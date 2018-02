Dr. Dejan Kružić o slučaju Spaladium: Arbitraža mora pasti, Split nema nikakvu obavezu prema bankama

Što prosječni konzument lokalnih vijesti zna o famoznoj Spaladium Areni? Prvo – da nikada nije dovršena; drugo – da je tvrtka koja je njome upravljala završila u stečaju – i treće, da se sve češće govori kako će sve to platiti Grad Split, odnosno građani, pa bi zbog, navodno, 53 milijuna eura duga (!) mogao zaplesati na rubu bankrota. Riječju – katastrofa!



No, glavni splitski pregovarač u ovom poslu javno-privatnog partnerstva na gradnji četiriju objekata u Lori, prof. dr. Dejan Kružić, upozorava da Grad Split nema niti je ikada imao ikakav pravni odnos s bankama, koje ga terete za novac koji je – kako one to navode – potrošen za gradnju Spaladium Arene. Naime, Spaladium Centar – u naravi Arenu, garažu na osam etaža, poslovni toranj i šoping-centar – počele su graditi privatna tvrtka Sportski grad TPN d.o.o, danas u stečaju, i banke kao njezin privatni partner.



Ni jedna od banaka nije sudionik javno-privatnog partnerstva, niti je sudjelovala u pregovorima ni u zaključenju ugovora.

Pun gepek dokumentacije

Cijeli je posao trebao stajati basnoslovnih 140 milijuna eura, a od četiri objekta izgrađen je tek jedan – dvorana. Ona nije dovršena sukladno ugovorenom određenju Dvorane (s velikim D, kako se ona točno imenuje u ugovoru), a koja osim sportske dvorane obuhvaća i garažu na osam etaža koja je trebala biti najveća u Hrvatskoj s 1523 mjesta, i koja sa sportskom dvoranom čini jednu ugovornu cjelinu.



Najgore je što sudska trakavica koja je počela arbitražom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori može trajati beskonačno ako se, kako ističe Kružić, u priču ne uključe oni koji su sukladno Ustavu dužni štititi interese i imovinu RH, pa ispitaju sve okolnosti oko izvršavanja ovog javno-privatnog ugovora koji je fizički tolikog obujma da sama dokumentacija jedva stane u gepek automobila.



Najapsurdnije je od svega da je Grad Split izgubio arbitražni postupak, ali da troškove arbitraže nije platio, niti tko od Grada to traži – a radi se o ukupnom trošku od oko dva i pol milijuna kuna!? Tko ga je onda platio? Banke?



– Ne znam, ali činjenica je da Grad nije platio troškove arbitraže, čiji pravorijek mogu komentirati jer je pravomoćan, a po mojem mišljenju kosi se sa samim osnovama rimskog i građanskog prava koje studenti uče na prve dvije godine fakulteta, kao i sa zdravim razumom – kaže Kružić, kojem nije jasno da arbitri nisu u cijelosti niti vidjeli niti pročitali ugovor s njegovim prilozima koji čine njegov sastavni dio (!), a koji egzaktno utvrđuje prava i obveze partnera, pa čak nisu ni shvatili tko su bili partneri u ovom velikom poslu koji je propao.



– Zaključujući ugovor o javnom-privatnom partnerstvu, partneri su, samo ilustracije radi, uz ugovor zaključili i Matricu alokacije rizika i ona je sastavni dio glavnog ugovora. Ugovor s prilozima, a ima ih šesnaest – ima obujam veći od 270 stranica! Kroz arbitražni postupak je prošao samo ugovor koji ima 37 stranica, bez ijednog priloga!? – odgovara na pitanje što misli o arbitraži pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koja je dala za pravo bankama i presudila da im Grad Split mora platiti dug za koji se još ne zna točno koliki je, ali se barata cifrom od 53 do čak 70 milijuna eura.

Nisu vidjeli dokumentaciju

– Ključno je pitanje kako arbitri mogu arbitrirati u sporu u kojem više od 75 posto dokumentacije nisu ni vidjeli? Da su je vidjeli, uočili bi da je u ugovoru o alokaciji rizika pobrojeno taksativno čak 155 vrsta rizika grupiranih u sedam skupina. A za svaku od tih 155 rizičnih situacija izvršena je podjela – tko ih snosi, i u kojem obujmu. Ugovor o alokaciji rizika vrijedi 30 godina, koliko vrijedi i ugovor o partnerstvu.



I sad najvažnije – svi financijski rizici su samo na privatnom partneru, a nikako ne na javnom! – podvlači dr. Kružić, još uvijek iznenađen činjenicom da ga bivše gradske vlasti nisu pozvale svjedočiti u ovoj arbitraži, iako je kao naš vodeći stručnjak za javno-privatno partnerstvo bio njihov glavni pregovarač u ovom velikom poslu, i kao takav u njega i najbolje upućen.



Ljuti ga što se papagajski opetuje kako Grad mora namiriti novac bankama, a Grad uopće nije bio njihov partner, nego tvrtka Sportski grad TPN d.o.o., danas u stečaju.



Dr. Kružić ističe da se čak ni aneksima ugovora, za koje smatra da će biti proglašeni ništetnima, a koje je potpisao nekadašnji splitski gradonačelnik Ivan Kuret – ništa ne mijenja.



– I danas (nakon aneksa) jasno piše da su svi rizici na privatnom partneru. Dakle, Grad Split s financijskim rizicima privatnog partnera nema ništa, Grad Split uopće nije partner tim bankama – ponavlja Kružić, koji je uvjeren da će se nadležni sudac koji odlučuje o poništaju arbitražnog pravorijeka samim uvidom u ugovor o partnerstvu (naravno, i njegovih 16 dodataka koje arbitraža nije ni vidjela) uvjeriti da je tako i uočiti brojne daljnje procesnopravne i materijalnopravne nedostatke pravorijeka i povrede našeg javnog poretka.



No, što ako se donese drugačija presuda? Što ako bude na tragu arbitraže, čiji pravorijek kaže da je Grad Split, a ne Sportski grad TPN d.o.o. u stečaju, odnosno banke partneri – taj koji snosi cijeli dug? Hoće li Split bankrotirati?



– To je iznimno velik iznos za Grad Split, oko 60 posto proračuna. No, ni kad biste iz proračuna isključili sve tekuće što morate financirati, što bi značilo da se u roku od deset godina ne može ostvariti bilo kakva razvojna aktivnost, to ipak ne bi značilo bankrot. No, ako bi se sve naplatilo jednokratno – Grad bi bankrotirao – kaže dr. Kružić, koji vjeruje da do crnog scenarija neće niti može doći jer za njega nema pravnog uporišta.



Bilo kako bilo, 550 milijuna kuna duga prema bankama nad Banovinom visi kao Damoklov mač.



– Hrvatska arbitraža presudila je da su prava i obveze sukladno ugovoru o javno-privatnom partnerstvu s TPN-a prešle na Grad Split, a budući da je TPN s bankama u Austriji zaključio dogovor o kreditu, onda se ova arbitraža nije upuštala u procjenu iznosa, nego su se proglasili nenadležnima, pa će o tome odlučiti arbitraža u Klagenfurtu.



Na temelju arbitraže koja je u Splitu okončana, drugi arbitražni sud može odrediti visinu dugova, a Grad Split ovdje u Republici Hrvatskoj tužbom pred sudom mora poništiti ovaj arbitražni pravorijek i time arbitražu u Klagenfurtu učiniti bespredmetnom – ističe naš sugovornik.

Najveće parkiralište

– Sreća je što je Hrvatska članica EU-a, i srećom je pravno uređena država, a kad kažem srećom, ne govorim to pejorativno, nego je to činjenica na koju treba upirati. Naime, svaka odluka privatnog suda, u ovom slučaju ova arbitražna odluka, može se pobijati pred redovnim sudom RH, a pravorijek koji je donio privatni Arbitražni sud pri HGK-u u suprotnosti je s temeljnim postulatima našeg javnog poretka, što je razlog da ga se poništava.



Otprilike sedam posto takvih tužbi u Hrvatskoj uspije, pa se nadam da će isto biti i s tužbom Grada Splita.



U samoj provedbi ugovora o javno-privatnom partnerstvu bilo je, prema Kružićevu mišljenju, radnji koje bi morale istražiti nadležne državne službe. Upozorava da su hipoteke na dvoranu u Lori upisane nezakonito.



– Sve hipoteke su upisane na nezakonit način, pri čemu za nezakonitost nisu odgovorni djelatnici zemljišnih sudova koji su ih upisali, nego privatni partner koji je dopustio bankama da upišu hipoteke, a one (banke) nisu ostvarile uvjet iz ugovora o javno-privatnom partnerstvu prema kojem bi mogle steći status zajmodavca.



Ugovor o javno-privatnom partnerstvu kaže: da bi zajmodavac stekao taj status, mora odobriti visinu kredita koja je potrebna da se izgradi dvorana i garaža zajedno, jer su to dva objekta koja, kako je predviđeno ugovorom, čine cjelinu. Dalje, poslovni toranj i shopping mall također su cjelina, iz čega slijedi da navedene strane banke koje su pokrenule arbitražu, budući da nisu odobrile kredit privatnom partneru u visini da bi stekle status zajmodavca, nisu ni bile ovlaštene upisati svoje hipoteke!







To se odnosi na dvije strane banke i hrvatsku banku kćer, koja to također nije bila ovlaštena. E sad, ovo što sam rekao služi kao predložak odgovornima u nadležnim ministarstvima koji su dužni štititi interese i imovinu ove države – poručuje Kružić, koji je iznenađen činjenicom da je do arbitraže uopće došlo.



– Budući da banke nisu ispunile uvjet da budu zajmodavci po ugovoru o JPP-u, ni na jedan svijetu poznat način nisu stekle svojstvo da bi uopće mogle pokrenuti arbitražni postupak! Ono što je u ovom trenutku bitno za Grad Split jest da ima iznimno dobrog odvjetnika Kruna Peronju, mladu osobu koja želi pobijediti u sporu i poduzima sve zakonom dopuštene radnje da bi se ostvario javni interes koji nije samo interes Grada, nego i interes ove države – zaštititi imovinu i spriječiti protupravnu odluku koju su arbitri jednoglasno donijeli – jasan je naš sugovornik.

Banke preuzele rizik

– Privatnog je partnera, prema pismu namjere koje je priložio TPN u postupku zaključivanja ugovora, trebala pratiti Zagrebačka banka do iznosa od 50 milijuna eura, a za ostatak su privatni partneri bili u daljnjem postupku dogovaranja sa Zagrebačkom bankom, ne sa stranim bankama.



Zato u ugovoru i stoji odredba da se mjesečne rate leasinga, odnosno zakupa, ne plaćaju TPN-u, nego se plaćaju u korist posebnog računa na kojem će novac biti deponiran sve dok se ne izrade svi objekti (njih četiri, op.a.). Tim novcem privatni partner ne može raspolagati dok ne izvrši ukupnu ugovornu obvezu.



Ugovor je potpisan 4. rujna 2007. i počelo se graditi. Obavljali su se ukopi, izmještala se infrastruktura željeznice i 35-kilovoltnog kabela, no strane banke su tek u lipnju 2008. završile sve formalnosti oko odobrenja kredita tvrtki Sportski grad TPN!? Ključno je pitanje kojim je to novcem građena dvorana od rujna 2007. do lipnja 2008.?



Ja to ne znam, ali da je građena dvorana, to je točno i svima poznato, o tome postoji dokumentacija i fotoelaborati – ukazuje Kružić koliko je cijela priča o financiranju (stranih banaka) u javno-privatnom partnerstvu klimava.



Smeta mu, kaže, što je projekt u Lori od samog početka krivo medijski prezentiran. Split, naglašava, nije u ovaj veliki pothvat krenuo kao ostali hrvatski gradovi – zbog rukometa i dvorane, jer to nije bio njegov javni interes.



– Važnije je bilo parkiralište kojim bi se riješilo probleme prometa u mirovanju u dijelu grada u kojem se nalaze nogometni stadion i bazeni, a za poslovni toranj privatni je partner preuzeo obvezu izgraditi hotel i komercijalizirati ga. Isto tako, računalo se na potrebu da Split dobije i jedan veliki šoping centar koji bi pokrivao taj dio Splita.



Kružić ne dvoji da, po njemu nakaradan arbitražni pravorijek koji predstavlja atak na pravni poredak ove države, daje za sada apsolutno pravo bankama da traže naplatu od Grada Splita.



– Bivši gradonačelnik Ivo Baldasar rekao je da je rezultat arbitraže neriješen. Nije istina, on ne može biti neriješen. Srećom, arbitražna odluka, dakle, odluka jednog privatnog suda, takva je sadržajem i intenzitetom povreda da s pravnim poretkom naše zemlje nema nikakvih dodirnih točaka, i mislim da će se arbitri, kad za to dođe vrijeme, sramiti toga što su odlučili!



Ono što su donijeli, a što je najbitnije za Grad Split, jest to da je prema njihovoj odluci raskinut ugovor između javnog i privatnog partnera i da su obveze privatnog partnera koje je on u svoje ime napravio prema stranim bankama prešle na Grad Split.



No, samim uvidom u ugovor o javno-privatnom partnerstvu jasno je da Grad Split s tim nema apsolutno nikakve veze jer Grad uopće nije u tom financijskom odnosu, nego su to TPN i partneri tvrtke Sportski grad TPN, koju su građevinske tvrtke osnovale kao konzorcij da bi realizirale projekt koji se sastoji od gradnje četiri objekta i banke, koje su – svi zajedno kao privatni partneri – na sebe preuzele sav financijski rizik posla.

Ni promil krivnje

U međuvremenu, i sam Kružić je podigao tužbu u povodu ništetnosti dodataka ugovoru iz 2008. i 2009. kojom osporava zakonitost aneksa ugovora.



– Ustao sam s tužbom kao građanin Hrvatske i stanovnik Splita koji nastoji spriječiti da se novac poreznih obveznika i građana bez zakonite pravne osnove uplaćuje u korist bilo kojeg privatnog interesa, i u tužbi se ne osvrćem na arbitražnu odluku. Samo tražim i dokazujem po deset različito elaboriranih razina da sud utvrdi kako su dodaci ovom ugovoru o javno-privatnom partnerstvu ništetni.



Na kraju, Kružić je mišljenja da slučaj Spaladium Arena ne može završiti kompromisom.



– Za kompromis je potrebno imati barem jedan promil sumnje u ispravnost svojih odluka, a ni Grad Split ni država Hrvatska nemaju ni promil krivnje niti bilo koju ugovornu obvezu u ovoj priči, iz čega slijedi da sve negativne posljedice trebaju snositi samo privatni partneri.



Treba pustiti svjedoke da govore i malo-pomalo sve će se razotkriti. Tako svjedok banaka u arbitraži kaže da su oni tražili da se napravi aneks ugovora, da su oni sastavljali taj aneks, i da po postojećem ugovoru nisu htjeli pratiti projekt privatnog partnera. Strane banke ne mogu se praviti nevine u ovoj priči.



One su TPN-u i njegovim osnivačima – građevinarima odobrile kredit sa svrhom koja nije izgradnja centra u Lori – da bi oni vratili dio duga njihovoj banci kćeri u Hrvatskoj, i to je sva istina. Grad Split i RH, kao javni partneri, nemaju nikakvih dodirnih točaka s plasmanima stranih banaka privatnom partneru kojeg su banke same odabrale.