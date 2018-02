Stručnjaci tvrde da je sve pod kontrolom na Karepovcu, susjedi deponija skeptični: 'Ljudi, što kopate smeće ako će Lećevica kasniti?!'

Kuća u kojoj živi naš sugrađanin Mate Balić prva je do Karepovca.

Kada je smrad uspio preko cijeloga grada doći do Bačvica, Spinuta i Velog varoša, onda možemo samo zamisliti kakav je intenzitet neugodnih mirisa u njegovu životnom prostoru. Nakon što je u četvrtak (jučer) zbog velikog interesa javnosti u prostorijama izvođačke tvrtke "G.T. Trade" na Karepovcu održana konferencija za novinare, Mate je postavio pitanje nužnosti ovog zahvata s obzirom na situaciju s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.

- Ali, ljudi, nema smisla da se prekopava smeće ako Lećevica ne ide svojom dinamikom, a baš u to sumnjam. Onda ništa nismo napravili ako ćemo na toj novoj plohi opet odlagati otpad idućih pet godina, a imam informacije da će toliko proći vremena dok se Centar otvori. Odgovorni nemaju petlje reći ljudima pravu istinu - kazao nam je Balić. Izvođači radova učinit će sve da se prva faza premještanja otpada, kako bi se formirala nova odlagališna ploha, završi do ljeta, ako vremenske prilike to budu dopuštale.

- No, ako se posao ne dovrši do tada, gradilište će tijekom ljeta mirovati, pa bi se radovi nastavili na jesen - ustvrdio je Arsen Zoran Tonšić iz "G.T. Tradea".

Što se tiče smrada koji se širi s deponija, zbog kojeg izluđeni stanovnici Splita i Solina konstruiraju najcrnje scenarije, još jednom je ponovljeno da neugodni mirisi ne znači da su i otrovni. Nenad Periš, voditelj Odjela za ispitivanje zraka županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, naglasio je da od 22. studenoga prošle godine rezultati mjerenja koncentracija sumporovodika, sumpornog dioksida i dušikovih oksida nijednom nisu prešli propisane satne razine.

Prema njegovim riječima, nisu prekoračene ni dnevne razine merkaptana, amonijaka i čestica PM10. Ipak, satne vrijednosti amonijaka i markaptana u nekoliko su navrata prešle zakonske limite, pa je Tihomir Barić, predsjednik udruge "Karepovac - drugo lice Splita", tražio od Hrvatskog zavoda za toksikologiju odgovor na pitanje koliko je izloženost plinovima štetna za zdravlje stanovništva u blizini odlagališta.

U odgovoru je naznačeno da su takva povremena prekoračenja očekivana sve dok traje sanacija, no da ona, osim što narušavaju kvalitetu života, ne znače akutni rizik za zdravlje okolnog stanovništva i okoliš.

- Prekoračenje graničnih vrijednosti ne znači da će se netko otrovati, jer treba imati na umu da su one i do 10 tisuća puta umanjena doza koja je na životinji izazvala prvi najblaži štetni učinak ili ga nije izazvala - navode iz Zavoda.

- Postalo je neizdrživo raditi i našim izvođačima i Zavodu za javno zdravstvo, no ova sanacija nema alternativu, jer je Karepovac pred zatvaranjem - istaknuo je Mislav Olujić, voditelj projekta.

Na novinarsko pitanje koliku će površinu zauzimati ploha na koju ćemo odlagati otpad dok se ne otvori centar u Lećevici, Tonšić je odgovorio da se radi o nekih 80.000 kvadrata, ali da se otpad tretira prostorno, odnosno da treba pridodati još 60 do 70 metara visine, kako bismo dobili zapreminu od oko milijun "kubika".

- Apeliram na sugrađane da se počne odvajati otpad. Ovaj smrad koji osjećamo je zapravo raspadanje biomase. Neka nam to bude opomena - zaključio je Tonšić.