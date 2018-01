'Moglo je i svršit gore' zapjevao je splitski poteštat Andro Krstulović Opara iz bolesničke postelje tek koju minutu nakon što je pred bolnicom njegovu tešku dijagnozu, melanom s metastazama u mozgu, objavio ravnatelj dr. Ivo Jurić. Čim mu je bolnički karton postao javna stvar, Opara je na Fejsu zapjevao kultni refren iz 'Maloga mista'.



Normalan bi se čovjek u njegovoj situaciji okrenuo sebi i borbi s bolešću, uronio u teške boje, ali ne i Opara. Odlučio je teškoj bolesti udariti kontru i usput pokazao da ne može baš računati na pjevačku karijeru. Nije to bilo ni toliko loše, ali isto mu bolje stoji uloga gradonačelnika. Pogotovo kad obuzda svoju, ajde, bit ćemo nježni, ne baš uvijek laganu narav.



Stvarno je proklet ovaj grad, komentirao je jedan Splićanin vijest da se Krstulović Opara razbolio. Stvarno, taman kad se nekako učinilo da Opara vuče grad u totalno novom, pozitivnom smjeru, došlo je do smetnji u programu. Okej, grad će funkcionirati i dalje, čak i naši propisi predviđaju kako dalje u ovakvoj situaciji, ali nekako nije to to bez gradonačelnika. Gradska vlast je izgubila lidera, oporba glavnog konkurenta, uvijek grintavi Splićani nekoga koga će poslati u onu stvar kad im nešto nije po volji... Baš bezveze.







Jer, taman su svi nekako počeli hvatat Oparin tristonasat ritam, taman se sve nešto zahuktalo, kad odjednom eno gradonačelnika u onoj čuvenoj KBC Split bolničkoj pidžami, svjetloplava, godište 2016...



Iako nije prošlo ni godinu dana od kada je postao splitski gradonačelnik, rad Oparina motora iznenadio je mnoge, čak i one koji dobro znaju kako se Andro fanatično pripremao za gradonačelnički posao, koji je shvatio kao životnu misiju. Iz Banovine su dolazili glasovi kako je s njim nemoguće izdržati – stiže prvi, povlači se zadnji, sve pokriva, sa svime želi biti upoznat, juri po sastancima, čas je na smetlištu na Karepovcu, a uru kasnije prima strane delegacije, sluša izvješća o pokrenutim investicijama iz EU fondova...



S maramom na licu prošlog se ljeta gušio gaseći najveći požar koji Split i okolica pamte, usput obiđe izložbe, ode na utakmice i koncerte, vikendom se posvećuje obitelji i sportu, a večeri su rezervirane za telefonske razgovore... A kroz ovo vremena koliko se družimo, neki od nas i dvadesetak godina, bez obzira koji posao radio, priča je uvijek ista i na istu temu: Split, Split, Split!



Trebalo je Splićanima nešto vremena da shvate kako su za gradonačelnika dobili nekog tko je potpuno drugačiji od većine dosadašnjih, u samo sedam mjeseci utakmice, dok ga bolest nije posjela na klupu, napravio je više nego mnogi prethodnici godinama, uz to, važno je napomenuti, pazeći da se ne šporka.

Splitu je krenulo

Bolest do jučer vitalnoga gradonačelnika Splita brzo je postala vijest dana u cijeloj zemlji, poruke potpore i dobrih želja stigle su od svih političkih protivnika i suradnika, po crkvama se i bez službene nakane poziva na molitvu za Andrino zdravlje, a na crkvici Gospe od Sedam Žalosti na Kašjunima, na čijim se zidovima već desetljećima olovkom ispisuju želje i molitve osvanula je još jedna: 'Draga Gospe, pomozi gradonačelnika da ozdravi!'







Zato je potpuno jasno – mora ozdraviti. Kakav je karakter, uporan i hiperaktivan, kad je uspio pridobiti povjerenje građana manitoga grada, među kojima je bilo mnogih koji su s podozrenjem gledali na njegovu stranačku pripadnost više nego na osobnu kvalitetu, jasno je kao dan da će satrati i bolešćinu, ma kako teška bila. Ipak je on jedan splitski mandrilo, a kako mandrilizam funkcionira kad su nade upitne i kad se dišpet zajapuri, pokazao je jedan drugi Splićanin pokorivši Wimbledon kad je malo tko vjerovao u to.



Andro Krstulović želi se dokazati Splitu, vatrometom energije pokazati da se može i drugačije. Jurca po neuralgičnim točkama; pokreće se gradnja parkirališta za građane, obuzdava štekatizacija, planira se splitsko metropolitansko područje, započinje sanacija Karepovca, na Dračevcu gura izgradnju Tehnološkog parka i gospodarske zone splitske regije... Radi nešto što je donadavno bilo ravno ludosti: čisti Žnjan, najveću gradsku plažu na istočnoj obali Jadrana od nelegalnih ugostitelja i guste mreže političko-poduzetničkih interesa te u isto vrijeme ondje planira veliku sportsko-rekreacijsku zonu. Stotinu malih stvari nismo ni spomenuli.



Mada je mogao odabrati drugačiji put, biti u finoj državnoj fotelji i ne gnjaviti se sa splitskim stanjem uma. Preci su mu generacijama u Splitu, doselili su iz Poljica u sedamnaestom stoljeću, a djetinjstvo je proveo u obiteljskoj kući na Manušu. Kad mu je bilo deset godina, preselio se u kvart kojeg su se 'fetivi' pribojavali, u to doba beskrajno daleku radničku i doseljeničku četvrt Ravne njive. U novom, okrutnom okruženju mali je Krstulović bio prilično čudo: svirao je piano, lijepo se izražavao i - nije imao selo.







- Ekipa s Brda i Ravnih njiva me onako finćukastoga sa znanjem klavira i klarineta iz Glazbene škole prihvatila ka svoga tek nakon herojskog djela o kojemu se poslin naveliko pričalo. Proša san kroz Brđanski tunel i to u vrime kad je tamo triba proletiti teretni vlak! Brzo san trča, taman na vrime da se zavučen u jednu rupu u tunelu da me vlak ne pokupi! Izaša san iz tunela crn ka crnac. Tako sam postao muškarac – ispričao je Andro u 'Slobodnoj' prije nekoliko godina, a možemo biti sigurni da je u 'prezrenom' kvartu završio uličnu školu koja mu je dobro došla u kasnijem radu.



Pokojna majka Marija, rođena u velovaroškoj familiji Kovačić, umrla je kad je Andri bilo dvadeset godina, a radila je kao referentica u Općini, dok je otac Čedomil bio komercijalist u 'Jugoplastici'. Otac se kasnije ponovno oženio, tako da Andro i sestra Ivana imaju još četiri polubrata.

Karijera u kulturi

Prije trideset godina upoznao je suprugu Danielu rođ. Marasović, internisticu u splitskom KBC-u i docenticu na Medicinskom fakultetu s kojom podiže troje djece, Anđelu, Martu i Dujma. U spomen na svoje vjenčanje prošlog su proljeća Andro i Daniela marjanskoj crkvici Gospe od Betlema za koju ih vežu ljubavne mladenačke uspomene poklonili zvono, a mali Duje bio je prvi remeta novog instrumenta.



Premda su ga posao i politika odavno pokušali odvojiti od Splita, infišan u 'doma', nije se pustio, uvijek je jednom nogom ostao na Rivi, a drugom u Zagrebu. Bio je najmlađi saborski zastupnik s 23 godine, završio je Filozofski fakultet, smjer povijesti umjetnosti i arheologije, pa Diplomatsku akademiju, nakon koje je radio u Ministarstvu vanjskih poslova, neko vrijeme proveo je kao viši karijerni diplomat u Italiji. A onda je, od 2002. do 2008. godine kao konzervator Ministarstva kulture brinuo o splitskoj baštini.



Dolazi na mjesto ravnatelja Muzeja Ivana Meštrovića, pomalo uspavane institucije, kad kulturna javnost dobro upoznaje unutrašnju žeravu koja ga loži. Bezbrojnim projektima, kampanjama, izložbama, svakodnevnim upiranjem doslovno je vratio Meštrovića na pijedestal koji mu pripada u hrvatskoj umjetnosti, a vrhunac je bila Meštrovićeva izložba u Parizu i Rodinova u Zagrebu i Splitu.







Nakon sedam godina dolazi ponuda koja se ne odbija; novoizabrana hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i nekadašnja mu kolegica u Ministarstvu vanjskih poslova, zove ga za savjetnika za kulturu i društvene djelatnosti. Dvije godine poslije izabran je u Sabor, a onda se odlučuje na korak koji graniči s ludošću: kandidirati se za splitskoga gradonačelnika i spasiti grad na rubu totalne propasti do kojeg su ga dovele godine nečinjenja i lupeštine.



Premda se nekoliko godina prije toga u 'krugu zabrinutih' spominjalo Andrino ime kao vrlo dobrog kandidata, takva je inicijativa bila nezamisliva dok se u samom HDZ-u nisu 'promijenile okolnosti'. Loš trag koji je u Splitu ostavio HDZ, baš kao i sve stranke koje su njime vladale, otežavalo je Oparinu suvremeno postavljenu kampanju jer je nepovjerenje građana bilo ogromno, u sve i svakoga.



K tome, dijelu HDZ-a bio je bliži 'Kerumov pristup' nego briga za boljitak grada koji se infrastrukturno raspada, pritisnut turističkim tsunamijem, nelegalnim poslovima, klijentelizmom i negativnom selekcijom osoba na položajima. U dramatičnom fotofinishu Opara pobjeđuje Keruma, ali je nakon toga prisiljen na koaliciju sa suparnikom, koji osvaja gotovo 40 posto glasova, što je činjenica koju je nemoguće ignorirati.

Bijeg od ideologije

Krstulović se ne osvrće, u želji da pokaže novi put izbjegava ideološka pitanja, prvi je gradonačelnik koji polaže vijenac na spomenik Prvom splitskom odredu, očituje se kao antikomunist i antifašist, odnosno antitotalitarist, što je avangarda za duboko ideološki podijeljeni Split, jednu od lažnih i moćnih kočnica bilo kakvih promjena.







Cijeli grad zna za tri njegove velike sportske ljubavi: Hajduka, zbog kojeg ulazi u javni fajt s vodstvom HNS-a podržavajući projekte i ideje 'Našeg Hajduka'. Druga je Gusar, gdje najprije vesla, a potom ulazi u upravu kluba, a treća su biciklete: jedna s konistrom za spizu na Pazaru, a druga sportska za Marjan. U par riječi, vidjelo se da mu je stalo kako ne želi jednog dana svojim gradom proći sa škartocom na glavi. A tu sve počinje i završava.



Zašto sve ovo pišemo? Zbog toga što smo tek nekidan shvatili s koliko je srčanosti opalio šakom posred splitske kašete brokava i jer smo sigurni da će se onako prgav i dišpetožast kakav je vratiti još luđi i uporniji i nastavit di je stao. Plus toga, onaj biznismen Nigerijac što je prije par mjeseci odsjeo u Splitu, pa napisao kako smo Afrika sa strujom, nije puno ni lagao (doduše, naša nam se ko javit, koji to veliki biznismen odsjeda u apartmanu na Sukoišanu...) Ima u gradu posla ka' u priči; Karepovac smrdi za poludit, voda se muti sa svakom jačom kišom, po Marjanu trče vepar, Hajduk nikako da osvoji titulu prvaka...



Ukratko, Andro, riješi gori u Zagrebu to šta imaš i vraćaj se prvin pekarskin doli!