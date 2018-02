Ljuljačke i branke stižu i u Vrančićevu: Split 3 će dobiti nova igrališta, a radi se i na novom parkiralištu i garažama

Predstavnici Gradskog kotara Split 3 obišli su tamošnje ulice kako bi s predstavnicima tvrtke "Parkovi i nasadi" dogovorili uređenje dječjih igrališta u Dobrilinoj i Vrančićevoj ulici.

Nakon obilaska najavljena je sanacija opasnih dijelova igrališta, odnosno pješčanika i vrtuljka u Dobrilinoj ulici, te izrada projekta za konačno uređenje parka za potrebe najmlađih, ali i odraslih sugrađana.



– Rijetke su to zelene površine u našem kotaru, pa ih moramo konačno urediti kako treba. U Dobrilinoj će se popraviti stanje dječjih rekvizita, dok je naručen projekt za čitavu zelenu površinu sve do parkirališta koja bi u konačnici trebala biti lijep prostor za odmor i igru kako djece, tako i odraslih.

U Vrančićevoj ulici će se postaviti klupe i nekoliko sprava na jedinoj javnoj površini, s donje strane igrališta, a šest metara visoka ograda dijelit će igralište i dječji parkić. Iza ograde bit će postavljena mreža kao na dvoranskim sportovima, tako da neće biti ni najmanje mogućnosti ozljede mališana – kaže Stipe Čogelja, kvartovski čelnik.



U tijeku je i uređenje sportskih igrališta u Getaldićevoj, i to na početku i kraju ulice, pa se mijenjaju ograde, rasvjetna tijela i klupe, a bolje uvjete dobit će i boćari na svojim zjogovima u ulicama Kroz Smrdečac i Getaldićevoj. U potonjoj je postavljena i pristupna rampa za osobe s invaliditetom, a novu ogradu dobit će i malo igralište u Jeretovoj ulici, dok bi se u Getaldićevoj trebale postaviti i male tribine.



No, neki dugogodišnji veliki kvartovski problemi još će neko vrijeme pričekati na realizaciju, jer su u fazi rješavanja imovinskopravnih pitanja. Među takvim projektima su sjeverni nogostup duž Ulice Matice hrvatske, javna parkirališta na Smrdečcu i u Jeretovoj ulici, gdje se već 40 godina vozila ostavljaju po blatu i prašini, te u Vrančićevoj.

Nedostatak parkirališnih mjesta još uvijek je jedna od bolnih točaka prenapučenoga kvarta.

– Istina je, i za rješavanje tih problema treba puno vremena i energije, no uhvatili smo se toga i nešto se ipak pomiče. Nogostup u Matice hrvatske je u fazi otkupa zemljišta, a parking u Jeretovoj je sada vlasnički riješen. No, budući da su GUP-om tu predviđene garaže, tražili smo izmjene i dopune plana kako bismo uredili veliko parkiralište uz zelenu površinu i postojeće dječje igralište.



Nalaženje dodatnih mjesta za vozila jedan nam je od prioriteta u kotaru, pa su u planu i etažne garaže u Dobrilinoj, dok za Vrančićevu također pokušavamo naći dodatan parking, pa bi Grad u dogovoru s Hrvatskim narodnim kazalištem trebao pronaći novu lokaciju za skladište teatarskih rekvizita, a u tom prostoru bismo mi uredili garažu. Razmatramo svaku mogućnost, a prema nekim najavama, dio neiskorištenih prostora u Ulici Ruđera Boškovića dobit će svoju svrhu i dovesti u kotar nove ljude – dodaje Čogelja.