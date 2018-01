Split u 2018. godini kao Divlji zapad: zbog straha od razbojnika pošta skratila radno vrijeme za dva sata!?

Posljednjih dana javljaju nam se u redakciju čitatelji, redom začuđeni što poslovnica "Hrvatske pošte" u Ulici Domovinskog rata, na broju 53, kod hotela "Atrium", više ne radi nakon 17 sati.

– Kakvo je to radno vrijeme – pitaju se (s pravom) Splićani, godinama naviknuti na to da taj vrlo frekventni ured svoja vrata drži otvorenima do 19 sati.

Ono što ih dodatno u ovom rasporedu brine jest činjenica da je, usprkos modernome vremenu u kojem živimo, velik broj naših čitatelja informatički nepismen, pa se ne znaju u plaćanju računa služiti internetskim bankarstvom. Među njima su i naši brojni umirovljenici koji s uplatnicom vole doći na poštanski šalter, platiti režije uglavnom bez provizije, pa dobiti "pečat" i biti mirni od eventualnih zalutalih ovrha.

Oni drugi, pak, imaju još uvijek račune koji na sebi nemaju dodatne bar-kodove za lakšu naplatu na kioscima ili u prodavaonicama brojnih trgovačkih lanaca, a oni treći su jednostavno navikli donijeti svu silu računa na šalter i računati na sigurnu potvrdu o plaćanju.

– Otiša san platit račune posli posla i poljubija vrata pošte kod "Atriuma", nije to u redu, ne radimo svi do dva ka nekad – ističe jedan od naših čitatelja.

Krenuli smo i mi tim tragom i poslali upit Uredu za korporativne komunikacije "Hrvatske pošte", zašto su skratili radno vrijeme svojeg poznatog ureda, gdje u tome vide probitak i napredak?

- Radno vrijeme poštanskog ureda u Ulici Domovinskog rata 53 privremeno je promijenjeno 15. siječnja. Kraće radno vrijeme jedna je od mjera koje "Hrvatska pošta" provodi radi smanjenja broja napada na poštanske urede – glasio je odgovor iz Zagreba.

Ostali smo u čudu bez ikakvog preuveličavanja. Kako će kraće radno vrijeme umanjiti broj razbojništava upravo na toj lokaciji koja se posljednjih tjedana našla dvaput na meti lopova?

– Statistički gledano, najveći broj razbojništava dogodi se u zadnjim satima rada poštanskih ureda. Takvim mjerama te kontinuiranim ulaganjem u unapređenje sustava tehničke zaštite, kao i dobrom suradnjom s Ministarstvom unutarnjih poslova, broj napada na poštanske urede smanjen je za više od 40 posto u odnosu na 2013. godinu – tvrde iz "Hrvatske pošte".

Dobre su to brojke, priznajemo, smanjiti broj napada zbog ranijeg zatvaranja poslovnica kao da ukazuje na strah razbojnika od danjeg svjetla. A možda i oni "poljube vrata". Hoće li se onda ljeti raditi do 21 sat, kao na Divljem zapadu, ono do zalaska sunca?!

No, šalu na stranu, istina jest da je upravo ova poslovnica nacionalne kompanije krajem prošle godine i u prvim danima ove nove uistinu bila orobljena pred sam kraj radnog vremena. U drugoj se pljački i zapucalo... Ni jedan, ni drugi, ili možda - isti, razbojnik/ci nisu još uvijek pronađeni.