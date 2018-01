Njemački Indiana Jones nakon šest mjeseci prisilnog odmora napustio Split

Nakon šest mjeseci prisilnog odmora u Splitu zbog uhićenja po tjeralici Interpola, 51-godišnji njemački pisac, arheolog amater i istraživač dr. Stefan Erdmann napokon je početkom siječnja ove godine otputovao u Njemačku.



Podsjetimo, Erdmann je bio uhićen 20. srpnja prošle godine u splitskoj zračnoj luci na graničnoj kontroli kada je s obitelji došao na ljetovanje jer je policajcima "iskočila" obavijest da se nalazi na Interpolovoj tjeralici.



Na međunarodnoj tjeralici našao se nakon što je, zajedno sa svojim kolegom istraživačem dr. Dominiqueom Gorlitzom, njihovim snimateljem Peterom Hoferom te šestoricom Egipćana osuđen u Egiptu u studenome 2014. godine na pet godina zatvora.



Osuđeni su u odsutnosti jer su, po toj presudi, otišli neovlašteno u najveću piramidu u Gizi koju je izgradio faraon Khufu, diljem svijeta poznatiji po svom grčkom nazivu Keops, te su se popeli do pete sobe, pronašli Keopsovu grobnicu i onda sastrugali dio kartuša piramide - obilježja koje označava za koga je piramida sagrađena.



Htjeli su dokazati da piramida nije konačno počivalište faraona Keopsa, već da se radi o ostavštini mnogo starijeg carstva od egipatskog.



- Razlog svega ovoga je to što smo istraživali i što smo s natpisa u kraljevoj sobi uzeli uzorak težine ne više od jednog grama koji smo poslali na analizu u njemački laboratorij i tada je otkriveno da u njemu ima željeza. A to je nemoguće, to je najmanje tisuću godina prerano jer tada Egipćani, kad su navodno gradili piramidu, nisu znali za željezo. Nakon što smo naše otkriće prezentirali na seminaru pola godine kasnije, nastao je kaos, eksplozija optužbi - kazao je dr. Erdmann za Slobodnu Dalmaciju.



Županijski sud u Splitu prvo je odbio izručiti Erdmanna Egiptu, da bi se na to žalilo Županijsko državno odvjetništvo. Vrhovni sud je ukinuo rješenje i sve vratio na ponovno odlučivanje.



Dr. Erdmann je cijelo to vrijeme bio bez putovnice koja mu je oduzeta te se morao javljati policiji. No, početkom siječnja sudac istrage splitskog suda ukida mjere opreza i njemački "Indiana Jones" napokon se mogao zaputiti obitelji u Hannover.