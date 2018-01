Davidović smijenjen: evo tko će biti na čelu 'Vodovoda i kanalizacije' dok mladi HDZ-ovac Šuta ne odradi otkazni rok

Tvrtka "Vodovod i kanalizacija" (ViK) od petka ima nove čelne ljude, jer je na Skupštini komunalnog poduzeća za direktora izabran Tomislav Šuta koji će u toj fotelji zamijeniti Dragu Davidovića.



No, novi prvi čovjek preuzet će ViK tek 19. ožujka, a do tada će gradsku firmu voditi Joško Čelan, aktualni tehnički direktor.



Kako doznajemo, Šuta mora odraditi otkazni rok u županijskoj tvrtki "Regionalni centar čistog okoliša" koju je vodio od ožujka 2014. godine, ali i okončati javni natječaj za izvođača radova na izgradnji centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.



Taj ključni projekt, vrijedan 72 milijuna eura, u njegovom je mandatu dosta ubrzan, ishodovana je lokacijska dozvola, a u tijeku je nadmetanje za realizaciju "tvornice smeća" u Zagori. Time bi se s "debelim" zakašnjenjem, najvjerojatnije do 2020. uspjelo zatvoriti i sanirati 15 odlagališta na području cijele županije, među kojima je onaj gorući – Karepovac.



Što mladog HDZ-ovca čeka u "Vodovodu i kanalizaciji"? Najprije je to ulaganje u sustav za filtriranje vode iz izvora rijeke Jadro s kojeg se opskrbljuje gotovo 300 tisuća potrošača na području srednje Dalmacije. Time bi se izbjeglo sve češće zamućivanje vode u "špinama" nakon svake obilnije kiše.



Tu je i poveći broj djelatnika u samoj tvrtki koja, poput niza sličnih gradskih i županijskih kompanija, već godinama služi kao mjesto "uhljebljivanja" političkih kadrova. No, i tu direktora Šutu čeka nova utrka s vremenom kako bi se, nakon Lećevice, izbjeglo još jedno plaćanje "penala" Europskoj uniji!



Do kraja ove godine treba započeti projekt vrijedan 2 milijarde kuna – izgradnja pročiščivaća otpadnih voda drugog stupnja, a sve u sklopu aglomeracije Splita, Solina, Kaštela i Trogira.



Kako doznajemo, dosadašnjim lošim upravljanjem ViK-a i Agencije "Eko-Kaštelanski zaljev" ni ovaj projekt u sklopu kojeg se treba riješiti i odvodnja i vodoopskrba, a sve pod "diktatom" i novcem europskih fondova, nije daleko odmakao, pa ako se u sljedećih 11 mjeseci nešto ne pokrene – opet slijede europske kazne.



Što se tiče sudbine smijenjenog direktora Davidovića, inače nekadašnjeg savjetnika tadašnjeg poteštata Ive Baldasara, sve bi trebalo biti riješeno na njegovu skorom sastanku s dogradonačelnikom Ninom Velom.



Tada će se znati hoće li dojučerašnji ViK-ov čelnik napustiti tvrtku s osiguranom otpremninom od oko 170 tisuća kuna ili će ostati u gradskoj tvrtki, ali na novome radnom mjestu.