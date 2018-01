10:42 - Jakov Prkić iz Pametnog je kazao kako se nadao da će se na početku sjednice osuditi vršnjačko nasilje s obzirom da je tučnjava srednjoškolki u Splitu bila udarna vijest u svim medijima. Postavio je pitanje revizije poslovanja gradskih poduzeća, odnosno koje su tvrtke tu odabrane.

- Dobit ćete pisani odgovor po pitanju gradskih tvrtki. Pitanje nasilje je ono oko kojeg smo svi složni. Imali sastanke s policijom i ravnateljima škola kako bismo podigli svijest o prevenciji nasilja. Programi se provode u suradnji s policijom - odgovorila je zamjenica Hrgović.

Stipu Božića (HDZ) zanimalo je koliko je nezaposlenih trenutno u programu javnih radova, na što mu je dogradonačelnik Vela odgovorio da je kroz taj program angažirano oko 250 ljudi po gradskim poduzećima.

Hrgović je dodala kako su potrebe bile za 317 ljudi, ali nisu se svi javili ili su odustali kada su raspoređeni na terenu.

Martin Mladen Pauk smatra da su "dvije balavice" koje su se tukle dobile puno prostora u medijima, a Nikita Glasnović, nadarena tekvanoašica je dobila tek mali prostor.

- Pozivam medije da te gluposti uopće ne prenose, nego da se posvete darovitoj djeci - naglasio je Pauk. Zanimalo ga je koliko je Grad platio lampi, žarulja i stupova promijenio u posljednjih pet godina u održavanju javne rasvjete.

- Ova jeftinija ponuda je produkt promjene modela izabiranja izvođača. Za tehnička pitanja dobit ćete odgovor u pisanoj formi -odgovorio mu je Damir Babić, v.d pročelnika za komunalu.

Aida Batarelo (SDP) požalila se da se uvodnim izlaganjima u pitanjima krši poslovnik. S obzirom da smo na kraju siječnja zanima je koliko je Grad ostao dužan na dan 31. prosinca 2017. godine, na što joj je Vela odgvorio da će dobiti pisani odgovor.

Goran Kotur (SDP) pitao je što je s radnom skupinom za moguće izvanredne situacije na Karepovcu, odnosno do kada će ona postojati?

- Svrha joj je preventiva i pripravnost u slučaju bilo kakvog ekscesa, i taj dokument je pripremljen - kazao je Vela.

Ante Čikotić (MOST) želio je znati zašto još nije donesen Plan gospodarenja otpadom Grada Splita?

Nino Vela mu je odgovorio da je priprema tog dokumenta u tijeku i da će rokovi biti zadovoljeni. Babić je nadopunio kako bi Plan trebao biti gotov tijekom veljače te bi ga tada vijećnici dobili na usvajanje.

10:19 - Prva sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini započela je obraćanjem Jure Šundova, predsjednika ovog tijela koji je u ime svojih kolega i svoje osobno ime zaželio gradonačelniku Andru Krstuloviću Opari poželio što skrorije ozdravljenje i povratak na posao. U vijećnici je 32 od 35 vijećnika.

U sklopu vijećničkih pitanja Joška Markića (SDP) zanimalo je što je s povlaštenim pokaznim kartama za umirovljenike, pogotovo za one do 65 godina koji plaćaju mjesečno 143 kune.

Krešimir Budiša, savjetnik gradonačelnika za EU fondove kazao je kako se dio pitanja odnosi na primjenu uredbe 1370. - Treba dati cjelovito rješenje, mada smo svjesni ovog problema. Bit će svakako uzeto u obzir - odgovorio mu je.

Igor Stanišić (HGS) pitao je kakva je dinamika daljnjeg uređenja Žnjanskog platoa.

- Početkom veljače imat ćemo rezultate natječaja gdje će struka dati rješenje - dobio je odgovor.

Ljubicu Vrdoljak (HDZ) zanimalo je što Grad radi po pitanju Spaladium arene, pogotovo oko rješenja arbitraže gdje Grad mora bankama platiti milijunske iznose.

- Osnovni ugovor o javno-privatnom partnerstvu kojeg su podržali vijećnici opet bih podržala. Aneksi nikad nisu bili na Vijeću i zanima me jesu li pravno utemeljeni? - pitala je Vrdoljak

- Postupak je u tijeku i iznenađeni smo istupom prof. Bolanče. Grad Split je u zakonskom roku pokrenuo poništenje arbitraže, no to je još u tijeku, vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. Dok se postupak ne okonča, ne možemo nastaviti s realizacijom projekta - odgovorio joj je Dragan Brtan, savjetnik gradonačelnika za društvene djelatnosti i kontroling.

Jure Bučević (HGS) pitao je Budišu što je s projektom za dobivanje sredstava iz EU fondova za Park šumu Marjan te kakva je situacija sa sušenjem borova.

- Situacija je ozbiljna, svjesni smo toga. Prva smo institucija koja je prepoznala problem. Radi se o nametniku potkornjaku koji je uzrok sušenja. Potrebno je sjeći 1500 kubika stabala, koja su sada zelena, ali je nametnik u njima. Ovo što vidite su stabla koja je potkornjak napustio. Taj problem, nažalost, imamo i u Šibeniku i Dubrovniku - pojasnio je Robert Koharević, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan.

Damira Grčića Gagu (HGS) zanima što se poduzima po pitanju nezakonitog zaustavljanja međugradskih prijevoznika na stanicama gradskog prijevoznika Prometa.

- Upozoravali smo i putem prometnih redara, vadili su se na nereguliranost propisa, pa smo pristupili izradi prometne studije za tri lokacije na kojima bi se mogli zaustavljati. Idemo dobrim koracima i nastojat ćemo što prije ovo regulirati. Pokrenuli smo i razgovore sa Županijom kako bismo došli do cjelovitog rješenja - odgovorio je zamjenik gradonačelnika Nino Vela.

Grčić Gaga dopunio je pitanje na koji način će se prijevoznici kontrolirati, na što mu je Vela rekao da će biti angažirani i prometni redari i inspekcijske službe Ministarstva prometa.

Ivica Grubišić Gire dodao je kako su prijevoznicima dozvoljene tri postaje na području Grada s obje strane ulice.

Ante Jukić (HDZ) pitao je što je s potpisivanjem ugovora za izgradnju zgrade za branitelje.

- Izabran je izvođač i vjerujem da će danas, najkasnije sutra taj ugovor biti potpisan, tako da kroz sedam dana očekujemo uvođenje izvođača u posao - poručila mu je dogradonačelnica Jelena Hrgović.

Mirandu Ivanišević Dvornik (HGS) zanimalo je dokle se stiglo s projektom izgradnje koncertne dvorane.

Jelena Hrgović pojasnila je kako je bilo problema s uvođenjem izvođača jer dvorana nije bila oslobođena od stvari.

- To smo riješili, ali moramo uložiti goleme napore da do kraja ove godine završe radovi te da u prvoj polovini sljedeće godine konačno bude u funkciji - kazala je.

Kakvo je stanje na gradilištu na Karepovcu, kakva je situacija po pitanju zaštite zdravlja i koji su daljnji planovi po tom pitanju zanimalo je Tomislava Prljevića (HDZ).

- Predviđena dinamika radova za ovaj zahvat je dvije i pol godine, a vrijednost mu je 85 milijuna kuna. Zapravo i nemamo izbora, jer je Karepovac dosegnuo maksimum i nema mogućnost trajanja. Nemamo drugu lokaciju. Ovaj način je optimalan i nema nam druge nego se uhvatiti posla kako bi ovaj period što prije završio. Imamo sve dozvole i suglasnosti za projekt i odvija se prema planu. Prvih šest mjeseci je najneugodniji dio posla i u tom smislu nastojimo ga napraviti što prije. Ova faza predviđa premještanje jednog dijela otpada odloženog posljednjih godina kako bi se tu stvorio plato od milijun kubika na kojem bismo sljedeće tri godine odlagali otpad dok se ne izgradi centar u Lećevici - odgovorio je Vela.

Koliko će trajati smrad?

- Neugodni mirisi će biti prvih šest mjeseci i tražimo da se što prije to obavi, kako bi taj period kraće trajao, nadamo se do ljeta. Uzmimo u obzir i meteorološke uvjete koji su pogodni za rad - dodatno je pojasnio Vela.

Pitanje Duje Sučića (HDZ) odnosi se na sanaciju potpornih zidova, poglavito na Pujankama i Mertojaka, odnosno kakva je dinamika radova i rokovi izvođenja.

Ivica Grubišić Gire odgovorio je da postoji u gradu 5-6 najopasnijih zidova. - Saniran je zid na Pujankama, a slijedi onaj na Mertojaku i na križanju Velebitske i Bušićeve u suradnji s Hrvatskim cestama. Postoji još 50-ak zidova u privatnom vlasništvu koji su opasno a vlasnici su ih dužni sanirati. Probat ćemo dogovoriti s njima sanaciju - kazao je.