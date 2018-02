U Getu se živi gore nego za vrime rata, a kotarski vijećnici pare troše na večere i financiraju vlastitu malonogometnu momčad. U svemu ne vide ništa sporno, 'Ljudi su ljubomorni', kažu...

Starorimska utvrda što ju je Dioklecijan dao izgraditi za svoj starački dom danas je u užem smislu Gradski kotar Grad. Vijećnici koji njime upravljaju sačuvali su sociološke vrednote tog vremena, konzervirali život uz rimsku poslovicu "Kruha i igara", pa od proračunskog novca odlaze na večere i financiraju vlastitu malonogometnu momčad.



Gradski kotar Grad posjetili smo u sklopu naše serije "Kvartovski đir", i doznali da se njima živo jede. Getani su, vidite, gladni.



- Baš smo jučer dobili 136 tisuća kuna. Od toga imamo za Svetog Duju građanima dat fritule, nešto za komunalne radove, ma uglavnom mi tu lovu trošimo ili da napravimo kalendare ili idemo nas sedam kotarskih vijećnika na zajedničku večeru - s osmijehom nam odgovara predsjednik Vijeća kotara Hrvoje Jelinović na pitanje što će oni sada s vašim davanjima.

Renovirani ured

Sjedimo u renoviranom uredu. U srcu Palače. Sa zidova visi nekoliko identičnih kalendara spomenute momčadi. Tu su nove dekorativne letvice, pokazuju nam domaćini prozore, hvale se, grilje su također nedavno dotjerane.



Sve nabrojano podmireno je prošlogodišnjim kotarskim novcima. Dva su tu radna stola, da se izbaci ormar s glomaznim peharima, bilo mi mjesta i za treći.



Sjedi kraj nas vijećnica Radojka Siriščević, a Jelinovića gledamo preko ekrana dekoriranog HDZ-ovom naljepnicom "Split je glavni". Ponosan je član.



Ma, čekajte. Kako to mislite, trošite na večere?



- Mi imamo pravo na to, mi možemo potrošit novac kako... - mijenja intonaciju predsjednik. Vijećnica mu upadne u riječ.



- Ali, to van je iljadu devetsto kuna godišnje... - odmahuje rukom Radojka.



Pitamo ih što je s projektima od interesa za građane, da nam nabroje glavne.



Jelavić se hvali kako su kroz čitavu prošlu godinu postavili možda šest, sedam rasvjetnih tijela, nekoliko klupa, nagovorili su "Parkove i nasade" da stave koševe, dali umirovljenicima 11 tisuća kuna kroz pakete s hranom, očistili fontanu na Pazaru. Diče se i stalkom za bicikle ispred banke na Rivi. No, prije svega:



- Evo, uredili smo ove naše prostorije, malo dekorirali, a, glavno je - imamo malonogometnu ekipu. Mi je financiramo, Kotar Grad. Baš mi je financiramo. Mi smo sponzori. I tu su igrači Hajduka bivši i sadašnji, prva liga veterana! Mi smo prvaci, eto tamo pokali – pokazuje nam na onaj ormar. Zabrinuto tvrdi: "A, ljubomorni su mnogi. Jako."



- Napravili smo kalendare s fotografijama igrača za naše građane. Imamo i salu, uredili smo je isto u okviru kotara, da možemo manje sastanke održavati – još ponosnije će sada prvi čovjek Grada.







Opet se tu nešto nama u nevjerici šire oči, pa pomislimo, dobro, Qatar Airways samo sponzorira Barcelonu, a Kotar Grad čak ima vlastitu momčad! Ne igra u njoj gotovo nitko iz Geta, ali ne igra ni u Barceloni gotovo nitko iz Barcelone.



Nasuprot toj sobi nalazi se duplo veća. Dijele je s Odjelom za staru gradsku jezgru, nekako je to i logično jer svako bušenje brokve po palači oni moraju amenovati. Ne skrivaju da nisu oduševljeni cimerima.



- Stavili su nas ode s konzervatorima... U iste prostorije. Mislin, imamo ovu ode našu sobu, ali bilo bi dobro da svako ima svoju. Tajnik i predsjednik su u istoj... – zabrinuto će vijećnica.



Govorimo im da u Slatinama tajnica radi od kuće, ljudi ne koriste gradske prostore, boje se strujnih instalacija, raspada se fasada. Kažu nam da su im to i u Gradu rekli, ali eto, ipak im je malo tijesno.



Shvati Jelavić da nas njihovi projekti nisu oborili s nogu, vadi fasciklu, otvara, pokazuje nam fotografije dvije metalne šipke postavljene u Slavićevoj ulici. Na to se naš fotoreporter, inače stanovnik ovog kotara, osvrne:



- Ja podržavam ograde, ali ova nije funkcionalna, tu je nasta čep sad oko blagdana kad je bila gužva. Kad dođu četiri čovika, onda se čeka u redu, ne može se proć – sugerira Paun.

Rukohvat na skalama

Ako ništa, predizborna obećanja su im apsolutno realna. Gledajte, izbori su u travnju, budete li glasali za ovu ekipu, postavit će rukohvat na skalama pored Pazara. Ne onim velikima, nego kraj Srebrenih vrata.



Nabavit će jednu ili dvije pametne klupe, uredit će, uz pomoć, opet, Grada, dječje igralište kraj HEP-a. Kažu da će u čitavoj gradskoj jezgri pokušati omogućiti hot spot, besplatan internet. Nećemo staviti ruku u vatru, ali mislimo da to već godinama postoji.



- Dobro, ne može se očekivati da će se riješiti parking – na to ćemo mi njima.



- A koji parking?



- Parkiranje, za auta. U gradu kronično nedostaje mjesta.



- E. Problem grada je parkiranje. Puno je apartmana. Na Ujevićevoj poljani veliko je parkiralište, ali to je jedino mjesto. Vidite, možemo na ovoj karti svaku ulicu nać – kucka kemijskom Jelavić po tlocrtu grada 1:10 000.



Pitamo ih, za kraj, jesu vidjeli onaj transparent "Zatvoreno izvan sezone" pored Grgura Ninskog? Nisu bili rječiti.



Zato je to bilo prvo pitanje koje smo postavili Marinu Krpetiću, predsjedniku Udruge stanovnika stare gradske jezgre "Get".



- Vidjeli smo, obradovalo nas je da imamo istomišljenika. Ovaj grad je pokoren. Ko Vukovar, opustošen. Ovako nije bilo devedesetih. Pošta više nije pošta, dobila je utočište od 10 kvadrata, postala je hotel, rektorat također. Kanalizacija ne može podnijeti toliko ulja i masnoće iz restorana, nije građena za to, nema parkinga.



Žrtvovali smo centar i gotovo. A to je ka da žrtvuješ srce. A može se, prije svega napraviti plan upravljanja – spremno će Krpetić. Strahuje da bi u park za pse na bedemu Cornaro mogao uletjeti kakav štekat, šuška se da se neki hotelijeri interesiraju za nekadašnju školu "Natko Nodilo", ali on ima okvirni plan da se to zaustavi:

Get Getanima

- Sredstva se trebaju reinvestirati. Karte za ulaz u podrume, novac od spomeničke rente, komunalne naknade, javnih površina i poslovnih prostora. Godišnje bi od njih Grad mogao kupiti jednu nekretninu i tako dirigirati namjenu. Za početak, knjižaru "Morpurgo" – predlaže Krpetić.







Eto ideje. A da je podijeli s menadžerima malonogometne momčadi koji usput vode kotar, ne može.



- Mi kao udruga stanara tražili smo termin da se sastanemo u kotarskom uredu, ali su nam odgovorili da nema prostora. Mene kao građanina to ne zanima jer je svrha gradskog kotara da služi kao mjesto za okupljanje. Zašto tu ne mogu penzioneri igrat na karte? Gledat ligu prvaka? Suludo – otvoreno će Krpetić.



Možda će ga neki gledati kao čudaka, ali zato je i uzeo stvar u svoje ruke. Priprema dokumentaciju da prijavi udrugu na natječaj Ministarstva kulture, da bi dobili kulturni centar, prostor za stanare. Ave, Cezare!