Država nije zaštitila prava djeteta: Nina Kuluz 7. veljače sina mora predati ocu

Iako se očekivalo da će institucije zaštiti prava djeteta, u ovom slučaju 8.5-godišnjeg Cesarea Avenatija, to se nije dogodilo. Novi pokušaj ovrhe nad njim zakazan je za srijedu 7. veljače u 9 sati kada će se pokušati provesti sudska odluka prema kojoj majka Nina Kuluz mora predati dijete ocu, Talijanu Alessandru Avenatiju. Kako bi upozorili na niz nepravilnosti i propusta koji nisu poznati javnosti u ovom slučaju, ove subote u Gradskom kotaru Pujanke održana je konferencija za medije na kojoj su majka Nina i obiteljska prijateljica Vanda Plazonić otvorile sve karte kako bi zaustavile pokušaj ovrhe.

Nina Kuluz se 11. travnja 2011. prijavila splitskom Centru za socijalnu skrb, no prijava je izgubljena. Ipak, potvrde dokazuju kako je majka tada zatražila pomoć, no one se ne uvažavaju zbog čega je podnesena prijava DORH-u. Da prijava nije ' nestala', nikada je ne bi mogli optužiti za 'otmicu' vlastitog djeteta. Važan je dokument iz 2011. po kojem se otac odriče prava na viđanje djeteta dok se ono ne vrati u Italiju - izneseno je.

Plazonić je navela niz nelogičnosti u ovom slučaju. Talijanski senator Aldo di Biagio se zauzeo za rješavanje slučaja diplomatskim putem poručivši našem ministarstvu vanjskih poslova kako je nužno oformiti zajedničku radnu skupinu radi dobrobiti djeteta, te da se radi o ocu alkoholičaru, no njegov prijedlog nije uvažen. Kontradiktone su i odluke sutkinje Irene Klisović koja u rujnu 2016. odbija provesti ovrhu jer bi 'svaka nagla odluka izazvala destabilizaciju djeteta' s obzirom da otac ne ulaže ulaže emocionalne napore vezane uz zbližavanje sa sinom. Nakon devet mjeseci okreće priču naloživši ovrhu djeteta koja se nije dogodila zbog nedostatka prevoditelja, a i vjerojatno zbog ogromnog pristiska javnosti koja se okupila na Pujankama ispred dječakove zgrade.

Sada je opet najavljena ovrha od strane sutkinje Klisović za koju je još u studenom zatraženo izuzeće, a i prijavljena je DORH-u radi medijskih navoda da komunicira s odvjetnicom Avenatija. Umjesto da se razmotri njeno izuzeće, provode se tajna praćenja Nine i dječaka, te njihove obitelji, sve radi tajne ovrhe. Ovdje se zaista radi o presedanu u hrvatskoj pravosudnoj povijesti, a ignoriraju se nalazi psihijatra koji prati dijete. Konačno, posljednja psihološka procjena majke i oca u smislu roditeljske sposobnosti rađena je 2012. godine kada je majka smatrana podobnom, no ona se zanemaruje, a nova se ne želi napraviti iako na tome stalno inzistiramo. Dijete se također ne pita za mišljenje, što je van svih pravila i konvencija o pravima djeteta - istaknuto je na konferenciji.

Postavilo se pitanje zašto se traži nova ovrha kada otac ignorira sudski naputak da osam dana mjesečno treba provesti s djetetom radi zbližavanja. Od mogućih 108 dana on je iskoristio svega tri, rečeno je.

- Majčini zahtjevi da se djetetu omoguće prava poput dodjele psoebnog skrbnika, da susretima s ocem nazoči stručna osoba, da se čuje mišljenje djeteta, te da se vještače i dijete i roditelji, posve se ignorira. Dječji psiihijatar smatra kako bi odvođenje djeteta u nepoznatu sredinu bila trauma ravna gubitku života, no to kao da nije važno. Čini se kao da se naše institucije ne žele zamjeriti talijanskim, no ovdje se radi o očitim propustima - naglasila je Vanda Plazonić.

Cesareova majka Nina bila je vidno potresena. Zbog nepravomoćne presude talijanskog suda (3 godine i 4 mjeseca zatvora zbog otmice djeteta) ona se svakih 10 dana treba javljati na sud u Torinu. Tamo bi s ocem djeteta trebala pokušati naći zajednički jezik. no on se pojavio svega jedanput i to vidno alkoholiziran što je tamošnji sud evidentirao. Više puta prijetio joj je sms-ovima za što je prijavljen policiji.

Otac nije vidio dijete od ožujka prošle godine. Nije tražio da vidi dijete iako je bio u Hrvatskoj. Ono što tražim od njega jest da pomakne svoj fokus s mene i pokuša se zbližiti s djetetom. Apeliram još jednom na sve državne institucije iako su me do sada ignorirale, da zaštite moje dijete, da mu omoguće prava koja mu pripadaju jer prijeti mu kršenju više konvencija o pravima djeteta Očekuje se od mene da dijete ostavim samo jer ću inače u zatvor. Moje dijete će u Italiji završiti u instituciji jer se otac nije u stanju brinuti za njega - kaže Nina Kuluz.

Zbog najavljene ovrhe u srijedu ponovno su se oglasili brojni građani koji najavljuju svoj dolazak na Pujanke kako bi spriječili prisilno dovođenje dječaka u Italiju. Očekuje se i nekoliko autobusa iz drugih gradova. Priča se kako je policija prošli put uložila prigovor savjesti ne želeći aktivno sudjelovati u traumatiziranju djeteta.

U ovoj priči najbolnija je činjenica da se mali Cesare teško nosi sa spoznajom da treba otići od majke kojoj je privržen u sredinu gdje ga čeka otac koji nije s njim uspostavio koliko toliko prisan odnos. Iako je riječ o toplom i otvorenom, bistrom djetetu, drugašiću omiljenom među svojim vršnjacima, ovakve situacije izazivaju mu očiti stres, te slabo jede, loše spava, tužan je i potišten, barem tako tvrdi dječakov psihijatar koji smatra kako dijete ne treba izlagati ovakvim psihičkim traumama koje mu mogu ostaviti trajne posljedice. Umjesto da crta vedre crteže, njegov posljednji crtež bila je turobna crveno-crna slika puna straha. Može li 8-godišnje dijete podnijeti ovaj ogromni teret?!