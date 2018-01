Ovo ima samo u Splitu! Zgrću novce restoranom usred Dioklecijanove palače, a Gradu su dužni desetke tisuća kuna i uopće nemaju ugovor o najmu. A to nije sve...

Višegodišnji program obnove Željeznih vrata Dioklecijanove palače i ove je zime zaogrnuo ovu iznimno slojevitu povijesnu lokaciju u građevinske skele. Radove izvodi Hrvatski restauratorski zavod, a financirani su iz državnog proračuna, za što je za ovu godinu izdvojeno 270 tisuća kuna.



– Završeni su radovi koji su bili predviđeni za 2017. godinu, a skele će se demontirati nakon dovršetka radova na krovu Sv. Tudora te će se ponovno montirati za nastavak radova u 2018. godini. Vjerojatno tek na jesen, kad se osiguraju potrebna sredstva za nastavak obnove – obavijestili su nas iz Ministarstva kulture.



Što će biti s uskim prostorom propugnakula (hodnika) Željeznih vrata kad ga uskoro napuste restauratori? Hoće li se ova iznimna lokacija ponovno prepustiti štekatima s velikim suncobranima za manje od 200 kuna dnevno ili će se osloboditi pogled na vrijednu baštinu?



Odgovor na to pitanje pokušali smo u više navrata dobiti u Uredu Grada, ali su se oglušili na postavljene upite i pozive. No, zato su nam u Banovini potvrdili da je jedan od ugostitelja, restoran "Posejdon", cijelu 2017. godinu imao štekat s obje strane ovog prostora, na ukupno 25,6 četvornih metara, bez ikakvog ugovora!



– Iz salda konti kartica restorana "Posejdon", to jest obrta "Arkina", stoji da nema zaduženje za 2017. godinu. Unatoč toj činjenici izvršena je uplata u iznosu od 5.081,65 kuna, te 15.100,00 kuna, što je dovelo do toga da je obrt "Arkina" zbog nepostojanja zaduženja preplatio 20.181,65 kuna.



Ipak, isti obrt, prema podacima koje je zadužio Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, u dugu je 31.375,94 kune za razdoblje od 1997. do 2000. godine – izvijestili su nas iz Grada, uz napomenu kako ugovor nije potpisan iako je bio u pripremi jer stranka, logično, "nije dostavila potvrdu da nema dugovanja prema Gradu".



Ostaje, dakle, pitanje odgovornosti prijašnjih gradskih vlasti, od 2000. godine do izbora Krstulovića Opare, koji su ignorirali dugovanje i "Posejdonu" omogućavali korištenje ove vrijedne gradske površine za malo novca.



I ne samo to, jer ako bi se pratile smjernice Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Splitu, koje vrijede i za vrh Pjace, Peristil i Poljanu kraljice Jelene, štekata na ovim lokacijama uopće ne bi smjelo biti jer se na taj način "onemogućuje prezentacija iznimnih arheoloških lokaliteta svjetske baštine koju štiti i UNESCO".



No zahvaljujući dugogodišnjem povoljnom ugovoru, koji im je osigurao gradonačelnik Ivo Baldasar, "Bobis" će za 17,6 četvornih metara terase u Željeznim vratima do kraja 2019. u proračun Grada trebati uplaćivati samo 44 kune dnevno.



Odlazak škrinja za sladoled, zbog čijih se napajanja vodom preko cjevovoda probio stoljetni zid Dioklecijanove palače, bio je najavljen već za prošlo ljeto. No, njima je valjani ugovor istekao, pa ostaje vidjeti kako će se prema ovoj lokaciji odnositi nova gradska vlast, koja je najavila donošenje nove odluke o komunalnom redu po uzoru na Veneciju.