završit ćemo posao. Zahvaljujem građanima na strpljenju. Oslanjat ćemo se isključivo na mišljenje struke i relevantna i transparentna mjerenja. Glavno je relevantno mišljenje struke nakon kojih ćemo eventualno donijeti političke odluke.

Što se tiče eventualnih zaustavljanja radova na Karepovcu, odluku ćemo donijeti na osnovu mišljenja stručnjaka iz Hrvatskog (nacionalnog) zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zaštite okoliša - rekao je gradonačelnik.

Možete li sada jamčiti građanima da budu mirni i da zrak nije zagađen?

- Jamčim, sva mjerenja su unutar dozvoljenih parametara. Sve je transparentno. Ništa se nije promijenilo osim naslova u novinama. Njene izjave su politički motivirane. Ne smrdi Karepovac od jučer nego od 50 godina rada i nestručnosti - kazao je Opara.



Kerum je rekao da traži drugi način sanacije?

- Kad bude on to tražio na sjednici Gradskog vijeća, onda ću komentirati to.

Što ako je netko dao krivu informaciju i dezinformirao javnost, npr. dr. Ninčević?

- U tom slučaju se može podnijeti i prijava, a građana se ne bojim.

U tijeku su izjave čelnika ostalih političkih stranaka.