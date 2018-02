Do kraja veljače znat ćemo kako će izgledati novi Žnjan i tko će otvoriti kafiće; Opara unatoč bolesti ništa ne prepušta slučaju

Projektni natječaj za područje Žnjanskog platoa, te "anketni upitnik" za susjedne, kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo, kojima se traži urbanističko rješenje za ovaj vrijedan prostor završava u ponedjeljak, 5. veljače.



Kako nam je potvrdila dogradonačelnica Jelena Hrgović, sve ide po predviđenom rasporedu, pa će tako i poteštat Andro Krstulović Opara sudjelovati kao član žirija u odabiru pobjedničkog rada.



– Nema razloga da razmišljamo o zamjenskim opcijama. Gradonačelnik se osjeća dobro i sigurni smo da će on biti član žirija nakon što natječaj završi idućeg ponedjeljka. U neprestanom smo kontaktu, jer on je uvijek volio biti silno informiran, pa drukčije nije ni ovih dana. Evo, i rano jutros nam je pisao mailove i poruke, usprkos tome što smo kolega Nino Vela i ja već uigran tim, uz pomoć pet savjetnika koji nam pomažu u pokrivanju svih preuzetih obaveza – kazala je Hrgović.



Na traženje zainteresiranih arhitekata, a zbog kompleksnosti natječaja i proteklih božićno-novogodišnjih blagdana, rok je produžen za dodatnih sedam dana, pa je krajnji rok za prijavu radova 5. veljače u 15 sati.



Uz Krstulovića Oparu, u radu Ocjenjivačkog suda sudjelovat će arhitekt Vjekoslav Ivanišević kao predsjednik, urbanist Gojko Berlengi, ekonomist Mario Šerić, arhitekt Dujam Ivanišević te Dragan Žuvela, čelnik Društva arhitekata Split. Pristigle projekte ocjenjivat će pod šifrom, a tek nakon što se napravi rang lista otvaraju se kuverte.



Postavljeni rok za objavu odluke je 15 dana nakon završetka natječaja, odnosno 20. veljače, kada bi javnost trebala saznati kako će Žnjan izgledati od 2020. godine, ali i kako će se raspodijeliti nagradni fond od 570.000 kuna.



Prvonagrađenima, uz nagradu od 228.000 kuna, pripada i pravo izrade izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac.

Odabrani projekt trebao bi sadržavati oblikovanje glavne dužobalne šetnice, pješačke i biciklističke staze, parkirališne površine, ali i ostale sportske, rekreacijske, ugostiteljske i servisno-sanitarne sadržaje, te prijedlog hortikulturnog uređenja.



– Žnjanski plato doveli smo na nultu fazu. Sada je sloboda na struci da obogati taj prostor sadržajima koji će prvenstveno zadovoljavati potrebe Splićana svih uzrasta i to 365 dana u godini. Neka turizma, ali anketa koju smo proveli pokazala je da građani žele zelenilo, sport i edukativne sadržaje. Nastupio je ključan trenutak nakon kojeg više nema povratka – kazao je gradonačelnik Krstulović Opara prilikom predstavljanja natječaja.



Iz upita natjecatelja i dostavljenih odgovora, koje su zbog traženja dodatnih podataka ili nedoumica postavili Gradu kao provoditelju natječaja, vidljivo je da se na platou ostavlja i mogućnost gradnje jedne podzemne garažne etaže (ako za to ima valjanih argumenata, uključujući i isplativost), ali i da nije dozvoljeno mijenjanje obalne linije postojećih nasutih plaža.



Kad su u pitanju prometna rješenja, natjecateljima se dopušta interveniranje izvan granica natječajnog obuhvata ako smatraju da je to potrebno za kvalitetniju razradu njihova rješenja. Montažni objekti koji će se postaviti uoči ovogodišnje sezone kupanja (tijekom veljače bit će raspisan natječaj za koncesijska odobrenja) su privremeno rješenje i nemaju utjecaja na rezultate natječaja.



Arhitektima je odgovoreno i da su slobodni predložiti i drukčija rješenja od postojećeg caffe bara "Cox" u uvali Trstenik, kao i za lokaciju na kojoj se danas nalazi ugostiteljski objekt sjeverno od drvenog platoa u vlasništvu hotela "Radisson Blu Resort".