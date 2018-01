Predstavljamo još jednu laticu 'Splitskoga cvita', Sarajku sa splitskim dišpetom: Uvijek raja, nikad papak

- Svi smo u globalnim problemima, ali prvo počinješ od svog doma, pa portuna, i ideš dalje. Kada čuješ da ti prvi susjed ima neki problem, da je bolestan, donesi mu pjat juhe. Tu počinje nadogradnja, a senzibilizam postane uzus i sramota ti je nešto ne učinit – priča Selma Katunarić i jednostavno pojašnjava zašto se upravo ona našla na popisu žena kandidatkinja za nagradu "Splitski cvit", koje kao masivni stupovi hrama čvrsto drže ovaj grad.

Ako Selmu ne poznaješ, u trenutku kada stisnete ruke jedna drugoj pokušavaš se sjetiti gdje ste se već susreli, jer je nemoguće da se godinama ne družite. Možda je to zbog vatrene sarajevske krvi koja neodoljivo privlači sugovornika, humora, jednostavnosti ili neupitne iskrenosti. Zato je iznimno teško nekoga kome je usađena empatija upitati zašto se odlučio pomagati drugima, ali Selma ima vrlo jednostavan odgovor.

- Bila sam jedinica iz elitne obitelji i razvedenih roditelja, već sam tada bila na putu da postanem kreten. Međutim, došao je disciplinirani očuh i uveo reda, a s druge strane, imala sam sreću što sam živjela u Sarajevu koje je strašno osjetljivo na socijalnu komponentu. Možda znaš za priču raja i papci? Mogao si biti zadnji siromah, ali ako si imao empatije bio si raja. U Sarajevu je to način življenja – pojašnjava Selma, koja je sa sobom ponijela ono najvrednije iz sjedišta tog kantona i podijelila s gradom u kojem je odlučila ostati živjeti. Završila je žurnalistiku i orijentalistiku, no odmah nakon fakulteta pronašla je posao u novinarstvu i nije bilo više premišljanja oko života kakav želi živjeti.

- Novinarstvo je prokletstvo jer si svaštar, sve znaš, a ništa ne znaš. Međutim, kada izdvojiš neki status i fokusiraš se na jednu temu, e tu počinje nadogradnja i to je najljepša faza novinarstva. Prednost je što stvaraš najveći kapital, a to su ljudi - uz osmijeh nam savjetuje sugovornica.

Premda se usmjerila na kulturu, Selmin životopis govori mnogo više od toga i jasno pokazuje njezinu svestranost. Ova Sarajka sa slovenskom, majčinom krvi i stečenim splitskim inatom, upoznala je sve prednosti svog porijekla te ih odlučila iskoristiti. Tako se pronašla u uredništvu, produkciji, bila je i voditeljica turističke agencije, organizatorica brojnih kulturnih događanja, ratna izvjestiteljica, pa čak i zamjenica voditelja marketinga Olimpijskog komiteta XIV. olimpijskih igara, a od 2007. godine u Banovini radi kao savjetnica za kazališnu, glazbeno-scensku i koncertnu djelatnost. Tijekom rata i poslije pomagala je silovanim ženama, civilnim žrtvama rata u Hrvatskoj i BiH te je radila iznimno važan posao s multietničkom suradnjom kroz medije na zaraćenim područjima. Nakon što se doselila u Split pomagala je beskućnicima i oboljelim od cerebralne paralize, u suradnji s tadašnjom udrugom "Duga", pretečom udruge "MoSt". Sudjelovala je i organizirala niz humanitarnih akcija za potrebite i socijalno ugrožene u Splitu, a poseban angažman imala je kao prevoditeljica s turskog i arapskog tijekom silnog egzodusa izbjeglica kroz Hrvatsku. No, Selma sve jednostavno poveže rečenicom: jedna priča uvijek otvara drugu.

- Onda ti se dogodi karcinom, u stvari tri karcinoma, pa uočiš stvari o kojima nisi razmišljala. Kada završiš na operacijskom stolu, nema smisla da ti muž i kćer dolaze, jer je bitno da se on bavi kćeri, a ti ostaneš sama u bolnici. Pa se dogodi da ženi na susjednom krevetu dođe familija, onda shvatiš koliko si usamljena, dok istovremeno na drugoj postelji leži žena koja je došla na onkologiju iz Siska. Koja ne zna gdje će biti, nema za osnovne potrepštine i rodi se ideja da budeš kontakt osoba u Splitu koju djelatnici iz bolnice alarmiraju i ukažu na takvu osobu, kako bi joj mogla barem malo olakšati teške dane – kaže latica "Splitskog cvita" koja se najmanje snalazi u toj ulozi.

- Ovo je za mene čudna situacija, ali s obzirom na to da moja kćerka raste, kao i njezina generacija, možda je to njima motivacija da aktivizam netko prepoznaje i vidi. Simpatično mi je, jer nisam Splićanka, a najavu sam poslala mami u Sloveniju i mislim da još plače. Ona je toliko ponosna, jer to nosi cijeli duh njezina odgoja, a s druge strane imam toliko toga napraviti, toliko se odužiti nekim ljudima koji su meni učinili u životu i šaljem im signal: tu sam – kaže Selma, latica cvita i raja. Splitska raja.