Počinje Spli'ski krnjeval: maškarajte se i dođite na zumba party

Spli'ski krnjeval u organizaciji tvrtke "Split Event" započinje bogatim programom ove nedjelje na Rivi. Najprije će instruktori Centra plesa i ostalih plesnih klubova-partnera u 12 sati rasplesati sve one koji se žele prodrmati i zabaviti uz zumba fitness party, nakon čega u 13 sati slijedi krnjevalsko vjenčanje tajnog ljubavnog para – meštara ovogodišnjih maškara čija su imena još uvijek tajna te nakon toga u 13.30 tradicionalna predaja ključeva grada maškarama uz podizanje krnjevalske zastave.

Tijekom sedmodnevnog bogatog programa koji će kulminirati Pokladnim utorkom naši će sugrađani moći uživati u brojnim događanjima poput plesnih radionica, radionica za djecu s posebnim potrebama, modnih revija, izložbi, krnjevala za kućne ljubimce... Tema ovogodišnjih maškara je Karepovac, odnosno Krnjepovac, koja će biti predstavljena kroz dječje predstave i radionice.

​U subotu ujutro 10. veljače na Zapadnoj obali kod Banovine počinje Dičji krnjeval, a s tog mjesta kreće i povorka do Rive, nakon čega slijedi koncert grupe Cubismo i veliki salsa party.

Na Pokladni utorak 13. veljače očekuje nas prava zabava na čak pet gradskih lokacija - na Rivi će biti koncert Opće opasnosti, na Pjaci će posjetitelje zabavljati Ante Cash, dok je prije popularnog Imoćanina na programu retro party. Na Voćnom trgu vodit će se plesni dvoboj između salse i reggaetona uz DJ Jhesusa, a na Gatu sv. Nikole upriličit će se Love Carnival Rave na kojemu će nastupiti jake snage elektroničke glazbe. Tu će se Krnji pročitati šentenca, nakon čega će ga, kako to već biva, progutati plamen. Rasplesana se ekipa potom seli u Central the club, gdje se održava službeni after party ove manifestacije.