Istočna obala opet na meti: Gradski oci preselit će kolodvore u Kopilicu, ostaju putničke stanice

Vjerojatno najružniji autobusni kolodvor na svijetu, ovaj naš splitski, možda će u skoroj budućnosti postati neka pristojna autobusna postaja, odnosno krajnje putničko odredište za sve one koji dolaze u Split.

Na taj ćemo se način konačno prestati sramotiti pred čak dva milijuna putnika koji godišnje prođu kroz taj "nazovikolodvor". Naime, u naravi je to tek neugledna zgrada od "late", napravljena 1968. godine kao privremeno rješenje, a onda je ostala kao ruglo sve ove godine. Kako tipično splitski!

Sastankom održanim u četvrtak (jučer) u Banovini približili smo se, čini se, koračić bliže cilju da upristojimo taj prevrijedni gradski prostor. U paketu s autobusnim, rješavao bi se i željeznički kolodvor.

Dogovoreno je tako na prvom radnom sastanku na temu Master plana Istočne obale Gradske luke i Kopilice. Riječ je, hvale se na službenoj internetskoj stranici Grada, o početku aktivnog rada na pokretanju projekta i razvoju studije prometnog rješenja Splita, što je u siječnju gradonačelnik Andro Krstulović Opara dogovorio s Vedranom Jelušić Kašić, direktoricom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Hrvatsku, a koja je za taj projekt osigurala oko 300.000 eura nepovratnih sredstava.

- Iz Gradske luke bismo premjestili autobusni i željeznički terminal, dok bi postaje, kao krajnja putnička odredišta, ostale. Danas neiskorišteni prostor Kopilice konačno bi bio stavljen u funkciju kao najmoderniji prometni terminal u Hrvatskoj - kazao je dogradonačelnik Nino Vela.

Istaknuo je i kako je Gradska luka dočekala 5-milijuntog putnika u 2017. godini, te da je Zračna luka u Resniku prošle godine imala 2,5 milijuna putnika.

- Prometna povezanost između pomorske i zračne luke je loša. Projekt Istočne obale i Kopilice bi u velikoj mjeri riješio taj problem - kazao je još Vela, iznoseći osnovne smjernice projekta koji bi potaknuo razvoj Splita kao važnog prometnog čvorišta.

James Matthew iz austrijske savjetničke tvrtke "IC consulenten“ naglasio je kako projekt Istočne obale i Kopilice treba realizirati s razvojnog, ekonomskog i samoodrživog stajališta, te bi, kao takav, trebao zadovoljiti i potrebe grada u budućnosti.

Na sastanku je prezentirano sve do sada odrađeno, poduzeti su koraci za usklađivanje aktivnosti u sljedećem razdoblju, te su osnovane mješovite radne grupe za promet i prostorno planiranje.

- To su odlične vijesti za Split. Dobro je da se taj prostor uredi, ali i da se ne ukine promet do Gradske luke, kojoj gravitiraju milijuni putnika. Promet se s te lokacije nipošto ne smije izbaciti. To mora ostati krajnja točka - komentirala je zaključke ovoga sastanka Mirjana Čagalj, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za graditeljstvo, promet i veze.

Držimo fige da se sve ovo realizira što prije.

Široka ekipa za veliki projekt Uz Nina Velu, na sastanku su bili i Krešimir Budiša, gradonačelnikov savjetnik za razvoj grada i EU-ove fondove, predstavnici "IC consulentena“ izabrani od EBRD-a za realizaciju prve faze projekta, predstavnici Lučke uprave Split, tvrtki "HŽ Infrastruktura" i "Hrvatske ceste", Ministarstva državne imovine, Razvojne agencije, "Split parkinga", "Prometa", te gradskih službi uključenih u ovaj projekt.