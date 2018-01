Pred gradskim vijećnicima će se na sljedećoj sjednici, sazvanoj za srijedu, naći i prijedlog nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Splita.



Riječ je o ključnom dokumentu koji je temelj za provođenje nove prakse prikupljanja i naplate odvoženja otpada, koju će svi naši sugrađani morati usvojiti ako ne žele plaćati kazne za neprovođenje propisa, koje i nisu baš male. Krajnji rok za donošenje Odluke je 1. veljače, a gradski parlamentarci će o tome raspravljati samo dan ranije, u teškom "cajtnotu".



Primjerice, ako građani ne predaju komunalni i biorazgradivi otpad "Čistoći", predviđena globa iznosit će 3000 kuna, a 1000 kuna kazne će platiti svi oni koji otpad ne budu razdvajali, odnosno bacali ga u jedan kontejner. Isti će iznos "lupiti" po džepu i svakog onoga koji onemogući djelatnicima te komunalne tvrtke pristup primopredajnom spremniku ako se on ne nalazi na javnoj površini.



Ako nesavjesni korisnici svoje smeće odlože pokraj kontejnera ili ako njihov otpad na mjestu odlaganja neugodnim mirisom ugrožava ostale ljude, predviđena je kazna od 500 kuna. U svakom slučaju, iako se propis mora usvojiti do četvrtka, novi sustav gospodarenja otpadom morat će se uvesti do 1. studenoga, do kada "Čistoća" mora omogućiti njegovo funkcioniranje.



Kako nam je kazao Miroslav Delić, direktor "Čistoće", jedan od glavnih preduvjeta provođenja nove Odluke jest označavanje komunalnih spremnika i vozila, a gradska tvrtka već je time opremila 1000 kontejnera. Prema njegovim riječima, potrebno je nabaviti još 1000 dodatnih spremnika, za što je u tijeku javni natječaj.



– Prema novoj Uredbi za gospodarenje komunalnim otpadom, uz "klasične" kontejnere moraju biti postavljeni i spremnici za odlaganje papira i biootpada, neovisno o zelenim otocima – naglasio je Delić i dodao kako će se također trebati regulirati broj odvoza na određenim gradskim područjima.



No, komunalno poduzeće, nakon usvajanja spomenute Odluke, treba odraditi i administrativni dio posla – dostaviti na kućne adrese svih 100.000 "Čistoćinih" korisnika izjave u kojima će, uz osobne podatke, biti navedeni detalji poput broja članova kućanstva, lokacije spremnika i udjela svakog kućanstva u njemu, kao i o broju odvoza, na temelju čega će se izračunavati pojedinačna cijena usluge.



– Novi način obračuna počet će se primjenjivati kad budu označeni svi spremnici i vozila. Što se tiče samih cijena, kućanstvo s tri člana, površine između 65 i 70 kvadrata, plaćat će uglavnom istu cijenu odvoženja kao i do sada – naveo je prvi čovjek "Čistoće".



Dakle, imamo nešto devet mjeseci da promijenimo loše navike trpanja svog smeća u jednu vrećicu i bacanja u isti kontejner. Čeka nas, možemo slobodno reći, kopernikanski obrat u načinu razmišljanja o ovoj temi, a to će, bojimo se, biti najteži dio posla, što je vidljivo i kroz priču o neugodnim mirisima koji se šire s Karepovca koji smo generacijama zatrpavali škovacama.





Kupuje se 1050 kontejnera​

"Čistoća" putem nadmetanja traži ukupno 1050 različitih spremnika, a ukupna vrijednost projekta iznosi 1,89 milijun kuna. Kupit će se čak 700 plavih spremnika za odlaganje papira, 200 žutih za plastiku i 150 zelenih za staklenu ambalažu. Rok za dostavu ponuda je 8. veljače za spremnike za papir i staklo, a još dan više imat će tvrtke zainteresirane za isporuku kontejnera za plastiku.